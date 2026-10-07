България

КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Президентът събра институциите заради рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 7 октомври 2026, 07:10
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П риключи заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България на фона на войната в Украйна, предаде NOVA.

На „Дондуков“ 2 пристигнаха представители на парламентарните сили, правителството и службите за сигурност. Преди началото на разговорите участниците се подредиха за традиционната протоколна снимка, след което влязоха в залата за заседанието, което бе закрито за медиите.

То беше свикано след атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

Политическите реакции след нападението срещу корабите край България

След края му представители на парламентарните сили дадоха изявления. 

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че участниците не са постигнали съгласие по предложеното становище. Той обясни, че не може да подкрепи проекта на президентската институция, тъй като според него в документа се разглеждат последиците от ситуацията в Черно море, но не и причините за нея.

„Решение очевидно няма да бъде взето. Имаше, разбира се, предложение за становище от страна на президентската институция, което аз няма как да подкрепя, защото в него има много неща, които будят повече въпроси, отколкото отговори. В цялото становище на госпожа Йотова, което беше предложено за обсъждане и около което поне към настоящия момент не стигнахме до общо решение, се говори за последиците, но не се говори за причините за този момент, заради който беше свикан Консултативният съвет“, каза Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ коментира и атаките срещу двата търговски кораба в Черно море, заради които беше свикан КСНС. Според него съществува риск подобни инциденти да се повторят с развитието на войната.

„Има ударени кораби в Черно море. За съжаление, ще продължава да има такива и аз имам много сериозни опасения, потвърдени и от други присъстващи на съвета, че конфликтът ще се интензифицира и ще има и други подобни инциденти, да ги наречем. Ние няма как при всеки един подобен случай да правим Консултативен съвет по национална сигурност“, каза той.

Костадинов изрази мнение, че предизборната обстановка е повлияла върху свикването на заседанието. По думите му въпреки резервите си е присъствал на КСНС „от държавническа позиция“.

Едно от основните възражения на Костадинов е срещу записаното в предложения проект за активно участие на България в процеса за постигане на мир. Според него тази цел противоречи на досегашните действия на страната спрямо Русия.

Илияна Йотова свиква КСНС заради заплахите за морската сигурност на България

„В този документ, който беше предложен, беше заявено, че България трябва да участва активно в процеса за постигане на мир. Аз зададох един въпрос - как, след като България само преди три седмици, в лицето на самата госпожа Йотова, подкрепи декларация за осъждане действията на Руската федерация? Как, след като в момента България участва в обсъждането на следващия пакет санкции на ЕС срещу Русия?“, посочи Костадинов.

Той обвърза позицията си и с продължаващия износ на оръжие от България за Украйна и настоя страната да се стреми към ролята на посредник между Москва и Киев.

„Когато България не е в ролята на посредник, а в ролята на подстрекател, когато България води политика, която очевидно фалира в момента, защото ние и в момента изнасяме оръжие за стотици милиони евро - сега, в този миг, изнасяме оръжие, не е спрян въобще износът, как може България да говори за постигане на мир, при условие че ние подстрекаваме войната? Това е чудовищно лицемерие. И точно поради тази причина нямаше как да подкрепя това предложение“, обяви лидерът на „Възраждане“.

По думите на Костадинов по време на заседанието е било обсъждано и предложение България да отправи позиция към Русия във връзка с военни действия в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Той цитира обсъжданата формулировка като призив България „да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море“.

Костадинов заяви още, че според предоставената на участниците в КСНС информация към момента няма окончателни данни за произхода на дроновете, ударили двата кораба.

Лидерът на „Възраждане“ коментира и твърдението на украинския президент Володимир Зеленски, че произходът на дроновете е бил установен съвместно с българските служби. Костадинов оспори това, позовавайки се на информацията, която по думите му е получил по време на КСНС. 

„Зададох специален въпрос. Нашите служби са поискали информация. Такъв отговор все още нямат. Ще получат, но все още нямат“, заяви той.

Костадинов отправи и обвинение към Зеленски, че „лъже“, като изрази предположение, че подобни изявления могат да имат отношение към предизборната ситуация в България.

Според него България не води самостоятелна политика по отношение на войната и сигурността в Черно море. Той посочи още, че по време на закритата част на заседанието е била представена чувствителна информация, която не може да разкрие публично.

„Имаше и други неща, които бяха казани, няма как да ги споделя, но те са доста притеснителни по отношение на нашата готовност за наблюдение, отбрана и така нататък. Всичко това, честно казано, говори изключително лошо за политиката, водена от българските правителства през последните години. Като казвам години, имам предвид повече от 10 години. На практика тази политика на васалитет, вместо суверенитет, фалира. И това го виждаме в момента. Изключително съм притеснен за бъдещето на нашата страна“, заключи лидерът на „Възраждане“.

КСНС се ръководи от държавния глава. В него участват председателят на Народното събрание, министър-председателят, министрите на отбраната, вътрешните работи, външните работи и финансите, ръководители на ключови служби и структури за сигурност, началникът на отбраната, както и по един представител от всяка парламентарна група. 

След часове на обсъждане, към 17 часа първи от заседанието излязоха зам.-министърът на финансите Людмила Петкова, както и шефът на ДАР Антоан Гечев.

Припомняме, че до свикването на КСНС се стигна, след като на 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с дронове на около 70 морски мили, или 130-150 километра, от българския бряг, източно от нос Свети Атанас и Бяла. Единият плавателен съд, който беше под флага на Того, получи тежки структурни повреди и потъна. Вторият, плаващ под флага на Палау, беше обхванат от пожар.

Екипажът на потъналия кораб остана в неизвестност. Българският кораб „Диоскурсия“, който се намирал в района, забелязал взрива и се насочил към мястото. Там били открити обърната лодка, три преобърнати спасителни плота и жилетки, но не и хора. В издирването бяха включени сили и средства на Военноморските и Военновъздушните сили, включително два хеликоптера и самолет Су-25.

Всички 18 души от екипажа на втория кораб бяха спасени. Двама моряци бяха ранени, като единият - индийски гражданин - беше приет във Военноморската болница във Варна в тежко състояние с изгаряния. Капитанът на кораба, турски гражданин, получи травми по главата, гърдите и левия крак, но след оказана медицинска помощ беше освободен.

След атаките премиерът Румен Радев свика извънредна среща с представители на министерствата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и околната среда, президентската институция и службите за сигурност. Той определи случилото се като „абсолютно недопустима атака“ в българската изключителна икономическа зона и „грубо погазване на международното право“. Радев предупреди, че продължаването на войната разширява географския ѝ обхват и увеличава рисковете за сигурността и гражданското корабоплаване.

Премиерът заяви, че на този етап не може да се каже със сигурност от коя държава са апаратите. България информира за инцидента Европейската комисия и Европейския съвет, а въпросът беше поставен и пред НАТО.

Паралелно властите започнаха да наблюдават и друг рисков плавателен съд - кораб, ударен още през август, който остана на дрейф без екипаж и с отказала система за управление. Военновъздушните сили извършиха наблюдение от въздуха, а институциите обявиха готовност за реакция, ако плавателният съд се насочи към българския бряг. Следи се и за евентуално замърсяване на морето вследствие на атаките.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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