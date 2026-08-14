Дронове и мистериозен обект по Черноморието вдигнаха ВМС на крак

В оеннослужещи от Военноморските сили (ВМС) са реагирали по три сигнала за потенциално опасни обекти, открити по българското Черноморие. Специализирани екипи са извършили обследване на предметите, като те са транспортирани до военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Военни екипи реагираха на сигнали за обекти в морето край Слънчев бряг и Несебър

От Министерството на отбраната съобщиха, че първият сигнал е бил за дрейфащ обект, забелязан на около 50 метра от брега край село Тюленово, област Добрич.

На място е изпратен специализиран екип от Военноморска база – Варна. След извършеното разузнаване военнослужещите са класифицирали предмета като стартов двигател. По първоначални данни той е бил кух и не е представлявал взривна опасност.

След обследването обектът е транспортиран до военноморската база при спазване на всички мерки за безопасност.

Дрон е изхвърлен на плажа в Приморско

Вторият сигнал е подаден за безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на плажа в Приморско.

Специалисти от Военноморска база – Бургас са извършили обследване на дрона. Той е класифициран като разузнавателен безпилотен летателен апарат.

Военнослужещите са обезопасили обекта и са го транспортирали до базата в Бургас за последващи действия.

Третият сигнал е бил за части от дрон, открити на плажа край село Лозенец, също в област Бургас. И там екип на ВМС е извършил необходимото обследване и е предприел действия за обезопасяване и транспортиране на намерените части.

И при трите случая действията са извършени по разпореждане на началника на отбраната и след заповеди на заместник-командира на Военноморските сили.

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

Засилено внимание заради дрейфащи дронове

Откриването на части от безпилотни летателни апарати в Черно море не е изолиран случай. През последните месеци българските Военноморски сили многократно са реагирали на сигнали за неизвестни плаващи обекти, включително дронове.

Само в края на юли Противоминната военноморска група в Черно море изпълни задача по унищожаване на дрейфащ безпилотен летателен апарат.

Обектът е бил забелязан на 21 мили източно от Ахтопол на 21 юли около 12:40 ч., малко след отплаването на корабите от състава на групата от пристанище Бургас.

Командирът на тактическата група е възложил обследването на минния ловец „Акчай“ от Военноморските сили на Турция.

При подводния оглед водолазният екип е установил, че става дума за дрейфащ безпилотен летателен апарат със счупено крило. Проверка под водата не е установила наличие на боеприпаси, прикрепени към корпуса му.

След оценка на ситуацията дронът е бил унищожен по безопасен начин.

ВМС унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

ВМС с постоянна готовност по Черноморието

Военноморските сили поддържат специализирани екипи, които реагират при сигнали за неизвестни предмети във водата или по бреговата ивица. Подобни обекти могат да представляват опасност както за хората по плажовете, така и за корабоплаването.

Особено внимание се обръща на обекти, които могат да са свързани с военни действия или да съдържат взривни вещества.

Нов дрон изплува край Крапец, сапьори обезвредиха и граната в село Староселец

Затова от ВМС призовават гражданите да не се доближават и да не докосват неизвестни предмети, открити в морето или на брега. При подобна находка трябва незабавно да бъде подаден сигнал на телефон 112.

Навременното обследване от специализираните военни екипи има за цел да гарантира безопасността на туристите, местните жители и корабоплаването по българското Черноморие.