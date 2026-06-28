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„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

На 29 юни нощното небе ще бъде озарено от вълшебното пълнолуние, известно като „Ягодова Луна“. Макар името да обещава розов цвят, реалността зад този феномен е съвсем различна, а през 2026 г. ни очаква и любопитно астрономическо съвпадение

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28 юни 2026, 18:10
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О тново настъпи онази специална част от годината! Време е за прочутата „Ягодова Луна“ и любителите на астрономията по целия свят вече се подготвят да насочат поглед към небето.

През 2026 г. юнското пълнолуние ще достигне своя пик на 29 юни, носейки със себе си неподправената магия на ранното лято в Северното полукълбо. Въпреки изкушаващото си име обаче, не очаквайте да видите огромен, яркорозов плод, висящ над главите ви. Истинската история зад това пълнолуние е много по-интересна.

Шоуто няма да се ограничи само до една вечер. Луната ще изглежда напълно кръгла и сияйна около денонощие преди и след официалния си пик, така че ще имате предостатъчно възможности да уловите момента.

  • Какво всъщност е „Ягодова Луна“?

Накратко: това е традиционното историческо наименование на юнското пълнолуние. Подобно на „Вълчата Луна“ през януари или „Жътвената Луна“ през есента, името идва от древни традиции, които свързват лунния календар с природата и селското стопанство.

Корените на наименованието ни връщат към индианските племена в Северна Америка (най-вече алгонкините). Те забелязали, че това конкретно пълнолуние съвпада с периода, в който дивите ягоди узряват и са готови за бране. На практика то е маркирало момента от годината, в който събирането на храна става буквално сладко. С течение на времето името се разпространява чрез старите фермерски алманаси и остава в историята.

Други коренни култури са наричали това явление „Луната на узряващите плодове“. В Европа пък юнското пълнолуние е било известно като „Медена Луна“, „Розова Луна“ или „Луна за засаждане“. Интересен факт е, че според някои теории съвременният термин „меден месец“ (honeymoon) е пряко свързан именно с традициите около тази луна и традиционния сезон за сватби през юни.

  • Ще изглежда ли Луната розова?

За съжаление на романтиците – не. Това е един от най-големите митове в астрономията. Луната ще запази своя познат бледосребрист цвят.

Въпреки това, ако я уловите в момента на нейния изгрев, веднага след залез слънце, тя може да придобие красиви оранжеви или златисти нюанси. В това няма магия, а чиста физика – когато Луната е ниско на хоризонта, нейната светлина трябва да премине през много по-дебел слой от земната атмосфера. Това разпръсква сините дължини на вълната и пропуска към очите ни само топлите, червеникави цветове. Щом Луната се изкачи по-високо в небето, този ефект изчезва.

  • Рядък феномен ли е?

В интерес на истината, Ягодовата Луна се случва всяка година през юни. Това, което я прави специална, са земните събития около нея – дългите летни дни, топлите нощи и усещането за настъпващото лято.

През 2026 г. явлението има и една специфична астрономическа особеност – то ще бъде „микролуна“. Това означава, че пълнолунието съвпада с момента, в който спътникът ни се намира в най-отдалечената точка от Земята по своята орбита (апогей), поради което дискът ѝ ще изглежда на небето съвсем малко по-малък от обикновено.

В миналото, преди появата на съвременните календари, тези имена са помагали на хората да следят времето. Днес Ягодовата Луна е перфектен повод да спрем за миг, да се насладим на природата и да изпратим прехода от пролетта към астрономическото лято.

  • Кога и откъде е най-добрата гледка?

Най-драматичен ефект ще наблюдавате веднага след залез слънце на 29 юни, когато Луната започне да се издига над източния и югоизточния хоризонт. Тогава тя ще изглежда визуално най-голяма благодарение на прочутата „лунна илюзия“ и ще ни изненада с топлите си златисти нюанси. Този момент е и най-подходящ за красиви снимки в социалните мрежи.

Ягодовата луна от различни точки по света
13 снимки
луна
луна
луна
луна

За да си осигурите перфектна гледка, намерете място с чист хоризонт, далеч от ярките светлини на града – хълм, висока тераса, парк или плаж са идеалният избор. Поради позицията си след лятното слънцестоене, Луната ще се движи сравнително ниско по небето в нашите географски ширини, което ще я направи да изглежда изключително внушителна при изгрева си. Единственото условие е небето да бъде ясно!

„Ягодовата луна“ ще достигне 100% фаза на пълнолуние точно в 02:56 ч. сутринта на 30 юни българско време.

Редактор: Стела Христова
Източник: timesofindia.indiatimes.com    
Ягодова Луна пълнолуние астрономия юни 2026 микролуна летни нощи
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