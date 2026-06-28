България

Продадоха в заложна къща телефон със запаметени данни на чужда дебитна карта

Жена от кубратско село източи 260 евро през приложението Temu, след като се сдобила с чуждия смартфон без изтрита история

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 17:50
Продадоха в заложна къща телефон със запаметени данни на чужда дебитна карта
Източник: iStock

43-годишна жена от кубратското село Беловец сигнализирала на 26 юни в полицията, че от банковата ѝ сметка липсват 260 евро, предава DarikNews.bg.

В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия е установено, че през интернет приложение Temu е направено плащане на две пратки на същата стойност от 40-годишна жена от село Севар.

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

Тя купила мобилен телефон от заложна къща, а на устройството били запаметени данни на дебитна карта, с която пазарувала.

GSM-ът и пратките са предадени с протокол. Води се разследване.

Редактор: Стела Христова
кражба банкова измама дебитна карта онлайн пазаруване Temu полицейско разследване Кубрат
Последвайте ни
Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Забележителен Никола Цолов по пътя към победата му в Австрия

Забележителен Никола Цолов по пътя към победата му в Австрия

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 4 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 4 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 4 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Славия“ потъна в скръб: Изпратиха загиналите в тежката катастрофа на „Тракия“ Мишо и баща му

„Славия“ потъна в скръб: Изпратиха загиналите в тежката катастрофа на „Тракия“ Мишо и баща му

България Преди 2 часа

Президентът Венцеслав Стефанов спря всички лагери и турнири на клуба; отборите вече ще пътуват само с лицензиран транспорт

Трагедия във Франция: 11 загинали при катастрофа на самолет с парашутисти

Трагедия във Франция: 11 загинали при катастрофа на самолет с парашутисти

Свят Преди 2 часа

Лекомоторната машина, собственост на местна школа, се разби в град Томблен; сред жертвите са петима инструктори и петима обучаеми

Масирана атака с украински дронове порази петролни рафинерии в Русия

Масирана атака с украински дронове порази петролни рафинерии в Русия

Свят Преди 3 часа

Киев порази петролни обекти в Краснодарския край и Ярославска област, Москва докладва за свалени 213 безпилотни апарата на фона на засилваща се горивна криза

Огромен пожар гори край Околовръстното шосе в Пловдив (ВИДЕО)

Огромен пожар гори край Околовръстното шосе в Пловдив (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

Четири пожарни екипа и доброволци се борят с пламъците край Околовръстното шосе, гъст черен дим покри небето над града

Германия отчете най-топлата нощ в историята си, жегата разтопи трамвайните релси в Лайпциг

Германия отчете най-топлата нощ в историята си, жегата разтопи трамвайните релси в Лайпциг

Свят Преди 3 часа

Температурите през нощта достигнаха рекордните 29,4 градуса, докато екстремните горещини блокираха градския транспорт в Саксония

Адските жеги във Франция: Над 1000 жертви на горещините само за броени дни

Адските жеги във Франция: Над 1000 жертви на горещините само за броени дни

Свят Преди 3 часа

Националната агенция по здравеопазване отчете скок на смъртността с над 40% на ден, определяйки горещата вълна като по-интензивна от черния рекорд през 2003 г.

Русия превзе две села в Украйна и унищожи два изтребителя МиГ-29

Русия превзе две села в Украйна и унищожи два изтребителя МиГ-29

Свят Преди 4 часа

Военното министерство в Москва докладва за напредък в Днепропетровска и Запорожка области и успешен удар по военно летище

Огнена трагедия във Варна: 58-годишна жена загина при пожар в къща

Огнена трагедия във Варна: 58-годишна жена загина при пожар в къща

България Преди 4 часа

Огнеборците в страната са потушили общо 91 пожара и са реагирали на 135 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

Трагедия в Смядово: 18-годишен неправоспособен шофьор загина, след като излетя в речно корито

Трагедия в Смядово: 18-годишен неправоспособен шофьор загина, след като излетя в речно корито

България Преди 4 часа

Несъобразена скорост в завой обърна автомобила в река Смядовска, 17-годишен спътник се бори за живота си в шуменската болница

Военна техника и личен състав тръгват по пътищата на страната към полигон „Корен“

Военна техника и личен състав тръгват по пътищата на страната към полигон „Корен“

България Преди 4 часа

Автоколоните на Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна мрежа на 29 юни и 4 юли под ескорт на „Военна полиция“

Бойко Борисов

Борисов за контрола на цените: Всички без ГЕРБ искаха безвремие

България Преди 5 часа

От отличник във финансовата сфера, страната ни вече е в реална наказателна процедура, предупреди лидерът на ГЕРБ. Партията подготвя нови министри чрез национална академия за млади лидери

Иван Демерджиев

Демерджиев: Мантинели се гънат на хармоника, боя и шпакловка за 200 000 лв. в МВР

България Преди 5 часа

​От 1 август стартират допълнителни лаборатории за тестване на шофьори за наркотици след спрени разточителни поръчки в МВР. Има достатъчно доказателства за обвинения по случая „Баба Алино“, а за „Петрохан“ се подготвят международни експертизи

Внимание, горещо! Жълт код е обявен в цяла България за понеделник

Внимание, горещо! Жълт код е обявен в цяла България за понеделник

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата и няколко съвета за справяне с екстремните температури

Никола Цолов

Никола Цолов триумфира в Австрия

Любопитно Преди 6 часа

Българинът направи феноменален старт на състезанието и въпреки грешка на механиците си в бокса, постигна категорична победа с почти 4 секунди преднина пред основния си съперник на върха в класирането при пилотите

Кошмар на панаир в Търговищко: Баща и дете паднаха от атракцион

Кошмар на панаир в Търговищко: Баща и дете паднаха от атракцион

България Преди 7 часа

По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата

„Чувам сина си под развалините“ - семейства копаят с голи ръце в развалините във Венецуела

„Чувам сина си под развалините“ - семейства копаят с голи ръце в развалините във Венецуела

Свят Преди 7 часа

В сградата има заклещени и други деца – деветгодишно момче на име Лукас и тригодишно момиче на име Аранза. Спасителни екипи от Ел Салвадор и Испания пристигнаха на мястото в събота, но не успяха да влязат вътре. До този момент никой не беше спасен от сградата

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Илон Мъск на 55: Историята на гения, който мечтае за Марс

Edna.bg

Кои са най-опасните бързи храни през лятото?

Edna.bg

С духа от паметни победи - третият екип на ЦСКА

Gong.bg

Златан Ибрахимович посочи своя голям фаворит за Мондиала

Gong.bg

Николов: В район „Приморски” установихме нещо доста по-притеснително от случая „Баба Алино”

Nova.bg

„Много поздрави” от Скопие: Съд и ултиматуми заради разкрития в български подкаст

Nova.bg