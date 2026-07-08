Тръмп и Зеленски се срещнаха в Анкара

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещнаха в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара, предаде „Ройтерс“.

В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украйна искат да постигнат споразумение, но руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски са „с трудни характери“.

„Намерихме решение на много войни, а за тази война си мислех, че може би ще бъде най-лесна. Но Путин е труден човек, а и този тук е труден човек,“ каза Тръмп, визирайки застаналия до него Зеленски и после го похвали, че върши страхотна работа и че е много ефективен.

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

„Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война,“ каза на свой ред Зеленски на Тръмп.

Той допълни, че приоритет за Украйна е противовъздушната отбрана. Украинският лидер добави, че иска да обсъди с Тръмп сделка относно дроновете. А Тръмп спомена, че двамата ще говорят за ракети за системите "Пейтриът". Той спомена и, че САЩ ще дадат лиценз на Украйна за производството им.

„Ще им дадем правото да произвеждат „Пейтриът“. Ще им покажем как да го направят“, каза Тръмп, цитиран и от „Асошиейтед прес“.

Зеленски отдавна настоява за получаването на повече системи за противовъздушна отбрана, които са скъпи и силно търсени. Той многократно е призовавал Украйна да получи лиценз за производство на тази технология.

Тръмп каза, че компанията производител на „Пейтриът“ все още не е била информирана за намерението за предоставяне на лиценз за Украйна, но изрази увереност, че нещата ще се уредят.

Зеленски се похвали: Говорих с Тръмп

Тръмп спомена и, че ще отиде в Украйна, когато настъпи подходящия момент за това.

Относно дроновете американският президент каза, че мисли, че може да бъде постигната сделка.

„Ние ще купуваме техни дронове“, подчерта той.

Преди началото на срещата със Зеленски Тръмп, говорейки за Украйна, спомена и за възможност за затваряне на въздушно пространство, ако това е нужно за гаранции за сигурност.

В отговор на въпрос на Тръмп дали би пътувал до Москва за преговори, Зеленски се пошегува, че там има прекалено много украински дронове, допълва „Укринформ“.

„Точно сега там е опасно. Има прекалено украински дронове там“, заяви той.

В миналото Зеленски е казвал, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на което и да е друго място.

На срещата със Зеленски Тръмп коментира и закритото заседание, което лидерите на страните от НАТО проведоха в Анкара, след което беше публикувана и декларация. Тръмп дефинира това заседание като „страхотно“. Президентът на САЩ дори каза, че „е имало много любов в залата“, в която се е провеждала срещата на върха.