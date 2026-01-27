Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

"67% от наличността вече не е в обращение - 2/3 от масата. Само 10 милиарда лева остават в разплащателната система на страната". Това съобщи Координационният център към Механизма за еврото на предпоследния си брифинг преди 1 февруари, когато еврото остава единствената официална валута у нас.

Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

Центърът беше създаден в края на 2025 г. като национално звено за мониторинг, координация и контрол на процеса по въвеждане на еврото в България. Той има за цел да осигури безпроблемен преход от лева към евро, да следи за неправилни практики, проблеми в търговията и обмена, и да информира гражданите и бизнеса за текущото развитие на процеса.

Председателят на центъра Владимир Иванов посочи, че пазарът в България е в добра кондиция, затова призова към рационалност. Той напомни, че от втория месец на 2026 година левът отпада като законно разплащателно средство в страната.

"Всички налични левове в банкноти и монети могат да бъдат обменяни без такси в БНБ безсрочно, а в търговските банки до 30 юни. Не бива да има паника и припряност. Процесът по изземване на лева върви много добре - 67% от наличността вече не е в обращение - 2/3 от масата. Само 10 милиарда лева остават в разплащателната система на страната. Призоваваме търговци от големи населени места да не обменят в пощите левовете в малките села. Забелязва се спад в жалбите - от 3000 са под 900", посочи Иванов.

Координационният център за еврото: Почти 50% от левовете вече са изтеглени от обращение

"Български пощи'' - до 23 януари 2026 г. са осъществени 24 172 броя операции на стойност около 47 млн. лева. В северен централен регион са изплатени 11 милиона, в южен - 9 милиона. От 5 януари са направени 65 211 операции за над 95 милиона лева.

КЗП - до 22 януари са извършени 370 проверки. Образувани 17 административно-наказателни преписки, издадени са 5 наказателни постановления и 7 споразумения. Проверени са хранителни магазини, паркинги, аптеки, училищни столове и други сигнали.

НАП - до 25 януари са извършени 1441 проверки на 394 хранителни магазина, 30 фризьорски и козметични салона, 11 хотела, 30 паркинга и 15 фитнес зали. От 1 януари са извършени общо 4885 проверки. Установени са 300 нарушения, образувани са 293 административно-наказателни преписки, има и 67 издадени наказателни постановления за близо 185 000 евро.

БАБХ - до 23 януари - 146 проверки на обекти за стоки от малката потребителска кошница, връчени са 2 предписания.

Нови 23 случая на опити за прокарване на неистински банкноти, образувани са 11 ДП. Регистрирани са 12 преписки, иззети са над 100 банкноти по 100 евро, 51 по 10 евро, 2 по 20 евро, 4 по 50 евро, 2 по 200 евро и 3 по 500 евро. От началото на годината са регистрирани общо 71 случая на фалшиви евробанкноти.

Фискалният съвет: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано

На първия си брифинг след въвеждането на еврото Координационният център направи първите оценки за протичането на процеса, след влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г, припомня NOVA.

Центърът беше официално представен пред медиите в сградата на Министерския съвет. Бяха обсъдени първоначалните проверки на обекти и пазари в страната във връзка с прилагането на единната валута. Представителите на центъра разясниха ролята си при следенето на проблемите на бизнеса и гражданите, които могат да възникнат при прехода.

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

Центърът даде по-конкретни данни за развитието на прехода към евро:

Председателят на центъра, Владимир Иванов, отчете, че нарушения са констатирани при около 7% от проверените обекти, което означава, че над 90% от проверките са без нарушения. Това показва, че повечето търговци и институции работят коректно при прехода към новата валута.

Центърът съобщи, че ще продължи да следи ежедневно пазара и да координира действията на институциите.

Президентът на ЕЦБ с напомняне към България

На третия пореден брифинг, проведен на 20 януари 2026 г., Координационният център представи напредъка в събирането на левовата парична маса от обращение след въвеждането на еврото.

Вече повече от 58% от левовете в обращение са изтеглени, което е значителен напредък спрямо предходните седмици и показва активен процес на преминаване към евро. Центърът подчерта, че този темп е сравним с други страни, които вече са се присъединили към еврозоната. Отчете се плавно протичане на процеса, без сериозни оплаквания за обмен на валута в банковите институции.