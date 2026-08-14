Хладен удар по лятото: До 31° и валежи в петък

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В петък по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останала част от страна сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд - с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В София максималните температури ще бъдат около 27°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 14 август 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 13.08.2026 г. Източник: НИМХ

Над повечето планински масиви облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област и Средногорието с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове и ще прегърми. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. В сравнение с предишните дни времето ще е хладно с най-високи дневни температури между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

През почивните дни ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя ще е главно над източните райони. Вероятността за валежи е малка.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 август 2026 г. Източник: НИМХ

Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 27° и 32°.

Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

алкохол, кофеин и големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

плодове, зеленчуци и салати, докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.