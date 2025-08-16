България

Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"

Близки на пострадалите призоваха министърът на вътрешните работи да започне проверка

Обновена преди 53 минути / 16 август 2025, 10:22
Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ

Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ
Свидетел на ужаса в София: Шофьорът на колата не изглеждаше притеснен

Свидетел на ужаса в София: Шофьорът на колата не изглеждаше притеснен
След жп инцидента край Симеоновград: Машинистите обвиниха състоянието на релсовия път

След жп инцидента край Симеоновград: Машинистите обвиниха състоянието на релсовия път
След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси
Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора
Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев
Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ
Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява

П уснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг". Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който в четвъртък прегази петима души на тротоар. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа беше наложена и мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа. Петима души, от които три деца са в болница, съобщи NOVA.

„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Тя има същото така мозъчна течност около устата. Детето има кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме още време”, каза Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.

Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.

По темата

Източник: NOVA    
АТВ Слънчев бряг семейство катастрофа тротоар съд Бургас
Последвайте ни
Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в

Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

Бум на фалшиви левове

Бум на фалшиви левове

pariteni.bg
Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

България Преди 50 минути

Задържан е съсед на пострадалия

.

Масирани проверки за фалшиви книжки в София

България Преди 1 час

Задържани са четирима, съставени са над 200 фиша

"Нe сме боксови круши!": В Сърбия се провеждат поредните антиправителствени протести

"Нe сме боксови круши!": В Сърбия се провеждат поредните антиправителствени протести

Свят Преди 3 часа

Полицията е на терен с жива сила и бронирани автомобили

,

Мелания Тръмп получи благодарности от Украйна за загрижеността си за децата, отведени в Русия

Свят Преди 3 часа

Първата дама на САЩ написа писмо, касаещо отвлечените украински деца

Евакуират живущите в Българово заради голям пожар

Евакуират живущите в Българово заради голям пожар

България Преди 3 часа

От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 противопожарни автомобила

Принц Уилям и принцеса Катрин с децата им: Джордж, Шарлот и Луи

Принцът и принцесата на Уелс Уилям и Катрин се местят в нов кралски дом

Любопитно Преди 4 часа

Кралската двойка планира да се установи в имота Форест лодж с осем спални, разположен в Уиндзорския парк

<p>Какво каза Европа след срещата в Аляска</p>

Какво каза Европа след срещата в Аляска

Свят Преди 5 часа

Група от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия

Опашките за хляб в Боливия

Ден преди изборите: Хлябът в Боливия вече не стига за закуска

Свят Преди 6 часа

Политолози правят паралели между кризата в Боливия и Френската революция от XVIII в., причинена от ръста на цените на хляба. Разликата е, че в Боливия хлябът не поскъпва, просто качеството и грамажът му намаляват

<p>Младеж без книжка катастрофира в Студентски град</p>

Младеж без книжка катастрофира в Студентски град

България Преди 6 часа

"Шофьорът" е дал положителни проби за алкохол и наркотици

<p>Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци</p>

Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци

България Преди 7 часа

Така активните огнища в Пирин планина стават три

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Овалния кабинет

Володимир Зеленски ще се срещне с Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник

Свят Преди 7 часа

Украинският лидер заяви, че срещата в понеделник ще бъде „за да се обсъдят всички подробности относно прекратяването на убийствата и войната“

Наводнение в Пакистан

Смъртоносни наводнения убиха стотици хора в Пакистан, Кашмир и Непал

Свят Преди 8 часа

Внезапни наводнения, предизвикани от проливни дъждове првърнаха пътища в реки, разрушиха сгради и сееха смърт

Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

Свят Преди 9 часа

Mного лекари се затрудняват да разпознаят симптомите ѝ

<p>Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците</p>

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

Свят Преди 9 часа

Тръмп аплодира Путин при пристигането му в Аляска – а руският президент вероятно си е тръгнал доволен от себе си.

<p>Бедствено положение е обявено&nbsp;в село Обручище</p>

Бедствено положение е обявено в гълъбовското село Обручище

България Преди 10 часа

Причината е в огромен пожар

<p>Почитаме български светец, какви са поверията за днес</p>

Почитаме български светец, какви са поверията за днес

България Преди 11 часа

Православната църква чества паметта на преподобния Йоаким Осоговски

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Бури в началото на предстоящата седмица

sinoptik.bg
1

Паленето на стърнища вреди на почвата

sinoptik.bg

10 мъжки признания за жените, които мъжете не ни казаха, а трябваше!

Edna.bg

5 тайнствени места в България, които да посетите до края на годината

Edna.bg

Защо Артета се „идентифицира“ с Гуардиола и Алонсо?

Gong.bg

Съпругата на Тасевски: Време е за промяна

Gong.bg

Световните лидери - с коментар за срещата между Тръмп и Путин (ОБЗОР)

Nova.bg

Евакуация в Българово заради голям пожар (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg