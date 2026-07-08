Първият заем на България в еврозоната: инвеститорите поискаха почти 4 пъти повече

България излезе за първи път на международните капиталови пазари след присъединяването си към еврозоната и пое нов държавен дълг за 2,5 млрд. евро. Финансирането е набрано чрез преотваряне на три вече съществуващи емисии еврооблигации с падежи през 2032 г., 2038 г. и 2045 г.

На практика това означава, че държавата не е пуснала изцяло нови облигации, а е увеличила размера на вече емитирани книжа. Обемът на емисиите с падежи през 2032 г. и 2038 г. е увеличен с по 1 млрд. евро, а този на емисията с падеж през 2045 г. — с 500 млн. евро.

Какво показва интересът на инвеститорите

Според Министерството на финансите сделката е привлякла силен интерес от инвеститорите. Общият обем на подадените поръчки е надхвърлил 9,5 млрд. евро — почти четири пъти повече от реално набрания дълг.

Това е важен сигнал, защото при държавните облигации интересът на инвеститорите пряко влияе върху цената на финансирането. Колкото по-голямо е търсенето, толкова по-голяма е възможността държавата да договори по-добри условия.

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Именно това се е случило и при тази сделка. Първоначално предложеният спред е бил намален с 30 базисни точки за книжата с падеж през 2032 г. и 2038 г. и с 25 базисни точки за емисията с падеж през 2045 г.

Окончателният спред над осреднения лихвен суап е:

60 базисни точки за книжата с падеж през 2032 г.

за книжата с падеж през 2032 г. 115 базисни точки за книжата с падеж през 2038 г.

за книжата с падеж през 2038 г. 140 базисни точки за книжата с падеж през 2045 г.

Казано по-просто: инвеститорите са показали достатъчно голям интерес, за да може България да намали цената, при която поема новия дълг.

Защо държавата поема нов дълг

Новият заем идва в момент, в който държавата работи в условията на удължителен закон до приемането на редовния бюджет за 2026 г. През юни Народното събрание одобри възможност правителството да поеме нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро.

От Министерството на финансите уточняват, че новопоетият дълг от 2,5 млрд. евро попада в този законов лимит.

Средствата са предназначени за финансиране на бюджетния дефицит, включително за пре-финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Самото поемане на дълг не е необичайна операция, но е важно при какви условия се случва и как ще се управляват бюджетните разходи след това.

Защо има значение, че това е първо излизане след еврозоната

Фактът, че България вече е част от еврозоната, променя начина, по който инвеститорите гледат на страната. Валутният риск за държавния дълг в евро е по-нисък, а българските книжа вече се разглеждат в контекста на общия пазар на еврозоната.

България пласира дълг за 2,5 млрд. евро на международните пазари

Това не означава, че дългът автоматично става „евтин“ или безрисков. Но силното търсене показва, че международните инвеститори приемат България като достатъчно предвидим емитент на дълг.

За бюджета обаче остава по-важният въпрос: не дали държавата може да заеме пари, а дали ще успее да държи разходите и дефицита под контрол.

Какво означава това за хората

За гражданите новината не означава непосредствена промяна в данъците, пенсиите или заплатите. Но тя има значение за публичните финанси.

Когато държавата поема дълг, тя получава ресурс днес, но поема ангажимент за плащания в бъдеще. Тези плащания се покриват от бюджета — тоест от бъдещи приходи от данъци, осигуровки и други постъпления.

Затова ключовият въпрос не е само колко дълг се поема, а дали той се използва за смислени разходи и дали бюджетът остава устойчив. Силен интерес от инвеститорите е добра новина за цената на финансирането. Но трайната финансова стабилност зависи от това как държавата управлява разходите си след това.