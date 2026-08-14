Латвия свали дрон във въздушното си пространство, Финландия ограничи движението в части от Балтийско море

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И зтребители от мисията за военновъздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия - страна членка на ЕС и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от Reuters.

Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната, близо до Русия.

Финландия, също член на ЕС и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив като предпазна мярка срещу евентуални дронове, написаха въоръжените сили на страната в X.

Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му, отбелязва Reuters.

Страни, граничещи с Русия и Украйна, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, започнала с инвазията на Русия през 2022 г.

През нощта Русия обяви, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границата си с Финландия и Естония, в която е разположен и Санкт Петербург - втория по големина град в страната и важен експортен център, написа в приложението Телеграм губернатора Александър Дрожденко.

Северните съседи на Русия, които са членове на НАТО, затегнаха сигурността около язовири, електроцентрали и инфраструктура за природен газ, като знак за повишаващи се опасения, че Москва може да извърши атаки срещу тях “под фалшив флаг”, използвайки украински дронове.