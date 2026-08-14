България

Бившият земеделски министър Иван Христанов се включва в президентската надпревара

„На тези избори трябва да заявим силна, надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент”, посочи той

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 3 часа / 14 август 2026, 08:57
Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България
Защо Бургас победи София за „Евровизия 2027“: Разкриха детайли за историческото домакинство

Защо Бургас победи София за „Евровизия 2027“: Разкриха детайли за историческото домакинство
Метрото стига до

Метрото стига до "Левски Г": Три нови станции променят транспорта в София
Бургас в еуфория за „Евровизия“: Списъци с чакащи в хотелите и реакция за цените от 20 000 евро

Бургас в еуфория за „Евровизия“: Списъци с чакащи в хотелите и реакция за цените от 20 000 евро
След скандален клип: ГДБОП погна две банди в Ботевградско

След скандален клип: ГДБОП погна две банди в Ботевградско
Нова формула за минималната заплата: Как ще се изчислява от 2027 г.

Нова формула за минималната заплата: Как ще се изчислява от 2027 г.
Областният координатор на ДПС в Бургас обжалва ареста си

Областният координатор на ДПС в Бургас обжалва ареста си
83-годишен стреля с арбалет от тераса по 18-годишен в Пловдив

83-годишен стреля с арбалет от тераса по 18-годишен в Пловдив

Б ившият министър на земеделието и лидер на партия „Единение“ Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Той потвърди намерението си в ефира на NOVA.

По думите му решението не е взето спонтанно, а подготовката за кандидатурата е започнала преди около 15 месеца.

„Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който работеше изключително интензивно“, заяви Христанов.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Той определи кандидатурата си като гражданска и надпартийна.

„На тези избори трябва да заявим силна, надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент“, посочи той.

Христанов съобщи, че кандидатът за вицепрезидент вече е избран, но името му ще бъде обявено при внасянето на документите. По думите му става въпрос за човек с граждански, обществен и експертен профил.

„Имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората“, каза кандидатът за държавен глава.

Той посочи, че вече е провел десетки срещи с граждани в различни части на страната.

  • Какво каза за президентската институция

Христанов заяви, че по време на работата си в служебното правителство се е „деполитизирал силно“ и възнамерява да запази този подход и по време на президентската кампания.

Според него същият принцип трябва да важи и за президентската институция, ако бъде избран.

„България много си изпати, когато президентите ни бяха политизирани, когато бяха издигани от партийни щабове и изборът беше предрешаван в няколко политически кабинета“, коментира той.

Христанов отправи критики към начина, по който президентската институция е функционирала през последните десетилетия.

Сред основните правомощия, на които той постави акцент, е президентското вето. По думите му държавният глава трябва да го използва, когато смята, че приетите закони не защитават интересите на гражданите.

„Когато президентът има право на вето и види, че бюджетът не отстоява интересите на обикновените хора, а в същото време стимулира олигарси, той трябва да наложи вето“, заяви Христанов.

  • Кой е Иван Христанов

Иван Христанов е роден на 24 декември 1973 г. в София. Завършва средното си образование в Плевен, а по-късно получава магистърска степен по икономика в Университета за национално и световно стопанство със специализация „Аграрна икономика“ и втора специалност „Счетоводство и контрол“.

Професионалната му кариера започва в представителството на международната счетоводна компания TMF в София, след което работи във финансовия отдел на плевенския консервен комбинат „Сторко“.

През 2001 г. Христанов основава компанията за потребителско финансиране JetFinance International. В рамките на няколко години дружеството се разраства значително и достига над 2800-2850 служители. През 2006 г. компанията издава еврооблигации на Лондонската фондова борса, а през 2007 г. е придобита от BNP Paribas Personal Finance. След това Христанов става партньор в два инвестиционни фонда – Empower Capital и Silver Line.

  • От бизнеса към политиката

Христанов влиза в политиката като кандидат за народен представител от област Плевен. Той е депутат в 47-ото и 48-ото Народно събрание. През декември 2021 г. е назначен за заместник-министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков.

Като заместник-министър той получава публичност най-вече покрай действията на държавата на ГКПП „Капитан Андреево“. Христанов работи по възстановяването на държавния контрол върху дейностите на пункта и заедно с тогавашния директор на Българската агенция по безопасност на храните Христо Даскалов поставя въпроса за предполагаеми корупционни практики там.

Самият Христанов впоследствие разказва, че е бил обект на заплахи и че му е предлаган подкуп, за да не бъде предприеман натиск за промяна на дейността на пункта. Тези негови твърдения станаха част от публичния дебат около т.нар. „скандал Капитан Андреево“.

В Министерството на земеделието Христанов отговаря и за редица политики, свързани с контрола в горите, земеделските производители и мерките за подкрепа на сектора. Официални публикации на ведомството от периода показват, че той е участвал активно в работата по контрола върху незаконните сечи и по мерки за подкрепа на земеделците.

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

  • От „Единение“ до служебен министър

След напускането на парламента Христанов продължава политическата си дейност. Той е сред създателите на партия „Единение“, учредена през 2023 г., и е неин лидер. Формацията се определя като реформаторска и центристка, с акцент върху гражданското участие, борбата с корупцията и промени в държавното управление.

През февруари 2026 г. Христанов беше назначен за служебен министър на земеделието и храните в кабинета на Андрей Гюров. При поемането на поста той посочи сред основните си приоритети борбата с корупцията, ограничаването на източването на публични средства и осигуряването на предвидимост за земеделските производители.

Като министър той продължи да поставя акцент върху развитието на българското земеделие и подкрепата за производителите. През март 2026 г. например заяви, че секторите „Плодове и зеленчуци“ трябва да бъдат сред фундаменталните направления на българското земеделие.

  • Президентската битка

С обявяването на кандидатурата си Христанов се включва в надпреварата за „Дондуков“ 2 с заявка за гражданска, а не партийна кандидатура.

Той поставя като основни теми борбата с корупцията, независимостта на институциите и защитата на интересите на гражданите. Предстои инициативният комитет официално да внесе документите за кандидатурата, когато се очаква да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент.

Президентските избори ще бъдат сред ключовите политически събития в България през 2026 г., а окончателният списък с кандидатите ще стане ясен след приключването на регистрациите в съответствие с изборния календар.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Иван Христанов президентски избори кандидатура за президент партия Единение гражданска кандидатура надпартийна кандидатура борба с корупцията министър на земеделието Капитан Андреево президентско вето
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

Дунавът разкри зловеща тайна - откриха останки на войници и почти непокътнат военен мотор

Дунавът разкри зловеща тайна - откриха останки на войници и почти непокътнат военен мотор

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

Разкриха подробности: Роналдо и Джорджина се оженили пред едва четирима свидетели

Разкриха подробности: Роналдо и Джорджина се оженили пред едва четирима свидетели

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Porsche планира преждевременна пенсия за първия си електромобил?

Porsche планира преждевременна пенсия за първия си електромобил?

carmarket.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 3 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 3 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 3 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жестоко убийство в Силистренско: Мъж бе прободен смъртоносно три пъти заради 350 евро

Жестоко убийство в Силистренско: Мъж бе прободен смъртоносно три пъти заради 350 евро

България Преди 11 минути

Жертвата е починала от тежка кръвозагуба след три прободни рани

Над 8 млн. души вече участват в избора на бъдещите евробанкноти

Над 8 млн. души вече участват в избора на бъдещите евробанкноти

Парите ни Преди 12 минути

Дорис Шнеебергер от ЕЦБ разказва как се стигна до десетте предложения и кога новите банкноти ще влязат в обращение

В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

Любопитно Преди 29 минути

Betano, официален спонсор на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026™ за Европа и Южна Америка, отбеляза турнира заедно с феновете и своите служители чрез уникални инициативи на двата континента.

,

Мистерия в Белия дом: Скандал със самолет-примамка доведе до оставката на говорителката на Тръмп

Свят Преди 43 минути

Оставката на прессекретаря на Белия дом Каролин Левит предизвика вълна от въпроси. Анализ разкрива връзката между нейното оттегляне и тайната операция със самолет-примамка след заплаха срещу Доналд Тръмп

Официално: Откриха новите три метростанции в София

Официално: Откриха новите три метростанции в София

България Преди 45 минути

Разширението на линия 3 е финансирано с 144,3 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

България Преди 56 минути

Предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест

Габриел Атал

Единственият френски политик, който не е във ваканция това лято

Свят Преди 59 минути

Докато Едуар Филип и други водещи кандидати почиват през август, Атал обикаля страната в опит да стопи изоставането си

Кошмар в Средиземно море: Суперяхта за $9,1 млн. потъна, 14 души се разминаха на косъм

Кошмар в Средиземно море: Суперяхта за $9,1 млн. потъна, 14 души се разминаха на косъм

Свят Преди 1 час

30-метрова суперяхта на стойност 9,1 милиона долара потъна в Средиземно море край Сардиния само четири дни след доставката си. Пожар в двигателя изпрати съда на дъното, а 14-те души на борда бяха спасени по чудо без никакви наранявания.

TikTok

Искат забрана на TikTok в България и ограничение за социалните мрежи за лица под 16 години

България Преди 1 час

Инициаторите настояват за възрастова проверка, по-строг контрол върху платформите и защита на децата от опасно онлайн съдържание

<p>Пхенян: Това е репетиция за война</p>

Северна Корея заплаши с ответен удар заради военните учения на САЩ и Южна Корея

Свят Преди 1 час

Пхенян определи маневрите като репетиция за „агресивна война“ и обеща да засили възпиращите си способности

НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя

НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя

Парите ни Преди 1 час

Новият показател ще дава по-различна картина на възнагражденията и ще се изчислява по сектори и области

Селена Гомес

Обещания за 95 милиона долара и срив: Защо инвеститори заведоха дело срещу Селена Гомес

Свят Преди 1 час

Петима инвеститори твърдят, че са вложили 1,2 млн. долара, след като са били подведени за състоянието и перспективите на стартъпа

USS „Ейбрахам Линкълн“ (USS Abraham Lincoln)

САЩ пренасочват самолетоносача „Джордж Вашингтон“ към Близкия изток след криза с екипажа на „Ейбрахам Линкълн“

Свят Преди 1 час

Продължилата над 240 дни рекордни дежурства мисия край иранските брегове доведе до нарастващо напрежение в Конгреса и сигнали за проблеми с психичното здраве и снабдяването на борда

Необичаен посетител: Делфин изненада жителите и туристите във Венеция

Необичаен посетител: Делфин изненада жителите и туристите във Венеция

Любопитно Преди 1 час

Жители и туристи забелязаха животното в района на моста „Риалто“. Кметът Симоне Вентурини призова гондолите и водните таксита да бъдат внимателни, за да не го наранят. Все още не е ясно дали това е известният делфин талисман Нане-Мимо

Хиляди столичани остават без топла вода заради ремонт на ТЕЦ „София Изток“

Хиляди столичани остават без топла вода заради ремонт на ТЕЦ „София Изток“

България Преди 1 час

Топлоподаването ще бъде спряно от 28 август до 13 септември в редица квартали на София

Нов спад в нивото на Дунав при Русе, кораб заседна край Батин

Нов спад в нивото на Дунав при Русе, кораб заседна край Батин

България Преди 1 час

През последното денонощие то се е понижило с още 3 см и достигна минус 121 см под условната нула

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Защо не бива да спиш срещу огледало: мистичното поверие, което оцелява от векове

Edna.bg

Деси Стоянова се връща към ролята си на репортер, за да подкрепи инициативата „Капка живот за гората“

Edna.bg

Левски гласи сензационен трансфер, взима минал през Ливърпул и АЕК

Gong.bg

Официално: ЦСКА привлече Каталин Иту

Gong.bg

Мъж е убит, а баща му - тежко ранен, след скандал и побой в Старозагорско

Nova.bg

Откриха разузнавателен дрон на плажа в Приморско

Nova.bg