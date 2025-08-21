Сарафов прехвърли на НСлС разследването за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

И .ф. главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас да възложи на Националната следствена служба (НСлС) разследването по досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което в Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци.

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора, посочва Сарафов.

В клинична смърт е изпаднала жената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг

Обвиняемият по досъдебното производство е привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

Прокуратурата вече внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия бе взета мярка за неотклонение „домашен арест“. В протеста са изложени мотиви за това, че мярката следва да бъде изменена в най-тежката - „задържане по стража“. Заседанието на Окръжния съд в Бургас е насрочено за утре.