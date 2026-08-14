Свят

В Япония вече има „човешки хладилници“, вдъхновени от вендинг машините

Do Hiemon Box поддържа 15°C и е предназначена за работници, изложени на екстремни летни температури

14 август 2026, 06:43
В Япония вече има „човешки хладилници“, вдъхновени от вендинг машините
Източник: iStock/Getty Images
  • Японската компания SDRS създаде „човешки хладилник“ - охлаждаща кабина за един човек, която поддържа 15°C, а подава въздух с температура около 5°C към главата, врата и тялото.
  • Do Hiemon Box е предназначен основно за хора, работещи в горещи условия - строители, фабрични и складови работници и служители на открити събития. Производителят твърди, че около 10 минути в кабината могат да помогнат за бързо охлаждане на тялото.
  • Устройството вече се продава в Япония за 1,5 млн. йени плюс данъци (около 17-18 хил. лв.). Кабината е мобилна, има три режима на охлаждане и се изключва автоматично след 20 минути.

Със затоплянето на летата в Япония компаниите все по-често търсят нестандартни решения, които да помогнат на хората да се справят с непоносимите горещини. Едно от тях е необичайно изобретение, което производителят гордо нарича „човешки хладилник“.

Устройството, наречено Do Hiemon Box, представлява охлаждаща кабина за един човек, която прилича на огромен хладилник, но е предназначена да охлажда само едно нещо - човешкото тяло.

Кабината е разработена от японския производител на хладилно оборудване и вендинг машини SDRS и се продава от доставчика на промишлено оборудване Trusco Nakayama. Концепцията е вдъхновена от хладилните вендинг машини, които са широко разпространени в Япония.

Do Hiemon Box поддържа вътрешна температура от 15 градуса по Целзий, така че още с влизането човек усеща прохлада. Когато седне на вградената седалка, към главата, врата, раменете и гърба му се насочва въздух, охладен до около 5 градуса по Целзий, който бързо обгръща тялото и осигурява охлаждащо облекчение.

Компанията посочва, че потребителите могат осезаемо да усетят охлаждането в рамките на около пет минути, а престоят от приблизително 10 минути може да помогне за облекчаване на симптомите на топлинно изтощение чрез бързо понижаване на телесната температура.

Това е особено полезно за хора, които работят в гореща среда, например на строителни площадки, във фабрики и складове, както и на открити места за провеждане на събития.

Кабината предлага три режима на въздушния поток и охлаждането и се изключва автоматично след 20 минути, за да се предотврати прекомерното охлаждане. Според производителя тя консумира приблизително наполовина по-малко електроенергия от стандартен локален климатик.

Устройството не изисква монтаж, може да се използва както на закрито, така и на открито, а монтираните му колела позволяват лесното му преместване там, където е необходимо.

Появата на „човешкия хладилник“ идва в ключов момент за Япония, която наскоро въведе нова терминология за дните, в които температурите надхвърлят 40 градуса по Целзий. С повишаването на летните температури и продължаващото увеличаване на случаите на топлинен удар предприятията и местните власти все по-активно търсят нови начини да защитят работниците и населението от опасните горещини.

Само на 15 юли в Токио 48 души са били откарани в болница заради топлинен удар.

Do Hiemon Box вече се продава в Япония чрез дистрибутори на промишлено оборудване, като стандартният модел струва 1,5 милиона йени плюс данъци.

Засега устройството е насочено основно към компании и организации, а не към домакинствата. Но ако летните температури в Япония продължат да се повишават, „човешкият хладилник“ може скоро да се превърне в по-често срещана гледка на обществени места, а може би един ден да стане толкова разпространен, колкото японските вендинг машини.

Източник: japantoday    
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