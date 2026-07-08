Арестуваха две жени с нарколаборатория в Бургас

Д ве жени са задържани в Бургас, след като полицаи откриха в автомобила им метамфетамин, прекурсори и химикали за производство на синтетични наркотици.

Около 16.00 ч. днес на бургаската улица "Ванче Михайлов" служители от Първо Районно управление - Бургас спрели за проверка лек автомобил "Опел Зафира", с бургаска регистрация, управляван от 19-годишна жена, с която се придвижвала и друга, на 31 години.

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При извършеното претърсване на автомобила са намерени и иззети : раница с множество пластмасови бутилки с кислол, натриева основа, червен фосфор, прибори и прекурсори за наркотични вещества и пластмасова кутийка, съдържаща около 50 гр. метамфетамин.

Двете жени са задържани за срок до 24 часа. По случая в Първо Районно управление - Бургас е образувано досъдебно производство.