„Присъдата е произнесена“: Найджъл Фараж обяви победа в Клактън

Л идерът на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“ (Reform UK) Найджъл Фараж обяви победа на частичните парламентарни избори в Клактън, графство Есекс, още преди да приключи официалното преброяване на бюлетините.

„Присъдата е произнесена и това е убедителна и категорична победа. Получихме много повече гласове, отколкото на парламентарните избори през 2024 г.“, заяви Фараж във видео, публикувано в социалната мрежа X по време на събитие в Есекс.

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По-късно резултатът беше официално потвърден. Фараж получи 22 239 гласа, или около 62,8% от подадените гласове. Втори остана сатиричният кандидат Count Binface с 9455 гласа – 26,7%. Вотът беше необичаен и с рекордния брой от 34 кандидати.

Вот, предизвикан от самия Фараж

Частичните избори в Клактън бяха предизвикани от самия Фараж, след като той се отказа от депутатското си място, което беше спечелил на парламентарните избори през юли 2024 г.

Тогава той получи 46,2% от гласовете и за първи път влезе в Камарата на общините като депутат от Клактън.

Фараж реши да се оттегли от мястото си на фона на засиления натиск и проверки около финансовите му отношения и получени дарения. След това той отново се кандидатира, превръщайки частичния вот в своеобразен референдум за политическото си бъдеще.

Лидерът на Reform UK представи изборите като сблъсък между местните избиратели и политическия елит в Лондон.

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Големите партии бойкотираха изборите

Вотът в Клактън се проведе при необичайна ситуация – основните британски партии не издигнаха кандидати.

Лейбъристката партия, консерваторите и либералдемократите отказаха да участват, определяйки изборите като политически ход, организиран от самия Фараж. Така Reform UK остана без традиционните си големи съперници.

Това превърна основния опонент на Фараж в сатиричния кандидат Count Binface – комедиен образ, известен с участието си в британски избори и провокативните си политически кампании.

Въпреки това той успя да получи близо 27% от гласовете, което привлече значително внимание.

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Рекорден брой кандидати

В изборите участваха общо 34 кандидати – рекорден брой за парламентарен вот в Клактън.

Сред тях имаше независими кандидати, представители на малки формации и няколко т.нар. протестни или сатирични кандидатури. Основните партии обаче останаха извън надпреварата.

Избирателната активност беше около 44,4% – значително по-ниска от тази на общите избори през 2024 г.

Победа, но и нови въпроси пред Фараж

Победата връща Фараж в Камарата на общините, но не слага край на проблемите около него.

Разследването за финансовите му отношения продължава. Става дума за 5 млн. паунда, получени като подарък от криптомагната Кристофър Харбърн. Именно въпросите около това финансиране бяха сред причините Фараж да реши да предизвика нови избори в Клактън.

Парламентарно разследване проверява дали всички финансови обстоятелства са били надлежно декларирани. Според британски медии проверката ще продължи и след повторното му избиране.

Това означава, че победата му не изключва възможността политическата му кариера отново да бъде поставена под въпрос.

Фараж не отиде на официалното обявяване на резултата

В необичаен ход Фараж не присъства на официалното преброяване и обявяване на резултата. Той заяви, че е получил информация за предполагаема организирана кампания за нарушаване на процедурата и че няма да присъства.

От полицията обаче уточниха, че не са съветвали кандидатите да не присъстват на преброяването. На място беше осигурено засилено полицейско присъствие.

Вместо това Фараж участва в отделно събитие на Reform UK, което партията представи като празнуване на победата.

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Какво означава победата за Reform UK

Фараж използва вота в Клактън като доказателство, че зад него продължава да стои значителна част от избирателите, особено по темите за имиграцията и недоволството от традиционните политически партии.

Победата обаче трябва да бъде разглеждана и в контекста на факта, че Labour, Консервативната партия и Liberal Democrats не участваха със свои кандидати. Затова резултатът трудно може да бъде директно сравняван с обикновени парламентарни избори.

Въпреки това Фараж отново има депутатско място и ще продължи да ръководи Reform UK от Камарата на общините.

Пред партията обаче остава по-големият въпрос – дали силната подкрепа в Клактън може да бъде превърната в национален политически резултат, или победата е по-скоро локален успех на Фараж в район, в който той вече има силно присъствие.