Сезонът на кърлежите: Как да се предпазим и какво да правим при ухапване

Със затоплянето на времето сезонът на кърлежите навлиза в пиковата си фаза. Експерти съветват как да изберем правилно облекло и репелент, как безопасно да отстраним паразита и кога симптомите изискват незабавно посещение при лекар

25 април 2026, 07:07
Д окато хората се подготвят за разходки на открито това лято, те трябва да помнят, че не са единствените, които се възползват от топлото време. По-топлите пролети и по-дългите лета означават по-дълъг сезон за кърлежите.

Ето какво трябва да знаете, за да се предпазите от кърлежи и как да реагирате при ухапване.

  • Как да се предпазите?

Двата ключови фактора са подходящото облекло и използването на репелент в рискови райони.

„Ако преминавате през тревисти или залесени местности, носете дълги панталони и блузи с дълъг ръкав, а след прибиране проверете дрехите и кожата си за кърлежи“, съветва д-р Тимъти Бруър, специалист по инфекциозни болести и епидемиолог в Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

Той препоръчва носенето на светли дрехи, върху които насекомите се забелязват по-лесно, както и подпъхването на крачолите в чорапите, за да се предотврати пълзенето нагоре по тялото.

„Съществува известен страх, че кърлежите падат от дърветата, но всъщност те не действат така“, казва Майкъл Райскинд, ентомолог в Държавния университет на Северна Каролина.

Тъй като обикновено търсят по-малки животни, те често се закачат някъде от кръста надолу и след това пълзят нагоре. Често срещано поведение е т.нар. „дебнене“ – кърлежът се изкачва до върха на стръкче трева и чака с протегнати предни крачета, готов да се впие в преминаващия гостоприемник.

Използвайте репелент, предназначен специално за кърлежи, включително такива със съдържание на DEET. Процентът на DEET определя продължителността на действието. Ако ще сте навън само за час, нисък процент е достатъчен, но при по-дълъг престой е разумно да използвате концентрация до 25% или да нанесете продукта повторно.

Ако прекарвате много време сред природата, обмислете третиране на дрехите с инсектицида перметрин. „Проверявайте се веднага щом се приберете“, съветва специалистът. Докато за предаването на Лаймска болест обикновено са необходими от 24 до 48 часа, други заболявания като анаплазмоза и бабезиоза могат да се предадат по-бързо. „Честотата на тези заболявания е по-ниска, но те могат да доведат до по-тежки състояния“, допълва той.

При огледа обърнете внимание на глезените и краката, ако сте били навън за кратко. Но ако сте прекарали часове или дни на открито, те може да са мигрирали навсякъде – помолете близък да провери гърба и линията на косата ви. Чести места за впиване са слабините, подмишниците и скалпът.

  • Какво да правите, ако откриете кърлеж?

Важно е да премахнете кърлежа веднага, като се уверите, че изваждате целия организъм, включително устния апарат. Използвайте пинсети, хванете го здраво възможно най-близо до кожата и го издърпайте с плавно, равномерно движение нагоре, без да го въртите или рязко да дърпате.

Никога не мачкайте кърлежа и не го хващайте за тялото, защото рискувате да изстискате съдържанието му обратно в кръвта си. Не трябва да се използват вазелин, кибрит или други методи от „бабините рецепти“.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) предлагат подробни инструкции и ръководства за ухапване. След отстраняването почистете мястото и ръцете си с медицински спирт или сапун и вода.

  • Как да разберете, че сте ухапани?

За съжаление, няма лесен начин да се различи ухапването от кърлеж от това на паяк или комар. „Единственият сигурен начин е, ако откриете самия кърлеж, забит в кожата“, обяснява Райскинд.

Кърлежите не просто хапят и бягат. Те се установяват, за да се хранят, като възрастните остават закрепени ден-два, преди да се заситят напълно. Нимфите обаче са много по-малки – с размерите на маково зърно – и често падат, преди изобщо да бъдат забелязани.

Обикновено ухапването изглежда като червена, леко подута подутина. Появата на обрив е признак за инфекция, но не винаги може да се определи видът ѝ само по външния вид. Характерният обрив тип „биволско око“ (мишена), свързван с Лаймската болест, може да бъде причинен и от други патогени. Възможно е да има зараза дори ако обривът изглежда различно или изобщо липсва.

  • Кога да потърсите лекар?

Симптомите на заболяване, пренасяно от кърлежи, включват висока температура, главоболие, болки в ставите и обрив. При подобни оплаквания след престой в активен район, потърсете личния си лекар или спешна помощ.

Ако не сте критично болни, вероятно не е нужно да посещавате спешното отделение на голяма болница. Въпреки че съществуват изследвания, те откриват антитела, които се появяват в кръвта седмици по-късно. „Ако имаме основателно пододрение за инфекция, започваме лечението веднага, без да чакаме резултатите.“

При откриване на надут кърлеж, който е престоял дълго, рискът е по-висок. В такива случаи лекарите могат да предпишат антибиотик за превенция или лечение на Лаймска болест и други бактериални инфекции. Паразитни заболявания като бабезиоза изискват различно лечение, а вирусни инфекции (като вирусите Powassan или Heartland) се третират само с поддържаща терапия.

Независимо къде се намирате това лято, бъдете бдителни: проверявайте тялото си, използвайте репелент и подходящо облекло. А ако ви ухапят – не изпадайте в паника, а действайте разумно.

Източник: www.nationalgeographic.com    
