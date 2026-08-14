България

Областният координатор на ДПС в Бургас обжалва ареста си

Христо Широков е обвинен в престъпления по служба, търговия с влияние и принуда

Василена Василева Василена Василева

14 август 2026, 08:39
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О бластният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков обжалва най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Апелативният съд в Бургас ще разгледа жалбата му днес. Широков е обвинен заедно с бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и още двама служители на дружеството за престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.

Аферата с ВиК – Бургас: Съдът остави в ареста Христо Широков

Преди седмица Окръжният съд в Бургас остави Широков в ареста, докато спрямо останалите обвиняеми беше определена по-лека мярка – „домашен арест“.

  • Какво твърди прокуратурата

Според обвинението четиримата са участвали в схема, при която собственици на хотели по Южното Черноморие са били принуждавани да плащат своеобразна „такса спокойствие“.

Става дума за суми между 10 000 и 30 000 лева, които според разследването са били свързани с разликата между реално използваното от хотелите количество вода и количествата, които са били отчетени официално.

По данни на прокуратурата чрез схемата хотелиери са могли да избегнат плащането на пълната стойност на действително потребената вода. Разследването проверява и ролята на отделни служители на ВиК-Бургас при отчитането и контрола на потреблението.

Още при първоначалните действия по случая през юли стана ясно, че ГДБОП проверява хотели и търговски обекти в региона, както и адреси, свързани с Широков.

След задържането на координатора на ДПС в Бургас: Ще му бъдат ли повдигнати обвинения

  • Разследването започна с акция във ВиК-Бургас

Случаят е част от по-широко разследване около дейността на ВиК-Бургас.

На 3 юли ГДБОП и разследващи органи извършиха мащабна акция в централата на дружеството. Бяха извършени обиски и изземвания на документи, а бяха задържани повече от 10 души.

Сред тях беше и тогавашният изпълнителен директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев. Срещу него първоначално беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост по друг епизод от разследването.

Според прокуратурата той е бил свързан с предполагаемо фиктивно изпълнение на обществена поръчка за ремонт и поддръжка на сондажи, като нанесената щета за дружеството е оценена на близо 1,5 млн. лева. По обвинението част от дейностите не са били реално извършени.

На 13 юли Апелативният съд в Бургас промени мярката на Мирчев и го освободи срещу парична гаранция от 2000 евро. Друг служител на дружеството – Енчо Боев, остана под домашен арест с електронно наблюдение.

Пуснаха под домашен арест бившия шеф на ВиК-Бургас и двама негови подчинени

  • Как се стигна до Широков

В средата на юли разследването се разшири и към областния координатор на ДПС Христо Широков.

Той беше задържан при акция на ГДБОП, като паралелно бяха извършени процесуално-следствени действия в Изпитвателната лаборатория на ВиК-Бургас и в хотели и търговски обекти в региона.

Първоначално Широков беше разпитан и освободен, като от ДПС заявиха, че към онзи момент той няма повдигнато обвинение и участва в производството като свидетел. Впоследствие обаче той беше задържан отново, а прокуратурата го привлече като обвиняем по разследването.

По информация на NOVA, получена от източници, близки до разследването, Широков е бил проверяван за това дали е помагал на хотелиери в Слънчев бряг да намаляват или избягват плащанията за реално използваните количества вода.

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  • Широков отрича

Областният координатор на ДПС категорично отрича да има отношение към нарушения във ВиК-Бургас.

Самият той беше свързан с дружеството и разследването още при акцията през юли, но тогава заяви, че няма връзка с дейността на ВиК и с твърдените злоупотреби.

Разследването продължава, а днес съдът трябва да реши дали Широков ще остане в ареста или ще бъде определена по-лека мярка за неотклонение.

До окончателното приключване на делото всички обвиняеми се считат за невиновни.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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