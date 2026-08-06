България

Мащабна промяна в София: 440 млн. евро за нови метробуси, трамваи и метро до „Левски Г“

Столичната община планира мащабна модернизация с нови трамваи, тролейбуси, електробуси и метровлакове

Василена Василева Василена Василева

6 август 2026, 14:14
Мащабна промяна в София: 440 млн. евро за нови метробуси, трамваи и метро до „Левски Г“
Източник: БГНЕС

С толичната община ще инвестира общо 440 млн. евро в най-мащабното обновяване на градския транспорт в новата история на София. Средствата ще бъдат насочени към закупуването на нов подвижен състав, разширяване на транспортната мрежа и модернизация на инфраструктурата.

Това съобщи заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев в интервю за Bulgaria ON AIR.

Метрото до „Левски Г“ тръгва на 15 август

По думите му, ако държавната приемателна комисия даде необходимото разрешение, на 15 август новото разширение на метрото до квартал „Левски Г“ ще бъде пуснато в експлоатация за пътници.

Официалната церемония по откриването е предвидена ден по-рано – 14 август. Чаушев уточни, че датите са прогнозни и зависят от приключването на всички процедури по въвеждането на обекта в експлоатация.

Нови трамваи, тролейбуси, електробуси и метровлакове

Заместник-кметът съобщи още, че Столичната община е осигурила 265 млн. евро европейско финансиране, което ще бъде използвано за закупуването на:

  • 20 нови трамвая;
  • 75 тролейбуса;
  • 50 електробуса;
  • 16 нови метровлака за първа, втора и четвърта линия на метрото.

Освен европейските средства, общината ще вложи и 177 млн. евро собствено финансиране, с което общата стойност на инвестицията достига 440 млн. евро.

Според Чаушев с доставката на новите метровлакове ще бъде обновена повече от половината от подвижния състав на софийското метро.

„Успяхме да защитим европейското финансиране благодарение на съвместните усилия на местната и централната власт. Това е важна инвестиция не само за София, но и за бъдещето на градския транспорт в столицата“, заяви той.

За да не се забавят проектите, Столичната община вече е осигурила 42 млн. евро за първите авансови плащания по договорите за новите превозни средства.

Повече линии и по-кратко чакане

По думите на Чаушев най-важната промяна не е само подмяната на старите превозни средства, а разширяването на транспортната мрежа.

Вече е разработена нова маршрутна схема, която предвижда по-добро обслужване на кварталите „Орландовци“, „Враждебна“, „Надежда“, както и на южните райони около булевардите „Г. М. Димитров“, „Тодор Каблешков“ и „Филип Кутев“.

Целта е повече жители на столицата да разполагат с бърза връзка до метрото и централната градска част.

Планира се тролейбусните линии да станат 15, като новите маршрути ще се движат на интервали между 10 и 15 минути през целия ден. Там, където се припокриват няколко линии, разписанията ще бъдат синхронизирани, така че времето за чакане да бъде намалено до 5–6 минути.

„Искаме хората да не чакат по спирките, а да имат предвидим, редовен и удобен транспорт. Именно това ще направи обществения транспорт реална алтернатива на личния автомобил“, посочи заместник-кметът.

Подготвят инфраструктурата

Успоредно с доставката на новите превозни средства ще бъде модернизирана и техническата инфраструктура.

Предвижда се адаптиране на енергийната система за новите тролейбуси, които ще могат да се движат както по контактната мрежа, така и на батерии. Паралелно с това ще бъдат изградени зарядни станции за електробусите.

Общината работи и по оптимизиране на светофарните уредби по основните булеварди, за да се осигури по-бързо и по-равномерно движение на обществения транспорт.

Кога ще пристигнат новите превозни средства

По предварителния график:

  • електробусите трябва да пристигнат през пролетта на 2027 г.;
  • новите тролейбуси ще започнат да се доставят поетапно между лятото и есента на 2027 г.;
  • новите трамваи, предназначени основно за линии 10 и 13, се очакват през 2028 г..

Паралелно с това Столичната община подготвя цялостна концепция за модернизация на трамвайния транспорт и обновяване на депо „Банишора“, където ще се обслужват новите мотриси.

„Трамваите имат експлоатационен живот от около 30 години. Не е достатъчно само да ги закупим – необходимо е да осигурим и качествената им поддръжка през целия им жизнен цикъл“, подчерта Чаушев.

Разширяват и велоалеите

Като част от стратегията за устойчива градска мобилност общината работи и по разширяване на велосипедната инфраструктура.

Планира се изграждането на нови велосипедни трасета към моста „Чавдар“, Борисовата градина, Северния парк, Южния парк и по бул. „Никола Мушанов“, както и подготовката на нова обществена система за споделени велосипеди.

Новите проекти са част от дългосрочната стратегия на Столичната община за насърчаване на екологичния транспорт и намаляване на автомобилния трафик в града.

Редактор: Василена Василева
Източник: СО/Пресцентър    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
България поиска извънредна помощ от ЕС за фермите за мляко и прасета

България поиска извънредна помощ от ЕС за фермите за мляко и прасета

Румъния потопи два шлепа, натоварени със скали, в Дунав

Румъния потопи два шлепа, натоварени със скали, в Дунав

Д-р Герев: Отглеждат се деца-психопати

Д-р Герев: Отглеждат се деца-психопати

България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова

България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Имат ли кучетата душа? Какво казва науката

Имат ли кучетата душа? Какво казва науката

dogsandcats.bg
СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава
Ексклузивно

СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава

Преди 2 дни
Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги
Ексклузивно

Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги

Преди 2 дни
Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар
Ексклузивно

Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар

Преди 2 дни
<p>Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие</p>
Ексклузивно

Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Непоносима миризма накара самолет с 363 души да кацне в Конго

Непоносима миризма накара самолет с 363 души да кацне в Конго

Свят Преди 53 минути

Самолетът летял от Йоханесбург за Франкфурт

Каква е истината за "златните" ливади край АЕЦ "Козлодуй"

Каква е истината за "златните" ливади край АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 1 час

1600 евро за квадратен метър са предлагани на частна компания

Голям пожар се разгоря край Първомай

Голям пожар се разгоря край Първомай

България Преди 2 часа

Общо 10 пожарни автомобила с 20 служители се борят с огъня

Почина легендарният музикант Уилям Орбит

Почина легендарният музикант Уилям Орбит

Свят Преди 3 часа

В хода на кариерата си Орбит издава 12 солови албума, последният от които – „The Painter“

Военен съюз между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

Военен съюз между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

Свят Преди 4 часа

Съгласно пакта нападение срещу една от държавите ще се смята за нападение срещу трите

Снимката е илюстративна

Убийство като от филм на ужасите: 15-годишно момче с костюм на клоун намушка до смърт 78-годишен ветеран

Свят Преди 4 часа

Жертвата е ветеран от ВМС, нападнат на автобусна спирка в САЩ при „напълно случаен акт на насилие“

Сред спряните през юли пратки има пипер и домати с наднормени остатъци от пестициди, както и смокини, замърсени с афлатоксини.

БАБХ спря внос на зеленчуци с пестициди и смокини с афлатоксини

България Преди 4 часа

Над 150 тона хранителни стоки от трети държави не са допуснати през юли

След феноменален успех: Подготвят втора част за Майкъл Джексън

След феноменален успех: Подготвят втора част за Майкъл Джексън

Любопитно Преди 4 часа

След като първият филм за Майкъл Джексън спечели 1 милиард долара, Lionsgate обяви продължение. Втората част ще влезе в снимачен процес в края на 2026 година и ще засегне най-мрачните и грандиозни години от живота му

,

Капибари прекъснаха работата на депутати в Бразилия

Любопитно Преди 4 часа

Сградата на парламента граничи с парк, обитаван от диви животни, което им позволява лесно да достигат до разположения в съседство правителствен комплекс

ИА ГИТ отчита над 13 400 разрешения от началото на годината и 184 нарушения

Как могат да работят непълнолетните и какво е забранено за тях

Парите ни Преди 4 часа

Младежите имат 35-часова работна седмица и поне 26 дни отпуск, а нощният и извънредният труд са забранени

,

От синия пуловер до висшата мода: Мерил Стрийп разпродава костюмите от „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 4 часа

След като продължението на хитовия филм натрупа 691 млн. долара в боксофиса, трикратната носителка на „Оскар“ организира онлайн търг с емблематични модни находки от продукцията

И нидерландци в нацисткия скандал в Банско

И нидерландци в нацисткия скандал в Банско

България Преди 4 часа

Българските власти отхвърлят обвиненията в антисемитизъм

Въздушен сблъсък между Турция и Гърция над Егейско море

Въздушен сблъсък между Турция и Гърция над Егейско море

Свят Преди 5 часа

Стигна се до симулиран въздушен бой

Линдзи Вон

Линдзи Вон зашемети в изрязан червен бански месеци след ужасяващото падане на Олимпиадата

Любопитно Преди 5 часа

Линдзи Вон прекара седмици в болница, след като претърпя тежък инцидент по време на състезанието по алпийски ски на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина през февруари

Брад Пит и Анджелина Джоли в нова ожесточена съдебна битка за милиони

Брад Пит и Анджелина Джоли в нова ожесточена съдебна битка за милиони

Любопитно Преди 5 часа

Брад Пит настоява съдът да го разкрие финансовите досиета на Анджелина Джоли около продажбата на шато „Миравал“. Актрисата го обвинява в нов опит за упражняване на контрол и натиск

След 8 август левовите стойности при застраховки, пенсионни фондове и инвестиционни услуги могат да останат само като допълнителна справочна информация.

Застраховки и пенсии само в евро: Договорите остават непроменени

Парите ни Преди 5 часа

КФН напомня какво се променя след края на периода за двойно обозначаване

Всичко от днес

От мрежата

Какви опасности за животните крият басейните през лятото

dogsandcats.bg

Имат ли кучетата душа? Какво казва науката

dogsandcats.bg
1

Европа гори. Колко уязвима е България при следващата екстремна гореща вълна?

sinoptik.bg
1

Специален буй ще следи за замърсявания по Дунав

sinoptik.bg

Коя си ти след 20:00 часа? Вечерните навици издават много повече, отколкото предполагаш

Edna.bg

Чарлийз Терон на 51: 10 любопитни факта за звездата, която не спира да вдъхновява

Edna.bg

Огромен скандал на Етър - Марек! Тръгнаха да бият съдията (видео)

Gong.bg

НА ЖИВО: Левски 0:0 Локомотив Пловдив, мачът започна

Gong.bg

Родители на новородено и столична болница – с взаимни обвинения за здравословното състояние на бебето

Nova.bg

Сенатът на САЩ прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран

Nova.bg