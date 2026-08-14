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83-годишен стреля с арбалет от тераса по 18-годишен в Пловдив

Мъжът насочил самоделното оръжие към младежа, който разхождал кучето си

Василена Василева Василена Василева

14 август 2026, 08:16
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83-годишен мъж стреля с арбалет от терасата на дома си в Пловдив след конфликт с 18-годишен младеж, който разхождал кучето си. Инцидентът е станал в района на ул. „Добротич“ и бул. „Победа“ в квартал „Кършияка“.

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Кадри от случилото се бяха разпространени в социалните мрежи на 11 август около 16:00 ч. На видеото се вижда как възрастният мъж насочва арбалет към младежа. За щастие при инцидента няма пострадали.

След като видели клипа, служители на полицията се самосезирали. В рамките на около час е била изготвена докладна записка и е започнала проверка, съобщи началникът на сектор „Криминална полиция“ към ОДМВР-Пловдив главен инспектор Петър Искров.

83-годишният мъж е установен и отведен в Трето районно управление. Той доброволно е предал арбалета, който впоследствие е иззет от полицията. Установен е и 18-годишният младеж, към когото е било насочено оръжието.

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  • Спор за междублокова градинка

По данни на полицията между двамата не става дума за случаен конфликт. Те са имали предишни пререкания, свързани с междублокова градинка, за която възрастният мъж се е грижел.

„В основата на конфликта стои предишен битов скандал между тях и размяна на обидни реплики. Младият човек, който е разхождал кучето си, е тъпкал градинката, за която се е грижил възрастният човек“, обясни главен инспектор Искров пред NOVA.

Подобен спор е възникнал и преди няколко месеца. Тогава отново поводът е било кучето на младежа.

„Кучето на младото момче е стъпкало градинката или е извършило там физиологичните си нужди и отново е имало такъв повод за конфликт“, разказа полицейският служител.

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  • Изстрелът бил на няколко метра от младежа

Въпреки че на видеото изглежда, че арбалетът е насочен директно към 18-годишния, полицията уточнява, че изстрелът е произведен на няколко метра от него.

„Нямал е за цел да го нарани. Изстрелът е произведен на около 4-5 метра от него“, каза Искров.

По думите му двамата участници в конфликта са заявили пред полицията, че съжаляват за случилото се и са категорични, че няма да допускат ново подобно напрежение.

„И двамата казват, че това наистина е било глупост, породена под някаква форма на афект“, допълни главният инспектор.

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  • Арбалетът е самоделно изработен

По информация на полицията арбалетът е саморъчно направен. По думите на Искров оръжието не попада под забрана по действащото законодателство.

83-годишният мъж обяснил, че е изработил арбалета и го е използвал преди години, когато е пребивавал в планината. Полицията няма данни той да е използвал оръжието срещу други хора.

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Материалите по случая вече са докладвани в Районната прокуратура в Пловдив. Предстои държавното обвинение да прецени дали има основания за предприемане на последващи действия.

Случаят предизвика широк отзвук в социалните мрежи заради кадрите, на които се вижда как възрастният мъж използва арбалета след спор с млад човек. Въпреки че при инцидента няма пострадали, стрелбата с оръжие в близост до човек е довела до полицейска проверка и изземване на арбалета.

Редактор: Василена Василева
Източник: Nova.bg    
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