Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"

Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

М ладеж с електрическо АТВ блъсна 3 деца и двама възрастни в „Слънчев бряг”, предава NOVA.

За да избегне сблъсък с насрещно движещо се превозно средство, 18-годишният водач се отклонил вдясно от пътя, качвайки се на тротоара. Там ударил пешеходци - съпрузи от Пловдив на 35 години, които са вървели заедно с техния четиригодишен син, както и с двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. После блъснал и служител на хотел, който е със счупен таз. След това младежът се ударил в сградата на хотел.

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Служителят на хотела, както и жената и трите деца са настанени в УМБАЛ - Бургас. Жената и 4-годишно момченце са в критично състояние.

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици. Резултатите са отрицателни.

Британци се сбиха в центъра на Слънчев бряг

Според близките на пострадалите ударът е бил много тежък.

„Снаха ми е най-тежко пострадала, племенникът ми също. Големите чакаха рентген”, сподели Юлиян Здравков.

„Жената и едно от децата бяха почти в безсъзнание”, разказа Ивайло Димитров, служител на хотел.

Пред разследващите младият мъж обяснил, че му отказали спирачките. Служителят на фирмата, която е отдала АТВ-то под наем, също е разпитан.

Тестовете за алкохол и наркотици са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.