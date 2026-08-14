Влак дерайлира във Великобритания: 11 души са ранени, двама от които тежко

Д вама души са тежко ранени, а други девет са пострадали по-леко, след като пътнически влак дерайлира край гара Люис в Югоизточна Англия. Това съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Ройтерс.

Влак дерайлира в Англия, има пострадали

Инцидентът е станал около 15:44 часа местно време, като три вагона от композицията са излезли от релсите. След дерайлирането част от пътниците са останали блокирани във влака, но впоследствие всички са били безопасно евакуирани.

На мястото незабавно са били изпратени екипи на британската транспортна полиция, полицията в Съсекс, пожарната, спасителните служби и медицински екипи.

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На някои от пострадалите е оказана помощ на място, а други са транспортирани до местни болници за допълнителни прегледи и лечение.

„Обявихме сериозен инцидент и сериозна извънредна ситуация. На място продължават действията на службите, но всички пътници във влака са евакуирани безопасно“, заяви заместник-началникът на полицията Иън Дръмънд-Смит.

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Той уточни, че властите работят съвместно с Отдела за разследване на железопътни инциденти, който трябва да установи причините за дерайлирането.

Засега няма официална информация какво е довело до излизането на композицията от релсите. Разследването продължава.