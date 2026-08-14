„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

Музикален клип пред Паметника на Асеневци предизвика скандал във Велико Търново – „Трио Бенд“ засне кавър на кючека „6 без 10“ с танцьорки на фона на един от символите на града.

Местни жители определиха видеото като проява на неуважение към историческото наследство, обвинявайки авторите в „гавра с паметта на царете“ и използване на културно-исторически обект за кич.

Не е ясно дали е имало разрешение за снимките около Паметника на Асеневци. Граждани настояват компетентните институции да проверят случая и да предприемат мерки срещу подобно използване на исторически паметници.

Скрийншот от видеоклипа към песента „Шекер кларинет“ Източник: NOVA

Видеоклипът към песента „Шекер кларинет“, качен в интернет платформа за видеосподеляне на 12 август, взриви общественото мнение във Велико Търново. Като автор на произведението се самоопределя групата „Трио Бенд“. Във видеото се вижда как музикантите изпълняват кавър версия на известния кючек „6 без 10“ под монумента на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Атмосферата се допълва от бели денс танцьорки, пише NOVA .

За броени дни клипът натрупа хиляди гледания и бързо спечели одобрението на любителите на този стил музика. За великотърновци обаче кадрите се оказаха истинска провокация и проява на пълно незачитане към културно-историческото наследство на града.

"Това е гавра с паметта на царете ни и с един от символите на Велико Търново. Недопустимо е подобни пространства да се използват за евтин кич", коментират гневни жители в социалните мрежи.

Към момента не е ясно дали е имало официално разрешение за ползване на пространството около Паметника на Асеневци за заснемането на музикалния клип. Гражданите на старата ни столица настояват компетентните институции незабавно да се сезират по случая и да обявят какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотврати последващо използване на исторически паметници за подобни прояви.