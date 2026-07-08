МВР в контакт със САЩ за санкциите "Магнитски"

М инистерството на вътрешните работи влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати.

Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон „Магнитски", информира пресслужбата на вътрешното министерство.

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В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. „Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в документа.

Припомняме, че по-рано днес министър Иван Демерджиев коментира пред медии, че не се притеснява по никакъв начин от подадените сигнали до Европол и Интерпол от страна на ДПС.

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„Големият въпрос е как един политик има огромния финансов ресурс да заплати над 180 частни полета с частни самолети“, каза Демерджиев. По думите му общественият въпрос не е защо сега се извършва проверка, а защо такава не е била правена години наред.

„Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски, включително след като беше санкциониран по закона „Магнитски“ за данни за корупция в особено големи размери“, каза Демерджиев. Той увери, че разследването няма да бъде насочено към отделни лица извън предмета на проверката.