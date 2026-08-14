Десетки дронове атакуваха района на Уст-Луга, пожар избухна в руското пристанище

Д ронове са причинили щети в района на руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море, един от ключовите центрове за износ на петрол и други енергийни суровини от Русия. В района е избухнал и пожар, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в Telegram, цитиран от Reuters и руската информационна агенция ТАСС.

Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

По думите му руските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 51 безпилотни летателни апарата над региона през нощта.

„В резултат на повредата е регистрирано възникване на пожар в пристанището Уст-Луга. Специалисти са започнали гасенето“, съобщи Дрозденко.

Засега няма официална информация за мащаба на нанесените щети, както и за това какъв точно обект в района на пристанището е бил засегнат. Не се съобщава и за пострадали хора.

Пожар в стратегическия порт

Уст-Луга се намира на брега на Финския залив, недалеч от границата на Русия с Естония. Пристанищният комплекс е сред най-важните руски морски терминали на Балтийско море.

През него се изнасят петрол и нефтопродукти, въглища, торове, втечнен природен газ и други товари. Значението на пристанището нарасна значително след началото на руската война в Украйна, тъй като Русия постепенно пренасочи голяма част от износа си към собствените си балтийски терминали на фона на западните санкции и ограниченията върху използването на европейска инфраструктура.

Заради стратегическото му значение районът многократно е бил обект на атаки с дронове.

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Не е първата атака срещу Уст-Луга

Настоящият инцидент не е първият сериозен случай с безпилотни апарати в района.

През януари 2024 г. пожар избухна в терминал на руската енергийна компания „Новатек“ в Уст-Луга след атака с дрон. Тогава беше прекъснат технологичният процес, а според руските власти са били повредени цистерни и помпена станция. Пожарът беше локализиран, а персоналът на терминала евакуиран.

През август 2025 г. отново беше съобщено за атака с безпилотни апарати срещу района. Тогава руските власти заявиха, че са били унищожени 10 дрона над Уст-Луга, а отломки са предизвикали пожар на терминал на „Новатек“. Трима китайски работници бяха хоспитализирани след падане на строителни конструкции, като се проверяваше дали причината е свързана с паднали отломки от дрон.

През юли 2026 г. при друга мащабна атака руските власти съобщиха за десетки унищожени дронове в Ленинградска област и за повредени обекти в района на Уст-Луга и близкото пристанище Висоцк.

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Уст-Луга е сред стратегическите цели, които могат да имат значение далеч отвъд непосредствените щети от отделен удар. При сериозно повреждане на терминали или инфраструктурата за товарене и пренос на петрол и нефтопродукти може да бъде нарушен износът на руски енергийни суровини.

През последните месеци Украйна засили атаките с далекобойни дронове срещу руски петролни рафинерии, складове, нефтени терминали и друга инфраструктура, свързана с горивата. Киев разглежда тези операции като начин да ограничи способността на Русия да финансира войната и да поддържа военната си машина.

Москва от своя страна редовно съобщава за отблъснати украински атаки с дронове и обвинява Киев в нападения срещу цивилна и енергийна инфраструктура.

Украинските власти не са поели отговорност за конкретната атака срещу Уст-Луга.

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Атаката е довела до активиране на руската противовъздушна отбрана в региона. Съобщенията за дронове са започнали през нощта, като броят на унищожените апарати според местните власти постепенно е нараснал до 51.

Руските власти не уточняват какъв тип са били безпилотните апарати и откъде са били изстреляни.

Засега няма независимо потвърждение на руските данни за броя на унищожените дронове, нито на пълния размер на щетите в пристанището.

Пожарът в района на Уст-Луга продължава да бъде гасен, а службите извършват оценка на последствията от атаката.