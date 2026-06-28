Продадоха в заложна къща телефон със запаметени данни на чужда дебитна карта

43-годишна жена от кубратското село Беловец сигнализирала на 26 юни в полицията, че от банковата ѝ сметка липсват 260 евро, предава DarikNews.bg.

В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия е установено, че през интернет приложение Temu е направено плащане на две пратки на същата стойност от 40-годишна жена от село Севар.

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Тя купила мобилен телефон от заложна къща, а на устройството били запаметени данни на дебитна карта, с която пазарувала.

GSM-ът и пратките са предадени с протокол. Води се разследване.