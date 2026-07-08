ДПС обвини МВР на брифинг в ЕП за неправомерно използване на PNR

Д елегация на ДПС даде брифинг днес в сградата на Европейския парламент в Страсбург във връзка с предполагаемо неправомерно използване на българския достъп до системата PNR (Passenger Name Record) и изтичане на данни от международни регистри. В брифинга участваха народните представители Искра Михайлова-Копарова, Атидже Алиева-Вели, Калин Стоянов и Станислав Анастасов, както и евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов.

Според представената от ДПС информация са засегнати най-малко 82 души, включително граждани на други държави. От партията твърдят, че Министерството на вътрешните работи и дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ са отправяли искания до други държави за информация, свързана с полети, маршрути, пътници, плащания и крайни дестинации, без наличие на конкретно престъпление или достатъчно фактическо основание. Според ДПС тези действия представляват злоупотреба с власт за политически цели и пораждат съмнения за несъответствие с европейското законодателство, принципите на Европейския съюз и международните задължения.

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Калин Стоянов посочи, че от трибуната на Народното събрание министърът на вътрешните работи е съобщил, че са проверени 82 лица и 227 полета, като са били коментирани конкретни имена и връзки между фирми.

„Тук възниква въпросът, че в тези 227 полета вероятно има няколко хиляди пътници, на които данните са били достъпни. Тоест няма как някой, по незнайно какви причини, да добие тази информация и публично да я оповести. Ние специално не чуваме за какво и как да е добита тази информация“, каза Стоянов.

Елена Йончева заяви, че целта не е предприемането на санкции срещу страната.

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„Ние работим за България, но бихме искали да се разбере за какво нарушение става въпрос и съответно да се вземат мерки“, каза тя.

Искра Михайлова-Копарова подчерта, че всеки гражданин има право да потърси защита по съдебен ред, като отбеляза, че засегнатите може да са значително повече от публично споменатите лица.

„Тук дори не става дума за тези 81–82-ма споменати. Тук може да става дума за хиляди, а може и за повече. Така че това не можем да предвидим“, заяви тя.

По думите ѝ целта не е да бъде наказана България. „Целта е българската точка в една система, създадена да брани гражданите, да работи ефективно и да не бъде използвана по случайните капризи на един или друг, случайно попаднал в системата“, посочи тя.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира пред медиите темата за изнесената информация за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и пътниците в тях, като заяви, че действията на МВР са били изцяло съобразени със закона

„Във всичките си действия ние сме се ръководили от закона. Данните, с които разполагаме, са получени по предвидения в закона ред и начин“, каза Демерджиев.

"Фокусът на нашето внимание е Пеевски и огромните парични ресурси, използвани за неговите полети, техният произход, начинът, по който са добити и евентуалната връзка между тези парични ресурси и големи обществени поръчки, или придобиване на активи от КТБ. Проверяваме престъпление, а не сме занимаваме с личния живот на един или друг", добави той.