България

Метрото стига до "Левски Г": Три нови станции променят транспорта в София

Новият участък от линия 3 тръгва днес след 12:00 ч. Очаква се 45 000 души дневно да използват разширението, а трафикът в района да намалее с до 25%

Василена Василева Василена Василева

14 август 2026, 10:03
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С офийското метро се разширява с още близо 3 километра. От днес, 14 август, влаковете по линия 3 вече превозват пътници по новия участък от станция „Хаджи Димитър“ до кв. „Левски Г“.

Официалното пускане на новото трасе е след 12:00 ч. То включва три нови метростанции – „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Пускат допълнителни четири нови метровлака с разширението на третата линия

Разширението е едно от ключовите инфраструктурни подобрения в североизточната част на София и трябва да осигури по-бърза връзка на кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“, „Левски Г“ и „Подуяне“ с централните части на столицата.

Очаква се новият участък да се използва от около 45 000 души дневно.

  • Какво се променя за пътниците

Новата станция „Стадион Георги Аспарухов“ е най-близо до центъра, следвана от „Бесарабия“. Крайната станция „Ген. Владимир Вазов“ ще обслужва жителите на кв. „Левски Г“ и ще осигурява връзка с наземния транспорт към североизточните райони.

„Очакваме около 45 хиляди души на ден да се възползват от новата придобивка за града. Също така очакваме намаление на автомобилите, които посещават централната градска част, както и подобрена свързаност за район Кремиковци“, заяви зам.-кметът на София по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев пред NOVA.

По думите му целта е хората от периферните райони да оставят автомобилите си и да използват метрото при пътуване към центъра.

Очакванията са само от район „Подуяне“ автомобилният трафик да намалее с до 25%. Това би трябвало да облекчи натоварването по основните пътни артерии и да допринесе за намаляване на вредните емисии.

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  • Променят се и автобусните линии

Пускането на метрото води и до промени в наземния транспорт. Те влизат в сила от 15 август 2026 г.

Автобусите №117 от Бухово и №118 от Желява ще осигуряват връзка с новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“.

След пътния възел на бул. „Ботевградско шосе“ и бул. „Владимир Вазов“ автобусите ще продължават по бул. „Владимир Вазов“, ще завиват наляво по ул. „Станислав Доспевски“, след което по ул. „Летоструй“ ще достигат до Автостанция „Изток“. Маршрутите ще бъдат двупосочни.

В променения участък автобусите ще спират на всички съществуващи спирки.

Променят се и номерата на две линии – №12 става №112, а №90 – №115.

Част от спирките в района ще получат нови имена, за да бъдат по-лесно разпознаваеми и да съответстват на наименованията на близките метростанции.

Предвижда се и част от спирките по направленията към София да бъдат „по желание“. Това означава, че автобусът ще спира там само ако има пътник, който иска да се качи или слезе и е подал предварително сигнал.

  • Над 282 млн. евро за проекта

Новият участък е изграден със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, като инвестицията надхвърля 282 млн. евро.

Проектът е част от по-голямата стратегия за разширяване на столичното метро и постепенното му превръщане в основен гръбнак на градския транспорт.

Разширението към „Левски Г“ е особено важно за североизточната част на София, тъй като районът е сред тези с интензивен автомобилен трафик и голям брой пътуващи ежедневно към центъра.

Новото трасе има значение и за хората, които влизат в София от автомагистрала „Хемус“ и североизточните населени места. Идеята е част от тях да оставят автомобилите си и да продължат с метро.

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  • Метрото продължава да расте

Разширението до „Левски Г“ няма да е последното голямо увеличение на столичната метро мрежа.

В момента продължава работата по разширението на линия 3 в посока „Слатина“ и „Цариградско шосе“. Там са предвидени още шест метростанции.

По думите на Виктор Чаушев очакванията са участъкът към „Слатина“ да бъде завършен в края на 2027 г.

„Над 50% от търсените от гражданите дестинации ще бъдат достъпни с метро“, посочи той.

Планира се и изграждането на две нови метростанции в „Люлин“, които трябва да осигурят връзка между съществуващата станция „Люлин“ и Околовръстния път.

Друг важен проект е разширението в района на „Обеля“, което трябва да подобри връзката между първия и втория метродиаметър.

  • Какво означава новото метро за София

Разширяването на метрото има за цел не просто да съкрати времето за пътуване на хората от „Левски Г“ и „Сухата река“. То трябва да промени начина, по който жителите на североизточните квартали достигат до центъра.

Очакваното прехвърляне на част от пътниците от автомобилите към метрото може да намали натоварването по булевардите „Владимир Вазов“, „Ботевградско шосе“ и прилежащата пътна мрежа.

За живеещите в района новата линия означава и по-предвидимо време за пътуване, тъй като метрото не зависи от задръстванията.

Така с новите три станции София прави поредната крачка към разширяване на мрежата, която постепенно обхваща все повече квартали и превръща метрото в основна алтернатива на личния автомобил.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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