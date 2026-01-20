Пари

Координационният център към Механизма за еврото: Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

На 31 януари 2026 г. приключва плащането в лева, като от 1 февруари плащането ще е само в евро

20 януари 2026, 12:09
Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро
Приеха промени в нормативните актове, свързани с въвеждането на еврото

Приеха промени в нормативните актове, свързани с въвеждането на еврото
Координационният център за еврото: Почти 50% от левовете вече са изтеглени от обращение

Координационният център за еврото: Почти 50% от левовете вече са изтеглени от обращение
Еврото поскъпна спрямо долара

Еврото поскъпна спрямо долара
След

След "буферния период" НАП следи за спекулативни цени в магазините
ЕЦБ: Еврозоната се намира в ситуация на ценова стабилност

ЕЦБ: Еврозоната се намира в ситуация на ценова стабилност
Проверките срещу необоснован ръст в цените продължават

Проверките срещу необоснован ръст в цените продължават
След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

„За превалутирането през последната седмица няма сигнали за нелоялна търговска практика. Проблемите, които ги имаше в първите 10 дни от януари месец изчезват и всичко върви синхронизирано и в добър порядък“. Това заяви председателят на Координационния съвет за еврото и председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата Владимир Иванов на брифинг в Гранитна зала на Министерски съвет. 

Координационният център за еврото: Почти 50% от левовете вече са изтеглени от обращение

Иванов призова обществото да не чака последния момент, за да превалутира левовете си в евро. На 31 януари 2026 г. приключва плащането в лева, като от 1 февруари плащането ще е само в евро. 

Изтеглените пари от БНБ са над 58% от паричния агрегат. До края на месеца ще има добра захранка с евромонети.

От 12 до 16 януари 2026 г. са осъществени 20 900 броя операции от „Български пощи“. Няма сигнали от клиенти и служители на пощите за разлика от първата седмица на януари. Правителството е отпуснало допълнително и 25 млн. евро на пощенските станции за обмяната на левовете в евро. 

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

Владимир Иванов допълни, че извършените проверки от Комисията за защита на потребителите (КЗП) са 164, като са издадени 34 преписки, издадени са 5 наказателни постановление и 26 споразумения.

„В резултат на проверките на НАП в периода 5-18 януари 2026 г. са извършени 2774 проверки в 626 магазина, 561 фризьорски и козметични салона, 5 хотела, 159 паркинга, 226 фитнеса. Установени са 25 нарушения по Закона за въвеждане на еврото, образувани са 107 преписки, 26 са издадените наказателни постановления“, отчете председателят на Координационния съвет за еврото. 

КЗП и НАП започват масови проверки в търговските обекти

Владимир Иванов посочи, че има стабилитет на международните цени.

„На международния пазар нищо ново. Абсолютно стабилизиране на цените на какаото, кафето и има стабилно пазарно равновесие“, увери той. 

Потребителската кошница е пораснала с 1.50 евро, като стойността й към момента е 53 евро.

„Най-скъпият месец традиционно е януари, но пазарът е балансиран и спокоен. Няма външни паразитни влияния, а има нормален сблъсък между търсенето и предлагането. Процесът по въвеждане на еврото върви в много добри темпове и е в много добро състояние“, успокои Владимир Иванов. 

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

Той посочи, че има само единичен проблем с въвеждане на еврото в софийско село до Мрамор, като там има завишаване на цените. Владимир Иванов се закани, че за такива своеволия контролните органи и регулатори ще реагират. 

„Има доста търговски субекти, които предпочетоха да имат добра търговска практика, а не лоша“, каза още Владимир Иванов. 

От своя страна главният касиер на Българската народна банка (БНБ) Стефан Цветков добави, че няма регистрирани случаи на касата на БНБ с надраскани евробанкноти.

Източник: БГНЕС    
Президентът Румен Радев депозира оставката си пред КС

Президентът Румен Радев депозира оставката си пред КС

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Porsche Macan Turbo Concept Lago идва в комбинация с моторница

Porsche Macan Turbo Concept Lago идва в комбинация с моторница

Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 6 часа
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 5 часа
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 6 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 6 часа
