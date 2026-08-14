Бившият земеделски министър Иван Христанов се включва в президентската надпревара

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Б ившият министър на земеделието и лидер на партия „Единение“ Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Той потвърди намерението си в ефира на NOVA.

По думите му решението не е взето спонтанно, а подготовката за кандидатурата е започнала преди около 15 месеца.

„Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който работеше изключително интензивно“, заяви Христанов.

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Той определи кандидатурата си като гражданска и надпартийна.

„На тези избори трябва да заявим силна, надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент“, посочи той.

Христанов съобщи, че кандидатът за вицепрезидент вече е избран, но името му ще бъде обявено при внасянето на документите. По думите му става въпрос за човек с граждански, обществен и експертен профил.

„Имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората“, каза кандидатът за държавен глава.

Той посочи, че вече е провел десетки срещи с граждани в различни части на страната.

Какво каза за президентската институция

Христанов заяви, че по време на работата си в служебното правителство се е „деполитизирал силно“ и възнамерява да запази този подход и по време на президентската кампания.

Според него същият принцип трябва да важи и за президентската институция, ако бъде избран.

„България много си изпати, когато президентите ни бяха политизирани, когато бяха издигани от партийни щабове и изборът беше предрешаван в няколко политически кабинета“, коментира той.

Христанов отправи критики към начина, по който президентската институция е функционирала през последните десетилетия.

Сред основните правомощия, на които той постави акцент, е президентското вето. По думите му държавният глава трябва да го използва, когато смята, че приетите закони не защитават интересите на гражданите.

„Когато президентът има право на вето и види, че бюджетът не отстоява интересите на обикновените хора, а в същото време стимулира олигарси, той трябва да наложи вето“, заяви Христанов.

Кой е Иван Христанов

Иван Христанов е роден на 24 декември 1973 г. в София. Завършва средното си образование в Плевен, а по-късно получава магистърска степен по икономика в Университета за национално и световно стопанство със специализация „Аграрна икономика“ и втора специалност „Счетоводство и контрол“.

Професионалната му кариера започва в представителството на международната счетоводна компания TMF в София, след което работи във финансовия отдел на плевенския консервен комбинат „Сторко“.

През 2001 г. Христанов основава компанията за потребителско финансиране JetFinance International. В рамките на няколко години дружеството се разраства значително и достига над 2800-2850 служители. През 2006 г. компанията издава еврооблигации на Лондонската фондова борса, а през 2007 г. е придобита от BNP Paribas Personal Finance. След това Христанов става партньор в два инвестиционни фонда – Empower Capital и Silver Line.

От бизнеса към политиката

Христанов влиза в политиката като кандидат за народен представител от област Плевен. Той е депутат в 47-ото и 48-ото Народно събрание. През декември 2021 г. е назначен за заместник-министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков.

Като заместник-министър той получава публичност най-вече покрай действията на държавата на ГКПП „Капитан Андреево“. Христанов работи по възстановяването на държавния контрол върху дейностите на пункта и заедно с тогавашния директор на Българската агенция по безопасност на храните Христо Даскалов поставя въпроса за предполагаеми корупционни практики там.

Самият Христанов впоследствие разказва, че е бил обект на заплахи и че му е предлаган подкуп, за да не бъде предприеман натиск за промяна на дейността на пункта. Тези негови твърдения станаха част от публичния дебат около т.нар. „скандал Капитан Андреево“.

В Министерството на земеделието Христанов отговаря и за редица политики, свързани с контрола в горите, земеделските производители и мерките за подкрепа на сектора. Официални публикации на ведомството от периода показват, че той е участвал активно в работата по контрола върху незаконните сечи и по мерки за подкрепа на земеделците.

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От „Единение“ до служебен министър

След напускането на парламента Христанов продължава политическата си дейност. Той е сред създателите на партия „Единение“, учредена през 2023 г., и е неин лидер. Формацията се определя като реформаторска и центристка, с акцент върху гражданското участие, борбата с корупцията и промени в държавното управление.

През февруари 2026 г. Христанов беше назначен за служебен министър на земеделието и храните в кабинета на Андрей Гюров. При поемането на поста той посочи сред основните си приоритети борбата с корупцията, ограничаването на източването на публични средства и осигуряването на предвидимост за земеделските производители.

Като министър той продължи да поставя акцент върху развитието на българското земеделие и подкрепата за производителите. През март 2026 г. например заяви, че секторите „Плодове и зеленчуци“ трябва да бъдат сред фундаменталните направления на българското земеделие.

Президентската битка

С обявяването на кандидатурата си Христанов се включва в надпреварата за „Дондуков“ 2 с заявка за гражданска, а не партийна кандидатура.

Той поставя като основни теми борбата с корупцията, независимостта на институциите и защитата на интересите на гражданите. Предстои инициативният комитет официално да внесе документите за кандидатурата, когато се очаква да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент.

Президентските избори ще бъдат сред ключовите политически събития в България през 2026 г., а окончателният списък с кандидатите ще стане ясен след приключването на регистрациите в съответствие с изборния календар.