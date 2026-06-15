Какво представлява кърлежовият енцефалит и как да се предпазим?

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Два случая на кърлежов енцефалит у нас за седмица

С настъпването на топлото време и сезона на разходките сред природата, темата за кърлежите отново излиза на преден план. Докато повечето българи свързват тези паразити основно с Лаймската болест и Марсилската треска, съществува още една, далеч по-опасна и коварна инфекция – кърлежовият енцефалит (TBE – Tick-Borne Encephalitis).

Два случая на кърлежов енцефалит у нас за седмица

Макар у нас заболяването да се среща сравнително рядко в сравнение с Централна и Северна Европа, данните на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦОЗА) периодично отчитат ендемични случаи в страната. Това прави познаването на симптомите и превенцията ключови за нашето здраве.

Какво представлява заболяването?

За разлика от Лаймската болест, която е бактериална инфекция, кърлежовият енцефалит се причинява от вирус, който атакува директно централната нервна система. Той се пренася чрез слюнката на заразени пасищни кърлежи (главно от вида Ixodes ricinus).

Важна подробност: Докато при Лаймската болест са необходими часове, за да премине бактерията в кръвта ви, вирусът на кърлежовия енцефалит се предава веднага след ухапването.

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Съществува и друг, макар и по-редък начин на заразяване – чрез консумация на непастьоризирано (сурово) мляко или млечни продукти от заразени кози, овце или крави.

Коварството на двете фази: Симптоми

Инкубационният период на болестта е между 7 и 21 дни. Характерно за кърлежовия енцефалит е неговото двуфазно протичане, което често подвежда пациентите, че са изкарали обикновен летен грип.

Първа фаза (Грипоподобна): Продължава между 2 и 4 дни. Пациентите изпитват висока температура, главоболие, отпадналост, болки в мускулите и ставите, понякога гадене. След този период симптомите изчезват и следва привидно "оздравяване" (ремисия) за около седмица.

Продължава между 2 и 4 дни. Пациентите изпитват висока температура, главоболие, отпадналост, болки в мускулите и ставите, понякога гадене. След този период симптомите изчезват и следва привидно (ремисия) за около седмица. Втора фаза (Неврологична): Проявява се при около 20-30% от заразените. Вирусът преминава кръвно-мозъчната бариера и засяга главния или гръбначния мозък. Симптомите са драматични: изключително силно главоболие, схващане на врата (менингит), объркване, замаяност, нарушения в говора и координацията, а в тежки случаи – парализа на крайниците.

При тежките форми усложненията могат да оставят трайни неврологични увреждания за цял живот, а в около 1-2% от случаите в Европа болестта може да бъде фатална.

Как се лекува?

Лошата новина е, че специфично антивирусно лекарство срещу кърлежов енцефалит не съществува. Антибиотиците са напълно безполезни, тъй като става въпрос за вирус, а не за бактерия. Лечението в болница е изцяло симптоматично и поддържащо – цели се намаляване на отока в мозъка, понижаване на температурата и вливане на течности. За щастие, в държавите, където вирусът е силно разпространен (като Австрия, Чехия и Германия), масово се прилага високоефективна ваксина.

Практически съвети за превенция

За да намалите риска от среща с опасните паразити по време на разходка, спазвайте следните златни правила:

Олекнало облекло: Носете дълги панталони и дълги ръкави в светли цветове – така пълзящите по вас кърлежи се забелязват веднага, преди да са достигнали кожата.

Носете дълги панталони и дълги ръкави в светли цветове – така пълзящите по вас кърлежи се забелязват веднага, преди да са достигнали кожата. Пъхнете крачолите в чорапите: Може да не е модно, но предпазва от влизане на паразити под панталона.

Може да не е модно, но предпазва от влизане на паразити под панталона. Репеленти: Използвайте сертифицирани спрейове против кърлежи (съдържащи DEET или Икаридин), като напръскате добре обувките и дрехите си.

Използвайте сертифицирани спрейове против кърлежи (съдържащи DEET или Икаридин), като напръскате добре обувките и дрехите си. Внимавайте с тревата: Избягвайте високите и неокосени тревни площи, както и преминаването през гъсти храсталаци.

Избягвайте високите и неокосени тревни площи, както и преминаването през гъсти храсталаци. Проверка у дома: След всяко прибиране от парка или планината правете щателен оглед на тялото си, като обърнете специално внимание на зоните зад ушите, подмишниците, слабините и задколенните гънки.

Природата е източник на здраве и енергия, но изисква от нас разумно и отговорно поведение. Бъдете бдителни и при най-малкото съмнение за усложнения след ухапване потърсете лекарска помощ.