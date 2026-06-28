Свят

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

Днес в Чехия беше отбелязан втори температурен рекорд за два поредни дни, след като в Доксани, северно от Прага, бяха регистрирани рекордните 41,1 градуса

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 17:59
Трагедия във Франция: 11 загинали при катастрофа на самолет с парашутисти

Трагедия във Франция: 11 загинали при катастрофа на самолет с парашутисти
Германия отчете най-топлата нощ в историята си, жегата разтопи трамвайните релси в Лайпциг

Германия отчете най-топлата нощ в историята си, жегата разтопи трамвайните релси в Лайпциг
Адските жеги във Франция: Над 1000 жертви на горещините само за броени дни

Адските жеги във Франция: Над 1000 жертви на горещините само за броени дни
„Чувам сина си под развалините“ - семейства копаят с голи ръце в развалините във Венецуела

„Чувам сина си под развалините“ - семейства копаят с голи ръце в развалините във Венецуела
Трагедията във Венецуела: Броят на загиналите при земетресенията надхвърли 1400 души

Трагедията във Венецуела: Броят на загиналите при земетресенията надхвърли 1400 души
Исторически трус в Белград: Александър Вучич обяви, че подава оставка до седмици

Исторически трус в Белград: Александър Вучич обяви, че подава оставка до седмици
Чудо сред руините: Спасиха 18-дневно бебе, прекарало 32 часа под развалините във Венецуела

Чудо сред руините: Спасиха 18-дневно бебе, прекарало 32 часа под развалините във Венецуела
Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са 920, над 50 000 са в неизвестност

Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са 920, над 50 000 са в неизвестност

Н ад 1300 души са починали вследствие на горещата вълна, която е обхванала Европа от 21 юни, съобщи днес Световната здравна организация, цитирана от Франс прес.

“Над 1300 допълнителни смъртни случаи са регистрирани от 21 юни във връзка с високите температури в Европа”, заяви генералният директор на организацията Тедрос Гебрейесус в социалната мрежа Екс. “Към момента 150 млн. души живеят в условия на изключителни горещини, стотици са починали, училища са затворени, електрическите мрежи са изключително натоварени”, добави той. 

Днес в Чехия беше отбелязан втори температурен рекорд за два поредни дни, след като в Доксани, северно от Прага, бяха регистрирани рекордните 41,1 градуса, съобщи чешкият метеорологичен институт.

Гореща вълна в Европа: Франция и Италия обявиха червен код
16 снимки
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа

“Това е първият път, когато официално регистрираме температури над 41 градуса в нашата мрежа от метеостанции. Температурите все още се покачват, така че това не е вай-високата (температура)", се добавя в съобщението на института.

Редактор: Стела Христова
Източник: Валерия Динкова/БТА    
гореща вълна Европа СЗО високи температури смъртни случаи климатични промени температурен рекорд
Последвайте ни

По темата

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Забележителен Никола Цолов по пътя към победата му в Австрия

Забележителен Никола Цолов по пътя към победата му в Австрия

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 4 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 4 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 4 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

Любопитно Преди 1 час

На 29 юни нощното небе ще бъде озарено от вълшебното пълнолуние, известно като „Ягодова Луна“. Макар името да обещава розов цвят, реалността зад този феномен е съвсем различна, а през 2026 г. ни очаква и любопитно астрономическо съвпадение

„Славия“ потъна в скръб: Изпратиха загиналите в тежката катастрофа на „Тракия“ Мишо и баща му

„Славия“ потъна в скръб: Изпратиха загиналите в тежката катастрофа на „Тракия“ Мишо и баща му

България Преди 2 часа

Президентът Венцеслав Стефанов спря всички лагери и турнири на клуба; отборите вече ще пътуват само с лицензиран транспорт

Масирана атака с украински дронове порази петролни рафинерии в Русия

Масирана атака с украински дронове порази петролни рафинерии в Русия

Свят Преди 3 часа

Киев порази петролни обекти в Краснодарския край и Ярославска област, Москва докладва за свалени 213 безпилотни апарата на фона на засилваща се горивна криза

Огромен пожар гори край Околовръстното шосе в Пловдив (ВИДЕО)

Огромен пожар гори край Околовръстното шосе в Пловдив (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

Четири пожарни екипа и доброволци се борят с пламъците край Околовръстното шосе, гъст черен дим покри небето над града

Русия превзе две села в Украйна и унищожи два изтребителя МиГ-29

Русия превзе две села в Украйна и унищожи два изтребителя МиГ-29

Свят Преди 4 часа

Военното министерство в Москва докладва за напредък в Днепропетровска и Запорожка области и успешен удар по военно летище

Огнена трагедия във Варна: 58-годишна жена загина при пожар в къща

Огнена трагедия във Варна: 58-годишна жена загина при пожар в къща

България Преди 4 часа

Огнеборците в страната са потушили общо 91 пожара и са реагирали на 135 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

Трагедия в Смядово: 18-годишен неправоспособен шофьор загина, след като излетя в речно корито

Трагедия в Смядово: 18-годишен неправоспособен шофьор загина, след като излетя в речно корито

България Преди 4 часа

Несъобразена скорост в завой обърна автомобила в река Смядовска, 17-годишен спътник се бори за живота си в шуменската болница

Военна техника и личен състав тръгват по пътищата на страната към полигон „Корен“

Военна техника и личен състав тръгват по пътищата на страната към полигон „Корен“

България Преди 4 часа

Автоколоните на Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна мрежа на 29 юни и 4 юли под ескорт на „Военна полиция“

Бойко Борисов

Борисов за контрола на цените: Всички без ГЕРБ искаха безвремие

България Преди 5 часа

От отличник във финансовата сфера, страната ни вече е в реална наказателна процедура, предупреди лидерът на ГЕРБ. Партията подготвя нови министри чрез национална академия за млади лидери

Иван Демерджиев

Демерджиев: Мантинели се гънат на хармоника, боя и шпакловка за 200 000 лв. в МВР

България Преди 5 часа

​От 1 август стартират допълнителни лаборатории за тестване на шофьори за наркотици след спрени разточителни поръчки в МВР. Има достатъчно доказателства за обвинения по случая „Баба Алино“, а за „Петрохан“ се подготвят международни експертизи

Внимание, горещо! Жълт код е обявен в цяла България за понеделник

Внимание, горещо! Жълт код е обявен в цяла България за понеделник

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата и няколко съвета за справяне с екстремните температури

Никола Цолов

Никола Цолов триумфира в Австрия

Любопитно Преди 6 часа

Българинът направи феноменален старт на състезанието и въпреки грешка на механиците си в бокса, постигна категорична победа с почти 4 секунди преднина пред основния си съперник на върха в класирането при пилотите

Кошмар на панаир в Търговищко: Баща и дете паднаха от атракцион

Кошмар на панаир в Търговищко: Баща и дете паднаха от атракцион

България Преди 7 часа

По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата

Телата погребани, а зъбите в тайна пещера: Разкриха зловещ ритуал на маите

Телата погребани, а зъбите в тайна пещера: Разкриха зловещ ритуал на маите

Любопитно Преди 8 часа

Тази практика вероятно е служила за легитимиране на властта им, свързвайки ги директно с подземния свят и божествените предци

Борис Дали: Милионер съм отдавна и строя параклис в Бобов дол

Борис Дали: Милионер съм отдавна и строя параклис в Бобов дол

Любопитно Преди 8 часа

В един от най-личните си разговори певецът говори за края на един брак и началото на друг живот

Публично унижение за лайкове: Таксиджия снима заспало момиче, отказва да изтрие видеото

Публично унижение за лайкове: Таксиджия снима заспало момиче, отказва да изтрие видеото

България Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Илон Мъск на 55: Историята на гения, който мечтае за Марс

Edna.bg

Кои са най-опасните бързи храни през лятото?

Edna.bg

С духа от паметни победи - третият екип на ЦСКА

Gong.bg

Златан Ибрахимович посочи своя голям фаворит за Мондиала

Gong.bg

Николов: В район „Приморски” установихме нещо доста по-притеснително от случая „Баба Алино”

Nova.bg

„Много поздрави” от Скопие: Съд и ултиматуми заради разкрития в български подкаст

Nova.bg