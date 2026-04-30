Три нови автобусни линии ще свързват Кривина, Казичене, Бусманци и Герман с метрото в София

С толичната община въвежда нова транспортна схема за югоизточните райони на София, с която за първи път се създава редовна автобусна връзка за село Кривина и се подобрява достъпът до метрото за Казичене, Бусманци и Герман.

Заради метрото: Промени в градския транспорт

Промените, предложени от зам.-кмета по транспорт Виктор Чаушев със съвносители районните кметове на „Искър“ и „Панчарево“, бяха одобрени от Столичния общински съвет на днешното му заседание.

С приетите промени се разкриват три нови автобусни линии. Линия №188 ще свързва Автостанция „Изток“ с кв. "Враждебна", "Бусманци", Казичене, Кривина и Герман и ще осигурява вътрешната свързаност между населените места – нещо, което досега практически липсваше. Линии №191 и №192 ще осигуряват директен достъп до метростанция „Искърско шосе“, съответно от Казичене и Бусманци и от Кривина, като съкращават времето за придвижване и намаляват нуждата от прекачвания.

Паралелно с това се правят и промени в съществуващи маршрути, така че новите и старите линии да работят в синхрон като част от една обща транспортна мрежа, а не решения на парче.

До момента придвижването в района е обусловено от дълги пешеходни разстояния или зависимост от личен автомобил. Това, на практика, ограничава достъпа до училище, работа и услуги, особено за по-уязвими групи като ученици и възрастни хора. С новата схема се въвеждат вътрешните връзки, които се поемат от линия №188, а достъпът до метрото се осигурява от линии №191 и №192.

Съгласно приетото решение, новите линии №191 и №192 ще започнат да се движат не по-късно от 15 септември 2026 г., а останалите промени ще бъдат въведени поетапно след необходимата организационна подготовка.