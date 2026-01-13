Координационният център за еврото: Почти 50% от левовете вече са изтеглени от обращение

Първи дни в Еврозоната: Как се справят потребителите и бизнесът

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

К оординационния център към Механизма за еврото даде нови данни за резултатите от дейността си.

"Предприети са действия за опростяване и уеднаквяване на правилата за обмяна на левове срещу евро в банките. Банките вече ще са длъжни да изискват лична карта на гражданите, които желаят да обменят левове в евро, но не са клиенти на съответната банка. Това ще важи за суми до 5 хиляди евро. Ако сумата е над 5 хиляди евро, се прилага общото законодателство на страната, което изисква подаване на декларация за произход на парите". Това заяви на брифинг в Министерсия съвет председателят на Координационния център Владимир Иванов.

Иванов отчете, че няма никакви проблеми при разплащането с банкови карти след влизането ни в еврозоната.

"Където имаше проблеми, всичко е изчистено", допълни Иванов.

"Призоваваме гражданите и търговците да се снабдят с банкноти и монети евро, нека да не чакат последния момент при разплащането в лева на 31 януари", призова ръководителят на Центъра.

"От 1 февруари разплащането ще бъде само в евро. Има достатъчно наличности на еврови монети и банкноти, няма място за паника. БНБ ще обменя неограничено левове, не е нужно човек да се блъска по опашки", призова Иванов.

Пощите ще обменят левове до 31 юни безплатно.

"Към момента са изтеглени 48.3% от българската валута. След 20 януари ще имаме добре заредено обращение в еврови банкноти, като процесът върви много добре, по-добре от очакваното", каза още Иванов.

Извършени са проверки за повишаване на цените в училищни столове. Установени са увеличения в цените на храните в 5 училища в София. След намесата на компетентните органи търговците вече са върнали цените от преди Нова година.

Продължават проверките на платени паркинги, както и на фирми за куриерски услуги, на лаборатории за медицински изследвания, и др.

От 5 до 11 януари НАП е извършила 1401 проверки, като са установени 116 нарушения на ЗВЕРБ, като са издадени и 12 наказателни нарушения.

Установени са единични случаи на пласиране на фалшиви евробанкноти, като са взети съответните действия. От Центъра препоръчват търговците да се оборудват със специални устройства за разпознаване на неистинските банкноти.

Продължават проверките на всички институции.

Надрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат, поради което съветваме търговците да не приемат такива банкноти. Това каза главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков по време на брифингa.

Цветков обърна внимание, че съществуват две серии евробанкноти, като и двете са законно платежно средство и следва да се приемат при разплащания в пълната им номинална стойност.

По думите му, БНБ е забелязала от медийното пространство, че има достатъчно данни за надраскани евробанкноти.

"Искаме да обърнем внимание, съгласно регламента и изискванията на Европейската централна банка, такива банкноти, когато за нас те са умишлено повредени, не се възмездяват, те се задържат. Тоест обръщаме се към търговците, към банките, тези банкноти да не се приемат по никакъв начин или ако дойдат в БНБ, те няма да бъдат възмездени“, каза Цветков.

Той призова хората, които драскат по евробанкнотите, да прояват уважение и да пазят паричното обращение чисто.

"Нека да уважаваме банкнотата. Нека да я приемаме такава, каквато е тя, да пазим обращението чисто. Това е за всички нас“, каза главният касиер на БНБ.

Цветков подчерта, че ако надраскана банкнота бъде предявена на касите на БНБ, тя ще бъде задържана, а не възмездена.

По думите му, когато граждани или търговци се натъкнат на банкнота, за която има съмнение, че е фалшива, трябва да не я връщат в обращение, а да я предоставят на органите на реда. След като такава банкнота бъде задържана, тя се изпраща в Центъра за анализ на БНБ, където се определя дали е истинска или неистинска.