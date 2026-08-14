България

Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

Бащата на починалия е в болница с опасност за живота след сбиването в село Черна гора

Василена Василева Василена Василева

14 август 2026, 10:16
Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани
Източник: iStock photos/Getty images

30-годишен мъж е загинал след масов бой в старозагорското село Черна гора. Баща му, на 59 години, е настанен в болница в Стара Загора с различни наранявания и опасност за живота. За случая съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

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Сигналът за инцидента е подаден около 23:15 ч. в четвъртък в Районното управление в Чирпан. 39-годишен мъж съобщил за убит човек в селото.

На място незабавно са изпратени полицейски екипи и медицински екип от Центъра за спешна медицинска помощ в Братя Даскалови. Медиците са констатирали смъртта на 30-годишния мъж.

При сбиването тежко е пострадал и неговият 59-годишен баща. Той е транспортиран и настанен в лечебно заведение в Стара Загора, като състоянието му е определено като тежко.

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  • Шестима са задържани

След подадения сигнал полицията е предприела незабавни оперативно-издирвателни действия. В резултат на тях са установени и задържани шестима мъже на възраст 44, 22, 20, 34, 30 и 41 години.

Те са задържани за срок до 24 часа.

По първоначални данни шестимата са отишли до дома на починалия в село Черна гора. Те влезли в двора на имота, където възникнал конфликт, прераснал във физическа саморазправа.

Все още се изясняват причините, довели до сбиването, както и конкретната роля на всеки от задържаните в инцидента.

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  • Разследването продължава

На мястото е извършен оглед, като са иззети веществени доказателства, които предстои да бъдат анализирани.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

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Предстои разследващите да установят всички обстоятелства около смъртта на 30-годишния мъж, причините за конфликта и механизма, по който са причинени тежките травми на него и баща му.

Очаква се след приключване на първоначалните действия прокуратурата да прецени дали на задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и какви мерки за неотклонение ще бъдат поискани.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВР    
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Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

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