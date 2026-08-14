Свят

„Присъдата е произнесена“: Найджъл Фараж обяви победа в Клактън

Лидерът на Reform UK спечели частичните избори в британския град, след като сам предизвика вота

Василена Василева Василена Василева

14 август 2026, 09:31
„Присъдата е произнесена“: Найджъл Фараж обяви победа в Клактън
Източник: AP/БТА

Л идерът на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“ (Reform UK) Найджъл Фараж обяви победа на частичните парламентарни избори в Клактън, графство Есекс, още преди да приключи официалното преброяване на бюлетините.

„Присъдата е произнесена и това е убедителна и категорична победа. Получихме много повече гласове, отколкото на парламентарните избори през 2024 г.“, заяви Фараж във видео, публикувано в социалната мрежа X по време на събитие в Есекс.

От архитект на Брекзит до заложник на скандалите: Феноменът Найджъл Фараж

По-късно резултатът беше официално потвърден. Фараж получи 22 239 гласа, или около 62,8% от подадените гласове. Втори остана сатиричният кандидат Count Binface с 9455 гласа – 26,7%. Вотът беше необичаен и с рекордния брой от 34 кандидати.

  • Вот, предизвикан от самия Фараж

Частичните избори в Клактън бяха предизвикани от самия Фараж, след като той се отказа от депутатското си място, което беше спечелил на парламентарните избори през юли 2024 г.

Тогава той получи 46,2% от гласовете и за първи път влезе в Камарата на общините като депутат от Клактън.

Фараж реши да се оттегли от мястото си на фона на засиления натиск и проверки около финансовите му отношения и получени дарения. След това той отново се кандидатира, превръщайки частичния вот в своеобразен референдум за политическото си бъдеще.

Лидерът на Reform UK представи изборите като сблъсък между местните избиратели и политическия елит в Лондон.

Найджъл Фараж подаде оставка като депутат

  • Големите партии бойкотираха изборите

Вотът в Клактън се проведе при необичайна ситуация – основните британски партии не издигнаха кандидати.

Лейбъристката партия, консерваторите и либералдемократите отказаха да участват, определяйки изборите като политически ход, организиран от самия Фараж. Така Reform UK остана без традиционните си големи съперници.

Това превърна основния опонент на Фараж в сатиричния кандидат Count Binface – комедиен образ, известен с участието си в британски избори и провокативните си политически кампании.

Въпреки това той успя да получи близо 27% от гласовете, което привлече значително внимание.

Нов скандал в Лондон: Разследват Найджъл Фараж за укрити доходи и милиони от криптодарения

  • Рекорден брой кандидати

В изборите участваха общо 34 кандидати – рекорден брой за парламентарен вот в Клактън.

Сред тях имаше независими кандидати, представители на малки формации и няколко т.нар. протестни или сатирични кандидатури. Основните партии обаче останаха извън надпреварата.

Избирателната активност беше около 44,4% – значително по-ниска от тази на общите избори през 2024 г.

  • Победа, но и нови въпроси пред Фараж

Победата връща Фараж в Камарата на общините, но не слага край на проблемите около него.

Разследването за финансовите му отношения продължава. Става дума за 5 млн. паунда, получени като подарък от криптомагната Кристофър Харбърн. Именно въпросите около това финансиране бяха сред причините Фараж да реши да предизвика нови избори в Клактън.

Парламентарно разследване проверява дали всички финансови обстоятелства са били надлежно декларирани. Според британски медии проверката ще продължи и след повторното му избиране.

Това означава, че победата му не изключва възможността политическата му кариера отново да бъде поставена под въпрос.

  • Фараж не отиде на официалното обявяване на резултата

В необичаен ход Фараж не присъства на официалното преброяване и обявяване на резултата. Той заяви, че е получил информация за предполагаема организирана кампания за нарушаване на процедурата и че няма да присъства.

От полицията обаче уточниха, че не са съветвали кандидатите да не присъстват на преброяването. На място беше осигурено засилено полицейско присъствие.

Вместо това Фараж участва в отделно събитие на Reform UK, което партията представи като празнуване на победата.

"Нашествие от млади мъже": Как Фараж печели британците

  • Какво означава победата за Reform UK

Фараж използва вота в Клактън като доказателство, че зад него продължава да стои значителна част от избирателите, особено по темите за имиграцията и недоволството от традиционните политически партии.

Победата обаче трябва да бъде разглеждана и в контекста на факта, че Labour, Консервативната партия и Liberal Democrats не участваха със свои кандидати. Затова резултатът трудно може да бъде директно сравняван с обикновени парламентарни избори.

Въпреки това Фараж отново има депутатско място и ще продължи да ръководи Reform UK от Камарата на общините.

Пред партията обаче остава по-големият въпрос – дали силната подкрепа в Клактън може да бъде превърната в национален политически резултат, или победата е по-скоро локален успех на Фараж в район, в който той вече има силно присъствие.

Редактор: Василена Василева
Източник: Валерия Динкова, БТА    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

Дунавът разкри зловеща тайна - откриха останки на войници и почти непокътнат военен мотор

Дунавът разкри зловеща тайна - откриха останки на войници и почти непокътнат военен мотор

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

Разкриха подробности: Роналдо и Джорджина се оженили пред едва четирима свидетели

Разкриха подробности: Роналдо и Джорджина се оженили пред едва четирима свидетели

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Porsche планира преждевременна пенсия за първия си електромобил?

Porsche планира преждевременна пенсия за първия си електромобил?

carmarket.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 3 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 3 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 3 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жестоко убийство на възрастен мъж в Силистренско

Жестоко убийство на възрастен мъж в Силистренско

България Преди 20 минути

Жертвата е починала от тежка кръвозагуба след три прободни рани

Над 8 млн. души вече участват в избора на бъдещите евробанкноти

Над 8 млн. души вече участват в избора на бъдещите евробанкноти

Парите ни Преди 21 минути

Дорис Шнеебергер от ЕЦБ разказва как се стигна до десетте предложения и кога новите банкноти ще влязат в обращение

В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

Любопитно Преди 38 минути

Betano, официален спонсор на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026™ за Европа и Южна Америка, отбеляза турнира заедно с феновете и своите служители чрез уникални инициативи на двата континента.

,

Мистерия в Белия дом: Скандал със самолет-примамка доведе до оставката на говорителката на Тръмп

Свят Преди 52 минути

Оставката на прессекретаря на Белия дом Каролин Левит предизвика вълна от въпроси. Анализ разкрива връзката между нейното оттегляне и тайната операция със самолет-примамка след заплаха срещу Доналд Тръмп

Официално: Откриха новите три метростанции в София

Официално: Откриха новите три метростанции в София

България Преди 54 минути

Разширението на линия 3 е финансирано с 144,3 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

България Преди 1 час

Предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест

Габриел Атал

Единственият френски политик, който не е във ваканция това лято

Свят Преди 1 час

Докато Едуар Филип и други водещи кандидати почиват през август, Атал обикаля страната в опит да стопи изоставането си

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

България Преди 1 час

От началото на годината в РСМ са установени 26 заразени, а един пациент – 83-годишен мъж, е починал

Кошмар в Средиземно море: Суперяхта за $9,1 млн. потъна, 14 души се разминаха на косъм

Кошмар в Средиземно море: Суперяхта за $9,1 млн. потъна, 14 души се разминаха на косъм

Свят Преди 1 час

30-метрова суперяхта на стойност 9,1 милиона долара потъна в Средиземно море край Сардиния само четири дни след доставката си. Пожар в двигателя изпрати съда на дъното, а 14-те души на борда бяха спасени по чудо без никакви наранявания.

Защо Бургас победи София за „Евровизия 2027“: Разкриха детайли за историческото домакинство

Защо Бургас победи София за „Евровизия 2027“: Разкриха детайли за историческото домакинство

България Преди 1 час

БНТ и EBU разкриха подробности за организацията на най-голямото музикално събитие, което ще доведе над 100 000 посетители край морето през май 2027 г.

TikTok

Искат забрана на TikTok в България и ограничение за социалните мрежи за лица под 16 години

България Преди 1 час

Инициаторите настояват за възрастова проверка, по-строг контрол върху платформите и защита на децата от опасно онлайн съдържание

<p>Пхенян: Това е репетиция за война</p>

Северна Корея заплаши с ответен удар заради военните учения на САЩ и Южна Корея

Свят Преди 1 час

Пхенян определи маневрите като репетиция за „агресивна война“ и обеща да засили възпиращите си способности

НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя

НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя

Парите ни Преди 1 час

Новият показател ще дава по-различна картина на възнагражденията и ще се изчислява по сектори и области

Селена Гомес

Обещания за 95 милиона долара и срив: Защо инвеститори заведоха дело срещу Селена Гомес

Свят Преди 1 час

Петима инвеститори твърдят, че са вложили 1,2 млн. долара, след като са били подведени за състоянието и перспективите на стартъпа

USS „Ейбрахам Линкълн“ (USS Abraham Lincoln)

САЩ пренасочват самолетоносача „Джордж Вашингтон“ към Близкия изток след криза с екипажа на „Ейбрахам Линкълн“

Свят Преди 1 час

Продължилата над 240 дни рекордни дежурства мисия край иранските брегове доведе до нарастващо напрежение в Конгреса и сигнали за проблеми с психичното здраве и снабдяването на борда

Необичаен посетител: Делфин изненада жителите и туристите във Венеция

Необичаен посетител: Делфин изненада жителите и туристите във Венеция

Любопитно Преди 1 час

Жители и туристи забелязаха животното в района на моста „Риалто“. Кметът Симоне Вентурини призова гондолите и водните таксита да бъдат внимателни, за да не го наранят. Все още не е ясно дали това е известният делфин талисман Нане-Мимо

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Защо не бива да спиш срещу огледало: мистичното поверие, което оцелява от векове

Edna.bg

Деси Стоянова се връща към ролята си на репортер, за да подкрепи инициативата „Капка живот за гората“

Edna.bg

Левски гласи сензационен трансфер, взима минал през Ливърпул и АЕК

Gong.bg

Официално: ЦСКА привлече Каталин Иту

Gong.bg

Мъж е убит, а баща му - тежко ранен, след скандал и побой в Старозагорско

Nova.bg

Откриха разузнавателен дрон на плажа в Приморско

Nova.bg