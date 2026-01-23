България

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5.3 млрд. евро

23 януари 2026, 20:18
Източник: iStock/GettyImages

К ъм 23 януари общият обем на банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 10.1 млрд. лева, което представлява 67% изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 г., съобщиха от БНБ

Темпът на изтегляне на левовете е в съответствие с прогнозите, като очакванията са до средата на 2026 г. около и над 90% от стойността на българските банкноти, които са били в обращение спрямо началото на 2025 г. да се обмени в евро, а по отношение на българските разменни монети този процент се очаква да е около и над 60%.

Снабдяването на кредитните институции с евробанкноти и евромонети се осъществява съгласно утвърдените графици и процедури. Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5.3 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението.

Българската народна банка обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще продължат да работят извънредно в събота и ще извършват обмяна на левове в евро на 24 и 31 януари 2026 г.

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

Централните банки ще обменят левове в еврозоната до 2 март

В изпълнение на указанията на БНБ относно прилагането на Закона за въвеждането на еврото в Република България банките предприеха целенасочени мерки за оптимизиране на организацията в своите клонове. До 23.01.2026 г. общият брой на постъпилите сигнали, свързани с банки, е 158. В резултат на предприетите действия се наблюдава устойчива положителна тенденция в намаляване броя на постъпващите в БНБ сигнали и през последната седмица те са 14.

Източник: БНБ    
