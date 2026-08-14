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Дунавът разкри зловеща тайна - откриха останки на войници и почти непокътнат военен мотор

Зловещата находка в Будапеща включва идентификационни жетони, брачна халка и военно отличие

14 август 2026, 10:29
Исторически ниските нива и рекордното засушаване сковаха река Дунав в Унгария
Исторически ниските нива и рекордното засушаване сковаха река Дунав в Унгария   
Източник: Getty Images
  • Рекордно ниското ниво на Дунав в Будапеща разкри останките на двама германски войници от Втората световна война, заедно с почти запазен военен мотоциклет, идентификационни жетони, брачна халка и военно отличие.
  • Находката може да помогне за установяване на самоличността им след повече от 80 години. Особено важни са жетоните – единият е на войник от Wehrmacht, а другият на член на Waffen-SS. Анализът на костите и проверката на предметите ще трябва да потвърдят самоличността.
  • Откритието показва последствията от тежките боеве около Будапеща в края на войната. При претърсването са намерени и противотанкови мини, които са били обезвредени от сапьори, а след изследванията останките ще бъдат погребани във военното германско гробище край Будапеща.

Рекордно ниското ниво на водата в Дунав, причинено от тежка суша, разкри останките на двама германски войници от Втората световна война в Будапеща.

До тях са открити идентификационните им жетони, почти непокътнат германски военен мотоциклет, брачна халка и щит „Кубан“, военно отличие на германската армия.

Находката може да помогне на семейства, които повече от 80 години не са знаели какво се е случило с техните близки.

„Сега започва един пъзел, в който ще се опитаме да установим самоличността на двамата загинали“, заяви Арне Шрадер от Германската комисия за военните гробове пред германския вестник Bild.

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Останките са открити на 2 август, след като минувач забелязал част от мотоциклета да стърчи между камъните на речния бряг в центъра на Будапеща. При претърсването били открити и противотанкови мини, което довело до временно затваряне на района, докато сапьори ги обезвредят.

Някои от предметите са се запазили изненадващо добре благодарение на комбинацията от пристанищна тиня и масло по дъното на реката.

Смята се, че мотоциклетът е DKW NZ 350-1, модел, произвеждан специално за военни нужди от 1944 г.

Особено важни са двата идентификационни жетона. Единият е принадлежал на войник от Wehrmacht, а другият на член на Waffen-SS, обявена за престъпна организация от Нюрнбергския трибунал.

Германските военнослужещи носели жетони, които при смъртта им се разчупвали на две. Едната половина оставала при тялото, а другата се изпращала на армейските власти, за да бъде регистрирана смъртта и уведомени близките.

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В този случай комисията предполага, че семействата на двамата войници вероятно са чакали напразно официално известие за смъртта им.

Установяването на самоличността обаче няма да е автоматично. Първо трябва да се провери дали откритите жетони и щитът „Кубан“ действително са принадлежали на двамата загинали. Анализът на костите също ще бъде ключов за идентификацията.

След приключване на изследванията останките ще бъдат погребани във военното германско гробище в Будаьорш, край Будапеща.

Находката има особено значение, тъй като в края на войната Будапеща е сцена на тежки сражения между Червената армия и германските сили. Ниският Дунав напоследък разкрива и други военни останки, включително разбит корпус на кораб край Прахово в Сърбия.

Тъжният Дунав в плен на сушата: Историческо пресъхване от Унгария до България (ГАЛЕРИЯ)
45 снимки
Унгария река дунав
Унгария река дунав
Унгария река дунав
Унгария река дунав
Източник: "БИ БИ СИ"    
Дунав Будапеща Втора световна война Германски войници Находка Военни останки Waffen-SS Wehrmacht Идентификация Ниско ниво на водата
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