Мащабна промяна в София: 440 млн. евро за нови метробуси, трамваи и метро до „Левски Г“

С толичната община ще инвестира общо 440 млн. евро в най-мащабното обновяване на градския транспорт в новата история на София. Средствата ще бъдат насочени към закупуването на нов подвижен състав, разширяване на транспортната мрежа и модернизация на инфраструктурата.

Това съобщи заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев в интервю за Bulgaria ON AIR.

Метрото до „Левски Г“ тръгва на 15 август

По думите му, ако държавната приемателна комисия даде необходимото разрешение, на 15 август новото разширение на метрото до квартал „Левски Г“ ще бъде пуснато в експлоатация за пътници.

Официалната церемония по откриването е предвидена ден по-рано – 14 август. Чаушев уточни, че датите са прогнозни и зависят от приключването на всички процедури по въвеждането на обекта в експлоатация.

Нови трамваи, тролейбуси, електробуси и метровлакове

Заместник-кметът съобщи още, че Столичната община е осигурила 265 млн. евро европейско финансиране, което ще бъде използвано за закупуването на:

20 нови трамвая;

75 тролейбуса;

50 електробуса;

16 нови метровлака за първа, втора и четвърта линия на метрото.

Освен европейските средства, общината ще вложи и 177 млн. евро собствено финансиране, с което общата стойност на инвестицията достига 440 млн. евро.

Според Чаушев с доставката на новите метровлакове ще бъде обновена повече от половината от подвижния състав на софийското метро.

„Успяхме да защитим европейското финансиране благодарение на съвместните усилия на местната и централната власт. Това е важна инвестиция не само за София, но и за бъдещето на градския транспорт в столицата“, заяви той.

За да не се забавят проектите, Столичната община вече е осигурила 42 млн. евро за първите авансови плащания по договорите за новите превозни средства.

Повече линии и по-кратко чакане

По думите на Чаушев най-важната промяна не е само подмяната на старите превозни средства, а разширяването на транспортната мрежа.

Вече е разработена нова маршрутна схема, която предвижда по-добро обслужване на кварталите „Орландовци“, „Враждебна“, „Надежда“, както и на южните райони около булевардите „Г. М. Димитров“, „Тодор Каблешков“ и „Филип Кутев“.

Целта е повече жители на столицата да разполагат с бърза връзка до метрото и централната градска част.

Планира се тролейбусните линии да станат 15, като новите маршрути ще се движат на интервали между 10 и 15 минути през целия ден. Там, където се припокриват няколко линии, разписанията ще бъдат синхронизирани, така че времето за чакане да бъде намалено до 5–6 минути.

„Искаме хората да не чакат по спирките, а да имат предвидим, редовен и удобен транспорт. Именно това ще направи обществения транспорт реална алтернатива на личния автомобил“, посочи заместник-кметът.

Подготвят инфраструктурата

Успоредно с доставката на новите превозни средства ще бъде модернизирана и техническата инфраструктура.

Предвижда се адаптиране на енергийната система за новите тролейбуси, които ще могат да се движат както по контактната мрежа, така и на батерии. Паралелно с това ще бъдат изградени зарядни станции за електробусите.

Общината работи и по оптимизиране на светофарните уредби по основните булеварди, за да се осигури по-бързо и по-равномерно движение на обществения транспорт.

Кога ще пристигнат новите превозни средства

По предварителния график:

електробусите трябва да пристигнат през пролетта на 2027 г.;

новите тролейбуси ще започнат да се доставят поетапно между лятото и есента на 2027 г.;

новите трамваи, предназначени основно за линии 10 и 13, се очакват през 2028 г..

Паралелно с това Столичната община подготвя цялостна концепция за модернизация на трамвайния транспорт и обновяване на депо „Банишора“, където ще се обслужват новите мотриси.

„Трамваите имат експлоатационен живот от около 30 години. Не е достатъчно само да ги закупим – необходимо е да осигурим и качествената им поддръжка през целия им жизнен цикъл“, подчерта Чаушев.

Разширяват и велоалеите

Като част от стратегията за устойчива градска мобилност общината работи и по разширяване на велосипедната инфраструктура.

Планира се изграждането на нови велосипедни трасета към моста „Чавдар“, Борисовата градина, Северния парк, Южния парк и по бул. „Никола Мушанов“, както и подготовката на нова обществена система за споделени велосипеди.

Новите проекти са част от дългосрочната стратегия на Столичната община за насърчаване на екологичния транспорт и намаляване на автомобилния трафик в града.