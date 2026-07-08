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"Демократична България" предлага закон "Магнитски"

Според ДБ заявената готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка

Николай Киров Николай Киров

8 юли 2026, 19:23
"Демократична България" предлага закон "Магнитски"
Източник: БТА

"Демократична България" (ДБ) внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по Глобалния закон "Магнитски" и други международни ограничителни мерки. Това съобщиха от пресцентъра на формацията.

Законодателната инициатива идва на фона на обявената готовност на Министерството на вътрешните работи (МВР) да съдейства на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ - OFAC, отбелязват от ДБ. 

МВР в контакт със САЩ за санкциите "Магнитски"

По-рано днес от МВР съобщиха, че са влезли в контакт с OFAC. Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които смятат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон "Магнитски", посочват от МВР.

Според ДБ заявената готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка, която да не допуска заобикаляне на санкциите. Затова внесените промени предвиждат ясни правила в българското законодателство, така че мерките да имат реален ефект върху финансовата активност на санкционираните лица в България, посочват от формацията.

Предложените промени въвеждат изискване за всички служби по закона да извършат комплексна проверка, текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица и на свързаните с тях лица, както и да предоставят резултатите  на финансовото разузнаване.

Всяка сделка или операция на санкционирано лице или на свързано с него лице ще се смята за съмнителна и ще се докладва по общия ред към финансовото разузнаване, както и към Народното събрание.

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Припомняме, че в началото на 2023 г. OFAC наложи санкции на Румен Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов „за тяхното широко участие в корупционна дейност в България“. Тогавашните санкции се явяваха продължение на предишните санкции на САЩ срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и свързаните с тях дружества.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Трифонов    
Демократична България Закон Магнитски Санкции
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