Мъжът с „обърнати колене“: История за необикновена любов и сила на духа

К олумбиец, роден с рядко медицинско състояние, което кара коленете му да се свиват назад, е твърдо решен да изживее живота си пълноценно. 32-годишният Херсон Стивън Леон Валдес от Меделин отваря вратите към своя свят, за да разкаже за живота си с вродена множествена артрогрипоза, съобщава People.

Това рядко заболяване, което се появява при 1 на 3000 раждания, засяга структурата и подвижността на ставите. В случая на Херсон то се изразява в хиперекстензия – коленете му са извити в противоположната посока.

„Харесва ми да бъда себе си – харизматичен, жизнерадостен, шумен. Да бъда луд – това съм аз!“, казва с усмивка той.

Танците като лекарство и тежката диагноза

Man, 32, Living with ‘Backward Knees’ Finds Joys Through Music, Dancing: ‘I Like Being Me’ (Exclusive) https://t.co/sAXGgTBJcM — People (@people) August 12, 2026

Въпреки сериозното си състояние, Херсон намира най-голяма joy в танца и музиката. Често той танцува на улицата под съпровода на улични музиканти: „Обожавам да танцувам. Да си прекарваш добре, да се забавляваш, да усещаш ритъма. Когато имам проблем, просто пускам музика и той изчезва“.

Напоследък обаче танците и дори ходенето стават все по-трудни за него.

„Напоследък го правя все по-рядко, защото бързо се изморявам. Ходилата ми са обърнати навътре и с качването на килограми те поемат цялото ми тегло. С течение на времето деформацията се влошава. Ходилата ми ще продължат да се изкривяват до степен, в която може да не мога да ходя изобщо“, казва той.

Лекарите разкриват, че след години на такова натоварване той всъщност ходи с извадени от ставите колене, което може да наложи сложна операция.

„Преди ходех много. Сега минавам 100 метра и вече нямам въздух. Най-вече ме болят краката“, признава колумбиецът.

Любов, която носи на ръце

Въпреки ежедневната болка, приятелката му Йорелис споделя, че той никога не губи духа си: „Той винаги е изключително весел човек. Това е Херсон – той излъчва чиста joy“.

Тяхната връзка е доказателство за истинска подкрепа. По време на разходките им в града, когато Херсон усети, че не може да продължи и краката го предават, Йорелис без колебание го вдига и го носи на гърба си до края на пътя.

„Още от първия момент, в който я видях, се влюбих в нея. Слава на Бога, че открих толкова добра жена. Чувствам се страхотно и истински щастлив, когато съм с нея“, споделя с благодарност Херсон.