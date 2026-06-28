„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

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О тново настъпи онази специална част от годината! Време е за прочутата „Ягодова Луна“ и любителите на астрономията по целия свят вече се подготвят да насочат поглед към небето.

През 2026 г. юнското пълнолуние ще достигне своя пик на 29 юни, носейки със себе си неподправената магия на ранното лято в Северното полукълбо. Въпреки изкушаващото си име обаче, не очаквайте да видите огромен, яркорозов плод, висящ над главите ви. Истинската история зад това пълнолуние е много по-интересна.

Шоуто няма да се ограничи само до една вечер. Луната ще изглежда напълно кръгла и сияйна около денонощие преди и след официалния си пик, така че ще имате предостатъчно възможности да уловите момента.

The Strawberry Moon will soon illuminate the night sky, but don’t expect the moon to look like an actual fruit. It will be the first full moon of summer because it occurs after the summer solstice, which was on Sunday, June 21. Strawberry Moon will appear on June 29, 2026. Moon… pic.twitter.com/adOXr2Eu1z — BOL Network (@BOLNETWORK) June 23, 2026

Какво всъщност е „Ягодова Луна“?

Накратко: това е традиционното историческо наименование на юнското пълнолуние. Подобно на „Вълчата Луна“ през януари или „Жътвената Луна“ през есента, името идва от древни традиции, които свързват лунния календар с природата и селското стопанство.

Корените на наименованието ни връщат към индианските племена в Северна Америка (най-вече алгонкините). Те забелязали, че това конкретно пълнолуние съвпада с периода, в който дивите ягоди узряват и са готови за бране. На практика то е маркирало момента от годината, в който събирането на храна става буквално сладко. С течение на времето името се разпространява чрез старите фермерски алманаси и остава в историята.

Други коренни култури са наричали това явление „Луната на узряващите плодове“. В Европа пък юнското пълнолуние е било известно като „Медена Луна“, „Розова Луна“ или „Луна за засаждане“. Интересен факт е, че според някои теории съвременният термин „меден месец“ (honeymoon) е пряко свързан именно с традициите около тази луна и традиционния сезон за сватби през юни.

The Strawberry Moon gets its nickname from the fruit we love, but it won't actually look red. Here's when it's set to take place. https://t.co/qcN9NzNmr0 — The Fayetteville Observer (@fayobserver) June 22, 2026

Ще изглежда ли Луната розова?

За съжаление на романтиците – не. Това е един от най-големите митове в астрономията. Луната ще запази своя познат бледосребрист цвят.

Въпреки това, ако я уловите в момента на нейния изгрев, веднага след залез слънце, тя може да придобие красиви оранжеви или златисти нюанси. В това няма магия, а чиста физика – когато Луната е ниско на хоризонта, нейната светлина трябва да премине през много по-дебел слой от земната атмосфера. Това разпръсква сините дължини на вълната и пропуска към очите ни само топлите, червеникави цветове. Щом Луната се изкачи по-високо в небето, този ефект изчезва.

Рядък феномен ли е?

В интерес на истината, Ягодовата Луна се случва всяка година през юни. Това, което я прави специална, са земните събития около нея – дългите летни дни, топлите нощи и усещането за настъпващото лято.

През 2026 г. явлението има и една специфична астрономическа особеност – то ще бъде „микролуна“. Това означава, че пълнолунието съвпада с момента, в който спътникът ни се намира в най-отдалечената точка от Земята по своята орбита (апогей), поради което дискът ѝ ще изглежда на небето съвсем малко по-малък от обикновено.

В миналото, преди появата на съвременните календари, тези имена са помагали на хората да следят времето. Днес Ягодовата Луна е перфектен повод да спрем за миг, да се насладим на природата и да изпратим прехода от пролетта към астрономическото лято.

The Strawberry Moon peaks on June 29. It is the last micromoon of 2026 and gets its name from when the sweet fruit is ready for harvest. https://t.co/v5bF67u8bP — Florida Today (@Florida_Today) June 24, 2026

Кога и откъде е най-добрата гледка?

Най-драматичен ефект ще наблюдавате веднага след залез слънце на 29 юни, когато Луната започне да се издига над източния и югоизточния хоризонт. Тогава тя ще изглежда визуално най-голяма благодарение на прочутата „лунна илюзия“ и ще ни изненада с топлите си златисти нюанси. Този момент е и най-подходящ за красиви снимки в социалните мрежи.

За да си осигурите перфектна гледка, намерете място с чист хоризонт, далеч от ярките светлини на града – хълм, висока тераса, парк или плаж са идеалният избор. Поради позицията си след лятното слънцестоене, Луната ще се движи сравнително ниско по небето в нашите географски ширини, което ще я направи да изглежда изключително внушителна при изгрева си. Единственото условие е небето да бъде ясно!

„Ягодовата луна“ ще достигне 100% фаза на пълнолуние точно в 02:56 ч. сутринта на 30 юни българско време.