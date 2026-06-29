България

Опасно горещо: До 39° в понеделник, кога ще разхлади

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 юни 2026, 06:22
Опасно горещо: До 39° в понеделник, кога ще разхлади
Източник: iStock/GettyImages

О пасно горещо време ни очаква в цялата страна в понеделник, 29 юни. Навръх Петровден е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за екстремно високи температури в цялата страна, сочи справка в сайта на НИМХ.

При жълт код за опасно горещо време от НИМХ съветват: Бъдете внимателни – очакват се много високи температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В понеделник ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури – между 34° и 39°, за София - около 34°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни - няма да се променя съществено.

Опасно горещо ще е в цялата страна в понеделник, 29 юни
Опасно горещо ще е в цялата страна в понеделник, 29 юни Източник: НИМХ

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 51 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 18 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 48 мин. и изгрява в 21 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, но над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици. Температурите ще се повишат с още градус-два и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40°.

В сряда на много места из страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. С обръщане на вятъра от северозапад ще прониква относително по-хладен въздух.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
времето горещо време жълт код НИМХ високи температури прогноза за времето жега лято опасно време гореща вълна
Последвайте ни
Опасно горещо: До 39° в понеделник, кога ще разхлади

Опасно горещо: До 39° в понеделник, кога ще разхлади

Владимир Путин: Русия трябва да увеличи производството и доставките на ПВО

Владимир Путин: Русия трябва да увеличи производството и доставките на ПВО

Иран спря техническите преговори със САЩ, Израел унищожи инфраструктура на

Иран спря техническите преговори със САЩ, Израел унищожи инфраструктура на "Хизбула", Ливан отхвърля споразумението

Прокълнати филми: 10 холивудски шедьоври, белязани от мистериозна смърт и инциденти

Прокълнати филми: 10 холивудски шедьоври, белязани от мистериозна смърт и инциденти

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Мога ли да разхождам котката си навън

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София
Ексклузивно

Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София

Преди 10 часа
Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания
Ексклузивно

Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания

Преди 9 часа
Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия
Ексклузивно

Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия

Преди 8 часа
Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета
Ексклузивно

Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Какво не бива да правите на Петровден? Традиции, поверия и забрани</p>

Днес е Петровден! Почитаме светите апостоли Петър и Павел

Любопитно Преди 12 минути

На Петровден православните християни почитат светите апостоли Петър и Павел, загинали мъченически в Рим според църковното предание

<p>Най-голямата рафинерия във Венецуела спря работа след земетресенията</p>

Адът във Венецуела се задълбочава: 1450 жертви, петролна рафинерия спря работа, десетки хиляди са в неизвестност

Свят Преди 23 минути

Липсата на електрозахранване принуди рафинерията „Амуай“ да преустанови дейност, докато спасители продължават издирването на около 50 000 изчезнали

,

Огън и свобода: Как Американската революция разпалва страстите във Великобритания

Любопитно Преди 1 час

Разкол за данъци, свобода и наемници: Как каузата на бунтовниците отвъд океана намери неочаквани съюзници сред британските интелектуалци и търговци, превръщайки Лондон в бойно поле на безпрецедентна пропагандна война

Германия: Защо канцлерът Мерц е толкова непопулярен

Германия: Защо канцлерът Мерц е толкова непопулярен

Свят Преди 1 час

Днес едва всеки шести в Германия е доволен от работата на Мерц начело на правителството

,

Астрономи откриха големи планети, които са по-леки от захарен памук

Любопитно Преди 1 час

По данни на НАСА към момента са потвърдени близо 6300 планети извън нашата Слънчева система

„Ефектът на бабата“: Какво ни казва присъствието на бабата по майчина линия за бъдещето на детето

„Ефектът на бабата“: Какво ни казва присъствието на бабата по майчина линия за бъдещето на детето

Любопитно Преди 9 часа

Известният семеен терапевт Мария Бустаманте обяснява феномена на безусловната бабина обич и разкрива как дълбоката връзка с майката на майката изгражда психическа устойчивост, чувство за идентичност и модел за общуване за цял живот

Дипломация на ръба: Защо преговорите между София и Скопие са в застой

Дипломация на ръба: Защо преговорите между София и Скопие са в застой

България Преди 10 часа

Доцент Наум Кайчев с анализ за студената война със Северна Македония, изтеклите ноти и натиска над българите в Скопие

14-годишно дете пострада тежко при катастрофа край Луковит

14-годишно дете пострада тежко при катастрофа край Луковит

България Преди 11 часа

Възстановено е движението по първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“

Вътре във "Форест Лодж" – луксозното убежище на Уилям и Кейт

Вътре във "Форест Лодж" – луксозното убежище на Уилям и Кейт

Любопитно Преди 11 часа

Принц Уилям и Кейт Мидълтън търсят ново начало за семейството си в имението "Форест Лодж", за което плащат колосалните 411 435 долара годишен наем от личния си джоб. Двойката планира да остане там дори и след като Уилям се възкачи на престола

Трагедия без край: Откриха мъртви жената и децата на футболист под руините във Венецуела

Трагедия без край: Откриха мъртви жената и децата на футболист под руините във Венецуела

Свят Преди 12 часа

След мъчително 74-часово издирване спасителните екипи във Венецуела откриха безжизнени телата на съпругата и двете деца на аржентинския футболист Лукас Трехо. Броят на загиналите от двойния трус в страната вече надхвърли ужасяващите 1430 души

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

България Преди 13 часа

И.д. главен секретар Любомир Николов с разкрития за корупционни схеми, издирването на Пепи Еврото и тежкия пропуск след трагедията на „Тракия“

„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

Любопитно Преди 13 часа

На 29 юни нощното небе ще бъде озарено от вълшебното пълнолуние, известно като „Ягодова Луна“. Макар името да обещава розов цвят, реалността зад този феномен е съвсем различна, а през 2026 г. ни очаква и любопитно астрономическо съвпадение

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

Свят Преди 13 часа

Днес в Чехия беше отбелязан втори температурен рекорд за два поредни дни, след като в Доксани, северно от Прага, бяха регистрирани рекордните 41,1 градуса

Продадоха в заложна къща телефон със запаметени данни на чужда дебитна карта

Продадоха в заложна къща телефон със запаметени данни на чужда дебитна карта

България Преди 13 часа

Жена от кубратско село източи 260 евро през приложението Temu, след като се сдобила с чуждия смартфон без изтрита история

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

България Преди 14 часа

Пациентът е в тежко състояние с политравма и счупен гръбначен стълб след падане от височина при битов инцидент

Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

България Преди 14 часа

Плажове по Южното Черноморие са осеяни с мазут, туристи алармират за замърсяването в социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 29 юни, понеделник

Edna.bg

Гала прегърна второ внуче, кръстиха я Джина

Edna.bg

Централен защитник ще е шестият нов в Левски

Gong.bg

Голям удар по Уимбълдън часове преди старта

Gong.bg

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в Кипър, задържани са баща им и приятелката му

Nova.bg

След акцията в Несебър: Ще останат ли в ареста задържаните ръководители от ВиК

Nova.bg