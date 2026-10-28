ДБ внесоха декларация срещу изпращането на български войници в Украйна

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Н ародните представители от „Демократична България“ внесоха проект на декларация в Народното събрание, с която се препотвърждава позицията, че български въоръжени сили няма да бъдат изпращани в Украйна.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев отправиха критики към политическите си опоненти и институциите. Според тях преди втория тур на президентските избори се разпространяват манипулативни твърдения, които целят да внушат страх сред избирателите, предаде NOVA.

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Божанов: Разпространяват лъжи и манипулации за войната

„В паниката си, че ще загубят, Илияна Йотова и „Прогресивна България“ преминаха в остра форма на лъжи и манипулации от сутрин до вечер, включително през тролски ферми, че някой иска да вкара България във война“, заяви Божидар Божанов.

Той определи твърденията за споразумението за сигурност като манипулация, която според него цели да отклони вниманието от обедняването на хората и проблемите в икономическата политика.

Внесеният от ДБ проект на декларация цели да препотвърди позицията на парламента относно участието на българските въоръжени сили във военни действия на украинска територия.

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Мирчев поиска отговори за палежа на антени на Starlink

Ивайло Мирчев коментира проваленото извънредно заседание на парламента, на което трябваше да бъдат изслушани премиерът, вътрешният министър и председателят на ДАНС за инцидента с опожарените комуникационни антени на Starlink.

По думите му представители на изпълнителната власт и мнозинството в Народното събрание са избегнали отговорите на важни въпроси, свързани с националната сигурност.

„Бяхме ли предупредени от служба на чужда, съюзна държава поне седмица по-рано, че такъв палеж в България ще има, и ако сме били предупредени, какви мерки сме взели?“, попита Мирчев.

Той заяви, че палежът първоначално не е присъствал в бюлетините на МВР. Според депутата се е наложило информацията да стане публична, преди да бъдат изпратени полицейски екипи за охрана на втория подобен обект в София. Мирчев определи това като признак за неадекватни действия от страна на службите.

Депутатът отправи критики и към предизборната кампания срещу кандидата за президент Андрей Гюров. По думите му тя е съпътствана от лъжи и подготвяни компромати, които целят да го сринат емоционално преди балотажа.

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Мирчев постави въпроси за поръчка за 108 млн. евро за „Струма“

Мирчев засегна и съмненията за корпоративен вот, като даде пример с обществена поръчка за 2,7 км от автомагистрала „Струма“ до Симитли на стойност 108 млн. евро.

„Това прави по 40 милиона евро на километър – или има златна нишка в асфалта, или платинени мантинели“, коментира депутатът.

Той постави въпроса дали чрез подобни договори, при които според него липсва реална конкуренция, не се търси корпоративна подкрепа на изборите.