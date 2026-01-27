България

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Само 10 милиарда лева остават в разплащателната система на страната

27 януари 2026, 11:28
„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова
Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите

Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите
Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент
Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям

Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям
Цанко Цанков с нов успех на Световната купа по зимно плуване

Цанко Цанков с нов успех на Световната купа по зимно плуване
България взима спешни мерки срещу свръхупотребата на антибиотици

България взима спешни мерки срещу свръхупотребата на антибиотици
Абсурдна съдебна ситуация:

Абсурдна съдебна ситуация: "Софийска вода" съди Люси Иларионов за стари сметки години след закрита партида
Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на

Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево"

"67% от наличността вече не е в обращение - 2/3 от масата. Само 10 милиарда лева остават в разплащателната система на страната". Това съобщи Координационният център към Механизма за еврото на предпоследния си брифинг преди 1 февруари, когато еврото остава единствената официална валута у нас.

Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

Центърът беше създаден в края на 2025 г. като национално звено за мониторинг, координация и контрол на процеса по въвеждане на еврото в България. Той има за цел да осигури безпроблемен преход от лева към евро, да следи за неправилни практики, проблеми в търговията и обмена, и да информира гражданите и бизнеса за текущото развитие на процеса.

Председателят на центъра Владимир Иванов посочи, че пазарът в България е в добра кондиция, затова призова към рационалност. Той напомни, че от втория месец на 2026 година левът отпада като законно разплащателно средство в страната. 

"Всички налични левове в банкноти и монети могат да бъдат обменяни без такси в БНБ безсрочно, а в търговските банки до 30 юни. Не бива да има паника и припряност. Процесът по изземване на лева върви много добре - 67% от наличността вече не е в обращение - 2/3 от масата. Само 10 милиарда лева остават в разплащателната система на страната. Призоваваме търговци от големи населени места да не обменят в пощите левовете в малките села. Забелязва се спад в жалбите - от 3000 са под 900", посочи Иванов.

Координационният център за еврото: Почти 50% от левовете вече са изтеглени от обращение

  • "Български пощи'' - до 23 януари 2026 г. са осъществени 24 172 броя операции на стойност около 47 млн. лева. В северен централен регион са изплатени 11 милиона, в южен - 9 милиона. От 5 януари са направени 65 211 операции за над 95 милиона лева.
  • КЗП - до 22 януари са извършени 370 проверки. Образувани 17 административно-наказателни преписки, издадени са 5 наказателни постановления и 7 споразумения. Проверени са хранителни магазини, паркинги, аптеки, училищни столове и други сигнали. 
  • НАП - до 25 януари са извършени 1441 проверки на 394 хранителни магазина, 30 фризьорски и козметични салона, 11 хотела, 30 паркинга и 15 фитнес зали. От 1 януари са извършени общо 4885 проверки. Установени са 300 нарушения, образувани са 293 административно-наказателни преписки, има и 67 издадени наказателни постановления за близо 185 000 евро. 
  • БАБХ - до 23 януари - 146 проверки на обекти за стоки от малката потребителска кошница, връчени са 2 предписания.
  • Нови 23 случая на опити за прокарване на неистински банкноти, образувани са 11 ДП. Регистрирани са 12 преписки, иззети са над 100 банкноти по 100 евро, 51 по 10 евро, 2 по 20 евро, 4 по 50 евро, 2 по 200 евро и 3 по 500 евро. От началото на годината са регистрирани общо 71 случая на фалшиви евробанкноти.

Фискалният съвет: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано

На първия си брифинг след въвеждането на еврото Координационният център направи първите оценки за протичането на процеса, след влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г, припомня NOVA.

Центърът беше официално представен пред медиите в сградата на Министерския съвет. Бяха обсъдени първоначалните проверки на обекти и пазари в страната във връзка с прилагането на единната валута. Представителите на центъра разясниха ролята си при следенето на проблемите на бизнеса и гражданите, които могат да възникнат при прехода.

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

Центърът даде по-конкретни данни за развитието на прехода към евро:

Председателят на центъра, Владимир Иванов, отчете, че нарушения са констатирани при около 7% от проверените обекти, което означава, че над 90% от проверките са без нарушения. Това показва, че повечето търговци и институции работят коректно при прехода към новата валута.

Центърът съобщи, че ще продължи да следи ежедневно пазара и да координира действията на институциите.

Президентът на ЕЦБ с напомняне към България

На третия пореден брифинг, проведен на 20 януари 2026 г., Координационният център представи напредъка в събирането на левовата парична маса от обращение след въвеждането на еврото.

Вече повече от 58% от левовете в обращение са изтеглени, което е значителен напредък спрямо предходните седмици и показва активен процес на преминаване към евро. Центърът подчерта, че този темп е сравним с други страни, които вече са се присъединили към еврозоната. Отчете се плавно протичане на процеса, без сериозни оплаквания за обмен на валута в банковите институции.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
И Audi смята, че браншът прекали с големите екран в колите

И Audi смята, че браншът прекали с големите екран в колите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Свят Преди 16 минути

ЕС трябва да спре да мечтае за създаването на "европейски стълб" на НАТО и да продължи да развива връзките си със САЩ, заяви генералният секретар на Алианса

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

България Преди 28 минути

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута

Снимката е илюстративна

Дърво падна върху движещ се влак в Гърция, машинистът е ранен

Свят Преди 1 час

Той е пътувал по линията Пиргос – Катаколо

<p>&quot;Всички ще умрем&quot;: Обновяват&nbsp;&quot;Часовника на Страшния съд&quot;&nbsp;- експертите имат плашещи прогнози</p>

"Всички ще умрем": "Часовника на Страшния съд" ще бъде обновен във вторник - експертите имат плашещи прогнози

Свят Преди 1 час

За съжаление, за наблюдателите на "Часовникът на Страшния съд" времето за човечеството тече бързо

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Любопитно Преди 1 час

Февруари 2026 г. носи съдбовни обрати. Слънчево затъмнение на 17-и и ретрограден Меркурий преобръщат живота на мнозина. Очакват ни радикални промени в кариерата, нови финансови шансове и неочаквана любов. Вижте какво са подготвили звездите за всяка зодия!

о

Разкриха истинското име на куклата Кен 65 години по-късно

Любопитно Преди 1 час

На 65 години Кен изглежда готов да опита нещо ново и не се върти изцяло около Барби

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

България Преди 1 час

Заподозреният за убийството от варненското село Кичево е чужд гражданин, който постоянно пребивава на територията на България

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Любопитно Преди 1 час

Актрисата засне реклама за новата си линия бельо без нужните разрешителни, твърдят от Холивудската търговска камара

<p>Достатъчно зряло ли е човечеството за супер AI</p>

Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI

Технологии Преди 2 часа

Свръхинтелигентният изкуствен интелект изглежда неизбежен, но според изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, рисковете от тази технология са много големи, особено имайки предвид факта, че цивилизацията може да не е готова за такава власт

Почина един от най-големите китаристи на рок музиката в България

Почина един от най-големите китаристи на рок музиката в България

България Преди 2 часа

Той си е отишъл на 76-годишна възраст

Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

България Преди 2 часа

Железобетонния мост над река Арда е бил залят

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Любопитно Преди 2 часа

„Всъщност, ако го поставите в контекста на масовите спортове, това е срамно малка сума. Знаете, играчите от Мейджър Лийг Бейзбол получават договори за около 170 милиона долара“, сподели Алекс Хонълд

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

България Преди 2 часа

Увериха, че остава достатъчно време за смяна на левове в евро

<p>Най-големият хит на Netflix отпада от БАФТА &ndash; каква е причината</p>

Какво да очакваме от номинациите за БАФТА

Любопитно Преди 2 часа

Тимъти Шаламе, Ема Стоун, Джеси Бъкли и Джейкъб Елорди са сред актьорите, които могат да си осигурят номинации за филмовите награди БАФТА

<p>Кейти Прайс се омъжи в Дубай, но истината за съпруга ѝ излезе наяве</p>

Сватба след 7 дни и „рециклиран“ годеж: Кейти Прайс се омъжи в Дубай, но истината за съпруга ѝ излезе наяве

Любопитно Преди 2 часа

Бившият бляскав модел, на 47 години, се омъжи за бизнесмена на пищна церемония в Дубай след бурна „едноседмична“ романтика

Ескалация: Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети по посока на Японско море

Ескалация: Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети по посока на Японско море

Свят Преди 2 часа

Анализатори посочват, че тази активност цели подобряване на способностите за прецизни удари

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

Семейство Бекъм между гордостта и напрежението: Виктория с френско отличие, Дейвид с трогателно послание, а Бруклин и Никола – встрани, но заедно

Edna.bg

Александра Сърчаджиева показа как е подложена на тормоз в мрежите

Edna.bg

Ница няма да тренира в България преди гостуването на Лудогорец

Gong.bg

Казусите, които Христо Янев трябва да реши до старта

Gong.bg

И след консултациите при президента: Председателят на НС отказа да бъде служебен премиер

Nova.bg

Какво следва след разговорите на Йотова с възможните служебни премиери

Nova.bg