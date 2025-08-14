България

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

Жена и 4-годишно момченце са в критично състояние

14 август 2025, 17:18
Разбиха наркомафия в Пловдив

Разбиха наркомафия в Пловдив
Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив
Петимата от „Хелс Ейнджълс" остават под домашен арест

Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест
Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители
Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София

Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София
Изслушаха кандидатите за зам.-омбудсман

Изслушаха кандидатите за зам.-омбудсман
Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"

Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"
Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

М ладеж с електрическо АТВ блъсна 3 деца и двама възрастни в „Слънчев бряг”, предава NOVA.

За да избегне сблъсък с насрещно движещо се превозно средство, 18-годишният водач се отклонил вдясно от пътя, качвайки се на тротоара. Там ударил пешеходци - съпрузи от Пловдив на 35 години, които са вървели заедно с техния четиригодишен син, както и с двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. После блъснал и служител на хотел, който е със счупен таз. След това младежът се ударил в сградата на хотел.

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Служителят на хотела, както и жената и трите деца са настанени в УМБАЛ - Бургас. Жената и 4-годишно момченце са в критично състояние.

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици. Резултатите са отрицателни.

Британци се сбиха в центъра на Слънчев бряг

Според близките на пострадалите ударът е бил много тежък.

„Снаха ми е най-тежко пострадала, племенникът ми също. Големите чакаха рентген”, сподели Юлиян Здравков.

„Жената и едно от децата бяха почти в безсъзнание”, разказа Ивайло Димитров, служител на хотел.

Пред разследващите младият мъж обяснил, че му отказали спирачките. Служителят на фирмата, която е отдала АТВ-то под наем, също е разпитан.

Тестовете за алкохол и наркотици са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: NOVA    
Слънчев Бряг АТВ деца
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

Volkswagen заключва конски сили зад платен абонамент

Volkswagen заключва конски сили зад платен абонамент

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 1 ден
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 22 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 22 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 21 часа

Последни новини

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Свят Преди 2 часа

Тръмп: Срещата с Путин е прелюдия към реални преговори за Украйна

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

България Преди 2 часа

Бистришно бранище е резерват в Природен парк „Витоша“

Пощенска банка и Националното представителство на студентските съвети подписаха споразумение за сътрудничество

Пощенска банка и Националното представителство на студентските съвети подписаха споразумение за сътрудничество

Любопитно Преди 3 часа

 

„Да върви по дяволите" - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

Свят Преди 4 часа

Мелания Тръмп и Хънтър Байдън в правна война след взривоопасни твърдения за връзка с Джефри Епстийн

Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради горящ камион

Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради горящ камион

България Преди 4 часа

В посока София движението се осъществява в изпреварващата лента

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

България Преди 4 часа

Образувано е следствено дело под надзора на Окръжната прокуратура

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Любопитно Преди 5 часа

Звездата съчета достъпното си облекло със злато, рубини и диаманти

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Свят Преди 6 часа

Евакуирани са били хората от мазето и партерния етаж на болницата

Путин оценява усилията на САЩ за Украйна

Путин оценява усилията на САЩ за Украйна

Свят Преди 6 часа

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви руският държавен глава

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Свят Преди 6 часа

Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна", "наистина укрепва" украинската отбрана

Мащабна акция: Разбиха група за международен наркотрафик

Мащабна акция: Разбиха група за международен наркотрафик

България Преди 6 часа

Има задържани лица

Макрон: Тръмп е изключил категорично възможността Украйна да се присъедини към НАТО

Макрон: Тръмп е изключил категорично възможността Украйна да се присъедини към НАТО

Свят Преди 6 часа

Той заяви, че Тръмп е изразил готовност за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна

Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

Свят Преди 6 часа

„Обстоятелствата около това далеч не са типични“

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Свят Преди 7 часа

Пожари в Испания отнеха живота на 3 души това лято

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

Свят Преди 7 часа

Тeзи нападения бяха извършени един ден преди срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

Любопитно Преди 7 часа

"Не съм тук, за да съсипвам връзки – просто предоставям доказателства"

