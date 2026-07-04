40 градуса на пътя: Как да се предпазим от умора и инциденти зад волана

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С настъпването на летния сезон и високите температури експерти предупреждават младите водачи да бъдат особено внимателни при дълги пътувания към морето. При температури около и над 40 градуса рискът от умора, дехидратация и инциденти на пътя се увеличава значително, съобщава NOVA.

Автоинструктори подчертават, че макар понятието „лятно шофиране“ да не е част от официалното обучение, сезонната подготовка е ключова за безопасността. В един от последните практически уроци 18-годишният курсист Димитър се подготвя за самостоятелно шофиране преди изпита си.

Автоинструкторът Иван Иванов обясни, че преди дълъг път е задължителна техническа проверка на автомобила. „Най-важното през лятото е проверка на климатика. Без климатик умората става по-голяма. Проверяваме налягането в гумите, защото при 40 градуса и триене те се разширяват. Подготвяме и маршрута със спирки за почивка – през около час, за да спрем, да пием вода и да си починем“, посочи той.

Според него правилната хидратация е решаваща по време на пътуване. „Енергийни напитки и кафе дехидратират организма. Най-добре е да се пие вода, за да се поддържа концентрацията и доброто състояние на тялото“, допълни инструкторът.

Той обърна внимание и на използването на слънчеви очила като задължителна част от екипировката за шофиране през лятото. „Очилата трябва да са с UV защита. Препоръчвам кафяви стъкла, защото успокояват очите“, каза Иванов.

По време на обучението инструкторите напомнят и за новите рискове на пътя – включително електрическите тротинетки, които често се управляват от деца в градска среда. „Пускат се свободно в трафика и това е опасно. Родителите трябва да ограничават децата и да предотвратяват инциденти“, предупреди той.

Освен това се обърна внимание и на пешеходците – особено деца в курортни и градски райони, които могат внезапно да излязат на пътното платно.

Курсистът Димитър сподели, че реалната подготовка значително се различава от очакванията му. „Много неща мислех, че знам, но когато седнах зад волана, разбрах, че е различно. Не е като в социалните мрежи“, каза той.

Според инструктора именно това е най-важният урок – че шофирането не е игра и не може да се усвои от кратки видеа в социалните мрежи, а изисква подготовка, дисциплина и внимание на пътя.