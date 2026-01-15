Любопитно

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Силно мразовитото време с вятър е особено опасно, тъй като увреждането на кожата може да се случи почти без забележима болка

15 януари 2026, 13:20
Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим
Източник: Thinkstock/Guliver

П о време на периоди на екстремни студове рискът от измръзване се увеличава дори при кратки периоди на престой на открито. Силно мразовитото време с вятър е особено опасно, тъй като увреждането на кожата може да се случи почти без забележима болка.

Дерматологът Олга Тарнавска говори за измръзването през зимата в коментар за РБК-Украйна.

Според лекаря, най-уязвими от студа са откритите зони: носът, бузите, ушите и пръстите. Именно там кръвообращението се влошава най-бързо, което създава условия за измръзване. В началните етапи човек може да усеща само леко изтръпване или изтръпване, без да осъзнава сериозността на ситуацията.

Защо измръзването е лесно да се пропусне

Измръзването често се развива постепенно. Студът намалява чувствителността на нервните окончания, така че болка или дискомфорт може да се появят чак след увреждане на тъканите. Това е особено вярно в студено, ветровито време, когато тялото бързо губи топлина.

Ефективната защита от студа започва с правилните дрехи. Дерматолозите препоръчват да се избират широки, пластови дрехи. Между слоевете се образува въздушен слой, който задържа топлината и действа като термос. Тесните дрехи, от друга страна, нарушават кръвообращението и увеличават риска от измръзване.

Защитата, която е от решаващо значение

Човек може да загуби до 30% от топлината си през главата си. Затова е важно да носи шапка, която покрива ушите, както и шал който можеда покрие долната част на лицето. Това намалява въздействието на студения въздух и вятъра върху кожата.

Влагата значително ускорява загубата на топлина. Ако ръкавиците или чорапите са мокри от сняг или пот, измръзването може да се случи няколко пъти по-бързо. Експертът съветва винаги да имате резервен чифт сухи дрехи, особено при продължителен престой на открито.

Движението помага

Ако пръстите ви започнат да изтръпват, е добре да започнете да се движите веднага. Енергичните махове с ръце или активните движения ускоряват притока на кръв към върховете на пръстите ви и намаляват риска от измръзване.

Спазването на тези прости, но важни правила ще помогне за поддържане на здравето на кожата и ще избегне сериозни последици при мразовито време.

По темата

Източник: rbc.ua    
измръзване екстремен студ превенция защита от студ симптоми на измръзване правилни дрехи влияние на вятъра мокри дрехи кръвообращение движение
Последвайте ни
АПС с първа реакция за третия мандат

АПС с първа реакция за третия мандат

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Напук на черните прогнози, продажбите на EV са още по-добри

Напук на черните прогнози, продажбите на EV са още по-добри

carmarket.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 7 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 6 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 7 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 6 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

България Преди 16 минути

Случаят е от 2017 г.

Как се използва Starlink в Иран?

Как се използва Starlink в Иран?

Свят Преди 25 минути

Експерти твърдят, че Starlink помага на иранците да изнасят информация за протестите

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

България Преди 52 минути

Само на две години и половина тя получава внезапен сърдечен арест

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

България Преди 56 минути

Мъжете са с прякори "Бръмбара" и "Ширката"

Снимката е илюстративна

Непознат спаси две малки деца, излезли на оживен път във Флорида

Свят Преди 59 минути

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да купи Гренландия от Дания и не приема "не" за отговор

Бела Хадид като холивудска звезда: Бляскавата премиера на „Красавицата“ в Ню Йорк

Бела Хадид като холивудска звезда: Бляскавата премиера на „Красавицата“ в Ню Йорк

Любопитно Преди 1 час

Бела Хадид блесна на премиерата в Ню Йорк на новия сериал „Красавицата“, който дебютира на 22 януари в Disney+ и разказва за агенти на ФБР, разследващи мистериозни смъртни случаи в света на висшата мода

Българи платиха близо 20 млн. лв. за осигурителен стаж за пенсия

Българи платиха близо 20 млн. лв. за осигурителен стаж за пенсия

Пари Преди 1 час

За същия период на 2024 г. стаж за пенсия са си купили 2427 човека, като са платили малко над 16,240 млн. лева, а през 2023 г. – 3013 човека, като това им е струвало близо 19 млн. лева

Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците

Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците

България Преди 1 час

Щабът решава дали да въведе нови мерки от понеделник

<p>Почина поетът Нико Стоянов</p>

Почина бесарабският български поет Нико Стоянов

България Преди 1 час

Той оставя след себе си богат и значим литературен принос както в България, така и в Молдова

<p>Нови мерки срещу поскъпването при въвеждането на еврото</p>

Временен контрол върху цените при еврото: Какво предвижда законопроектът

България Преди 1 час

Временно да има пределни надценки на основни стоки и услуги в периода на въвеждане на еврото у нас, предвижда Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги

Отварят още две ски зони в Рила

Отварят още две ски зони в Рила

Любопитно Преди 1 час

Мальовица и пистата „Трещеник“ край Якоруда посрещат любителите на зимните спортове

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Свят Преди 2 часа

Базираната в САЩ "Информационна агенция за активисти за човешки права" (HRANA) заяви, че досега е потвърдила убийството на 2417 протестиращи, както и 12 деца и 10 цивилни, които не са участвали в протестите

Чанта Birkin

Модна къща шпионирала клиентите си, за да провери дали са достатъчно „престижни“

Любопитно Преди 2 часа

Една от най-желаните чанти в света – Birkin очевидно не е достъпна за всеки, а Hermès, според информацията, прилага крайни мерки, за да гарантира, че само „подходящи“ клиенти могат да се сдобият с нея

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

Любопитно Преди 2 часа

„Никога не съм говорила за това, но всъщност Малкълм, когото може би познавате като Мак, ме насърчи да бъда себе си“, сподели Гранде

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

България Преди 2 часа

Документът предвижда преразпределение на функциите ѝ към Сметната палата и ГДБОП

Всичко от днес

От мрежата

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

7 неща, които всяка жена трябва да направи след 40!

Edna.bg

Ивелин Попов бележи при победа на Арда

Gong.bg

Наш клуб остана без президент

Gong.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg

Хайри Садъков: От АПС ще приемем третия мандат и ще го обсъдим

Nova.bg