След скандален клип: ГДБОП погна две банди в Ботевградско

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ГДБОП проведе акция в Ботевградско срещу две предполагаеми лихварски групи, известни като „Пеевите“ и „Инкет“; към момента са задържани трима души.

Задържаните са заподозрени в лихварство, принуда и сводничество, като акцията е последвала разпространен в социалните мрежи клип с тормоз над местен младеж.

Според местни жители групите отдавна демонстрирали агресивно и арогантно поведение и висок стандарт на живот без видими доказани доходи; след клипа в социалните мрежи са се появили и призиви за саморазправа.

Повдигнаха обвинение на четирима от задържаните лихвари

Акция срещу две лихварски банди - т. нар. Пеевите и Инкет, проведе ГДБОП рано тази сутрин в Ботевградско. Това съобщава NOVA , позовавайки се на свои източници.

Към момента задържаните са трима. Те са заподозрени в лихварство, принуда и сводничество.

Спецакция на ГДБОП в София

До акцията се стига след разпространение на клип в социалните мрежи, на който се вижда как някой от арестуваните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях.

По информация на местни хора групите на Пеевите и Инкет отдавна демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи. Често предизвиквали и конфликти и проявявали агресия.