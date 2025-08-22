България

Протести в три големи града у нас, след като младеж помете петима с АТВ в Слънчев бряг

Най-тежко ранената жена е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишното ѝ дете е в критично състояние

Обновена преди 20 минути / 22 август 2025, 07:22
П ред съдебните палати в Бургас, Пловдив и София се провеждат протести, организирани от сдружение "Ангели на пътя", в подкрепа на пострадалите при инцидента с АТВ в Слънчев Бряг. 

В Бургас протестират над 100 души. Те носят плакати: "Правосъдие в кома", "Убийците в затвора, а не вкъщи на дивана", "Справедливост за децата ни" и "Ние сме Марто и Хриси" . Много хора носят тениски: "Справедливост за Марто и Хриси". 

В клинична смърт е изпаднала жената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг

Адвокатът на потърпевшите Георги Радков заяви, че е внесъл във ВКП искане за ДНК експертиза на Никола Бургазлиев. Съмненията са, че пробите за алкохол и наркотици, които са взети без свидетели от мястото на инцидента, са манипулирани. 

Това, че случаят ще се разследва от Националната следствена служба не успокоява близките на потърпевшите. Те искат доживотна присъда за Бургазлиев, преквалификация на обвинението от нанасяне на средна телесна повреда в нанасяне на тежка телесна повреда и промяна в следствен арест. 

Приятелите на Бургазлиев, които протестираха пред съда в Несебър преди една седмица днес не са тук, въпреки че предварително обявиха, че ще има контрапротест в негова защита, предаде БНР.

В Пловдив десетки хора дойдоха на протеста на стълбите на сградата на съда. Сред тях много майки с маки деца. Присъстват и близки на опечалените, които заявиха:

"Искаме законите да са равни за всички, да няма покрити случаи, защото те не са един и два в държавата, те са много и дано да има някаква справедливост. Нямам думи за това, което се случи. Първо, че човекът се опитва да бяга от отговорност. Последствията, вече всички сме наясно какви са, за майката, за детето. Емоционално сме в двете крайности - на тъга и на гняв. И съм възмутена от цялата система. Моля се за Хриси, да стане чудо. На Никола Бургазлиев искам да кажа на него лично и на неговите близки, че това не му е детската беля. Той е живял с чувството, че никой нищо не може да му направи и няма какво да стане - тате и мама са зад мен, аз съм защитен. Нека всички да покажем, че няма да е така, нещата ще се променят, както трябва - справедливо".

Преди седмица 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима пешеходци на тротоар в курорта Слънчев Бряг.

В четвъртък адвокатът на пострадалите съобщи, че най-тежко ранената жена е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишното ѝ дете е в критично състояние.

При катастрофата пострадаха общо двама възрастни и три деца.

На младежа беше повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, а магистратите му наложиха мярка за  неотклонение "домашен арест", което прокуратурата обжалва. 

Юлиан Здравков, бащата на двете блъснати деца, сподели, че мярката на Бургазлиев ще се гледа в 14.00 ч.

В четвъртък изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов възложи случая на Националната следствена служба с мотивите, че "подлежащите на установяване факти и обстоятелства по него налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото".

Източник: БНР    
АТВ Слънчев бряг протести
