Вашингтон подготвя ограничени промени в ядрената си стратегия

САЩ преразглеждат ядрената си стратегия, като заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби я определи като „относително малка“ промяна, насочена към конкретни сценарии за потенциална употреба на ядрено оръжие.

Фокусът се измества към възпирането и защитата на съюзниците – според Колби американската армия постепенно се ориентира от способности за „смяна на режими“ към предотвратяване на конфликти и защита на териториалната цялост на партньорски държави.

Новата стратегия може да включва тактически ядрени оръжия с малък обсег при регионална война с Китай или Русия, особено ако американски съюзници бъдат атакувани. Целта, според Колби, е да се запазят ядреното възпиране и стабилността.

US Defense Secretary Hegseth says Navy can maintain its blockade of Iranian ports indefinitely as Washington prepares to rotate USS George Washington into Middle Easthttps://t.co/Xko1UyT9uW — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) August 14, 2026

САЩ в момента преразглеждат ядрената си стратегия, заяви снощи пред журналисти заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби, цитиран от ДПА.

Той говори за “относително малко преразглеждане”, отнасящо се предимно до специфична, потенциална употреба на ядрено оръжие.

САЩ с нова ядрена доктрина

„Очевидно целта тук, подчертавам, е да се запазят възпирането и стабилността“, посочи Колби.

Той посочи, че американската армия досега е била организирана по начин, който ѝ позволява да провежда “операции за смяна на режими“. По думите му сега тя се пренасочва към “отбранителна функция за предотвратяване“ на конфликти, с акцент върху защитата на териториалната цялост на съюзниците.

Миналата седмица Ен Би Си съобщи, че Колби работи върху нова ядрена стратегия, която включва потенциално използване на тактически ядрени оръжия с малък обсег в случай на регионална война с Китай или Русия.

Китай, Русия и новата военна стратегия на САЩ

Американските медии се позоваха на информация от петима души, запознати с плановете на Пентагона.

По-специално това засяга сценарии на регионални войни, при които съюзници на САЩ са заплашени или атакувани от друга страна, отбелязва ДПА.