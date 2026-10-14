България

Космически надценки на храните: Мая Манолова плаши с глоби до 50 000 евро

„Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем със сурови санкции”, заяви Манолова

Надежда Неменски Надежда Неменски

14 октомври 2026, 08:35
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К омисията за защита на потребителите (КЗП) ще налага санкции между 10 и 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената, обяви председателят на комисията Мая Манолова в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. „Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем със сурови санкции”, заяви Манолова.

По думите ѝ търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните цени. 

  • Надценки до 141% при млечните продукти

Манолова коментира данните за надценките при хранителните продукти, представени от КЗП, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), КНСБ и експерти. Според нея информацията е събрана от отчетите на търговските вериги и от данни, предоставени от самите тях.

„След като изнесох данните за 141% надценки на хранителни продукти, получих обаждания от граждани, които смятат, че надценките достигат около 240% – най-вече при маслото”, посочи председателят на КЗП.

Тя уточни, че представените данни обхващат две групи продукти – млечни изделия, както и плодове и зеленчуци, които са част от малката потребителска кошница.

По думите ѝ обичайните надценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15% и 25%, във Франция достигат около 23%, а при зеленчуците могат да бъдат до 40%. Средната надценка в Европа е около 25%, заяви Манолова.

Според нея надценки от 141% при млечните продукти са прекомерни. Тя посочи, че след проверка на отчетите на търговските вериги нормалните нива би трябвало да бъдат значително по-ниски. Председателят на КЗП подчерта, че разликата между покупателната способност на българските граждани и цените на храните оказва сериозен натиск върху домакинствата.

  • Санкции и за заблуждаващи твърдения за произхода

Манолова съобщи, че санкции ще има и при заблуждаващи търговски практики. Тя даде пример със случай, при който картофи са били представени като български, въпреки че били вносни.

„Целта на комисията е да постигне намаление на цените на основни хранителни продукти и да гарантира по-справедливи условия за потребителите. Ако веригите не се засрамят, трябва да бъдат накарани да намалят цените най-вече на млякото, маслото, сиренето, боба и други основни продукти”, заяви Манолова.

Тя допълни, че ще настоява за сериозни санкции, включително такива, определяни като процент от оборота. „Крайно време е държавата да защити своите граждани”, подчерта председателят на КЗП.

  • Следват проверки на лекарства, банкови такси и мобилни услуги

Манолова заяви, че след проверките на цените на хранителните продукти комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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