Евродепутати пристигат в България за проверка на детските грижи

Е вродепутати от Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент пристигат на посещение в България от 7 до 9 януари. По време на визитата си те ще се срещнат с неправителствени организации и национални органи и ще посетят центрове за настаняване на деца и семейства.

Евродепутати ще проверяват сигнали за корупция у нас

Делегацията ще бъде ръководена от Естел Кьолеманс (С&Д, Белгия) и към нея ще се присъединят Христо Петров (Renew, България) и Валери Дево (Renew, Франция).

На 7 януари, сряда, членовете на ЕП ще присъстват на представяне на реформата на системата за грижи за децата в България и ще се срещнат с представители на неправителствени организации и УНИЦЕФ. На следващия ден те ще пътуват до Пазарджик, където ще посетят центрове за социални услуги за деца и семейства и за деца с увреждания. Следобед делегацията ще проведе срещи с националните органи по въпросите на закрилата на детето. В петък, 9 януари, евродепутатите ще посетят комплекс за преходно жилищно настаняване за млади хора в София, където се подпомагат деца бежанци и жертви на трафик на възраст между 14 и 18 години.