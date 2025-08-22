Майката на Христина: Как да кажа на детето ѝ, че мама няма да се върне

България

22 август 2025, 11:09
Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в „Слънчев бряг“. Държавното обвинение иска мярката на младежа да бъде променена на „задържане под стража”, съобщава NOVA.

На този етап обвинението към него е за причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите. В четвъртък адвокатът на пострадалите съобщи, че

най-тежко ранената жена Христина е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишното ѝ дете е в критично състояние.

При катастрофата пострадаха общо двама възрастни и три деца.

Пред съдебните палати в София и Бургас ще има протести с искане за справедлив процес. Обвиняемият е син на полицай и близки на пострадалите смятат, че това може да повлияе при разследването.

Случаят вече беше поет от Националната следствена служба след разпореждане на и. ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов.

Междувременно днес се очаква да има протест в подкрепа на семейството на пострадалите пред Съдебната палата в града. Причината – съмнения за безпристрастността на разследването на тежкия инцидент. Демонстрацията ще започне в 12 ч.

„Благодарна съм на хората, които ще дойдат да ни подкрепят на протеста. Знам, че нищо няма да върне детето ми”, сподели майката на Христина.

„Дъщеря ми е в много тежко състояние. Докторите казаха, че няма никакъв шанс за оцеляване. Няма. Просто няма. Хората направиха всичко, което можаха. Но ударът е бил много тежък, много жесток.

Детенцето също продължава да е в болницата – не е контактен, не е събуден. Неговото състояние също е много тежко вече осми ден“, това разказа пред БНТ майката на Христина Златка Соколова.

„Как да обясним на другото дете на дъщеря ми, че майка му никога няма да се върне. Кой ще го изпрати на първия учебен ден“, попита майката на пострадалата.

„Защото някой е решил да си прави кефа в центъра на Слънчев бряг. Не е честно, хора. Повярвайте ми – не е честно. Спрямо моето дете и спрямо всички деца, които така нелепо намират смъртта си по пътищата“, казва още тя.

„Ще направя всичко възможно шофьорът да си понесе последствията”, допълни братът на Христина.

Бащата на останалите пострадали при инцидента деца разказа, че децата са добре физически, но психически не съвсем.

„Тепърва има много неща, които трябва да се изяснят. Пуснахме множество жалби. Веднага след инцидента, полицай е тествал АТВ-то. Така е описано, това твърдеше и защитата. За нас това не само буди съмнение, но и е основание за още една проверка.

Имаме съмнение относно достоверността и начина на вземане на теста за употреба на наркотици.

Отправихме искане да се вземе ДНК от самата проба, за да се види дали тя съответства на обвиняемия. Изглежда умишлено тази висока скорост и тълпа от хора да не предприемеш никакви действия, за да предотвратиш катастрофата”, обясни в ефира на „Здравей, България” по NOVA адвокатът на семейството Георги Радков.

Миналата седмица 18-годишният Никола Бургазлиев се вряза с атракционно АТВ в петима души - три деца и двама възрастни. Сред най-тежко пострадалите е Христина, която изпадна в мозъчна смърт, а четиригодишното ѝ дете е в критично състояние. Първоначално на младежът бе наложена мярка за неотклонение домашен арест“. Обществеността и близките на пострадалите изразиха притеснения тносно безпристрастността на разследването, поради информацията, че обвиняемият е син на полицай.

