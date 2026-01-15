Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

П о време на периоди на екстремни студове рискът от измръзване се увеличава дори при кратки периоди на престой на открито. Силно мразовитото време с вятър е особено опасно, тъй като увреждането на кожата може да се случи почти без забележима болка.

Дерматологът Олга Тарнавска говори за измръзването през зимата в коментар за РБК-Украйна.

Според лекаря, най-уязвими от студа са откритите зони: носът, бузите, ушите и пръстите. Именно там кръвообращението се влошава най-бързо, което създава условия за измръзване. В началните етапи човек може да усеща само леко изтръпване или изтръпване, без да осъзнава сериозността на ситуацията.

Защо измръзването е лесно да се пропусне

Измръзването често се развива постепенно. Студът намалява чувствителността на нервните окончания, така че болка или дискомфорт може да се появят чак след увреждане на тъканите. Това е особено вярно в студено, ветровито време, когато тялото бързо губи топлина.

Ефективната защита от студа започва с правилните дрехи. Дерматолозите препоръчват да се избират широки, пластови дрехи. Между слоевете се образува въздушен слой, който задържа топлината и действа като термос. Тесните дрехи, от друга страна, нарушават кръвообращението и увеличават риска от измръзване.

Защитата, която е от решаващо значение

Човек може да загуби до 30% от топлината си през главата си. Затова е важно да носи шапка, която покрива ушите, както и шал който можеда покрие долната част на лицето. Това намалява въздействието на студения въздух и вятъра върху кожата.

Влагата значително ускорява загубата на топлина. Ако ръкавиците или чорапите са мокри от сняг или пот, измръзването може да се случи няколко пъти по-бързо. Експертът съветва винаги да имате резервен чифт сухи дрехи, особено при продължителен престой на открито.

Движението помага

Ако пръстите ви започнат да изтръпват, е добре да започнете да се движите веднага. Енергичните махове с ръце или активните движения ускоряват притока на кръв към върховете на пръстите ви и намаляват риска от измръзване.

Спазването на тези прости, но важни правила ще помогне за поддържане на здравето на кожата и ще избегне сериозни последици при мразовито време.