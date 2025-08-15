България

АТВ-ужасът в Слънчев бряг: Пострадали са в критично състояние

По думите на роднина на ранените бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда

15 август 2025, 09:21
С лед тежката катастрофа в четвъртък, когато 18-годишен младеж с АТВ помете три деца и трима възрастни в Слънчев бряг, близките на пострадалите разказват какво е тяхното състояние днес, предаде NOVA

„Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчни травми и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома. От болницата ни казаха, че могат да ни дадат повече информация около 17 ч. днес. Голямото ми дете - на 12 години, е с комоцио и множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало”, каза Юлиян Здравков, роднина на пострадалите.

По думите му бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда. Той смята, че на момчето не са взети кръвни проби след инцидента.

Самоличността на младежа все още не е разкрита. Знае се само, че е тестван за алкохол и наркотици. Полевите тестове са отчели отрицателни резултати.

Бащата на пострадалата жена – Йордан Соколов, заяви, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат стриктни мерки за безопасността на пътищата. Той припомня, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.

Мениджърът на хотела, в който 18-годишният водач се е блъснал, е изгледал записите от камерите. Младежът помел и негов служител.

 „Нашият колега е със счупен таз и е възможно да се наложи оперативна интервенция. На записи от камери се вижда как момчето с превозното средство взима завоя, качва се на тротоара и помита минаващото семейство. Не се вижда спирачен път. Според мен причините са техническа неизправност или човешка грешка. Телата на семейството бяха по цялата поляна. Нашият служител също лежеше в безпомощно състояние”, добави Караилиев.

Източник: NOVA    
