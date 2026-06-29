Опасно горещо: До 39° в понеделник, кога ще разхлади

О пасно горещо време ни очаква в цялата страна в понеделник, 29 юни. Навръх Петровден е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за екстремно високи температури в цялата страна, сочи справка в сайта на НИМХ.

При жълт код за опасно горещо време от НИМХ съветват: Бъдете внимателни – очакват се много високи температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В понеделник ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури – между 34° и 39°, за София - около 34°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни - няма да се променя съществено.

Опасно горещо ще е в цялата страна в понеделник, 29 юни Източник: НИМХ

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 51 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 18 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 48 мин. и изгрява в 21 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, но над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици. Температурите ще се повишат с още градус-два и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40°.

В сряда на много места из страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. С обръщане на вятъра от северозапад ще прониква относително по-хладен въздух.