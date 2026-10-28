Асен Василев: Крият бюджета за 2027 г. и документите за помилванията на осъдени за наркотрафик

Премиерът обеща: Цените на тока и парното няма да се повишават през отоплителния сезон

Радев: Преговаряме с ЕК, за да запазим увеличенията на заплати и пенсии

Саботажът на Starlink край София: Кои са 19-годишните германци и каква е европейската следа

Димитър Стоянов: Контейнеровоз е ударен с три морски дрона на 21 морски мили югоизточно от Шабла

П равителството укрива важна информация за държавния бюджет за 2027 г. и документите, свързани с помилването на осъдени за наркотрафик. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание, след като извънредното заседание на парламента се провали заради липса на кворум.

"Цените ще продължат да растат": Асен Василев с остри критики към кабинета

Василев отправи критики към премиера Румен Радев и управляващите от „Прогресивна България“. По думите му кабинетът не предоставя достатъчно информация за планираната бюджетна политика, която според него ще доведе до увеличаване на данъчната тежест и обедняване на гражданите. Той коментира и темата за евентуалното изпращане на български военнослужещи в Украйна, предстоящия балотаж на президентските избори и отношенията между властта и медиите.

Василев: Няма как да бъдат изпратени български войници в Украйна

Василев започна изявлението си с коментар на позициите на Румен Радев и Илияна Йотова, свързани с евентуалното изпращане на български военнослужещи в Украйна. Той прочете части от декларация на 51-вото Народно събрание от 21 февруари 2025 г., с която парламентът изразява позиция за неучастие на българските въоръжени сили във военни действия на украинска територия.

Василев припомни и останалите положения в документа, свързани с необходимостта от постигане на траен и справедлив мир в Украйна, преговори с участието на засегнатите страни и дипломатически усилия за намаляване на напрежението.

"И без петел ще съмне": Асен Василев отговори на Бойко Борисов

„Освен ако „Прогресивна България“ няма намерение да отмени това решение на Народното събрание, няма как правителството, президентът, патриархът или който и да е в страната да изпрати български войски в Украйна“, заяви Василев.

По думите му позицията на парламента не е нова, а е била изразена още през 2022 г. и потвърдена през 2025 г. Той обвини управляващите, че използват темата, за да внушават на избирателите, че други политически сили възнамеряват да изпратят български военнослужещи във войната.

„Крият“ бюджета за 2027 г.

Основната част от изявлението на Василев беше посветена на държавния бюджет за 2027 г. Според него правителството умишлено забавя представянето на финансовата рамка, за да не станат известни предвидените мерки преди изборите.

„Първият истински проблем е, че в момента няма представен бюджет за 2027 г. Крият го. Казват, че бил много хубав, че имало много хубави неща в него. Ако беше толкова хубав, да го покажат, да спечелят изборите. Обикновено, когато управляващите крият нещо, то е тесла за българските граждани и за българския бизнес“, заяви той.

Асен Василев: Правителството е вредно за България

Бившият финансов министър оспори и обяснението на премиера Румен Радев, че кабинетът води преговори с Европейската комисия по спорни въпроси от бюджета.

„Чух преди малко, че господин Радев каза, че преговаря с Европейската комисия. Такава процедура няма. България изпраща, ЕК дава становище. Преговори няма“, каза Василев.

Той призова управляващите да публикуват проекта, за да стане ясно какви мерки предвиждат.

„Ако толкова преговаря, да покаже какви хубави неща е написал и ние да му помогнем в тези преговори с една подкрепа от парламента, за да му е по-силна позицията. Но знаете ли защо не го прави? Защото нито преговаря, нито позицията му устройва българските граждани и българския бизнес“, заяви Василев.

Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета

Според него наличните бюджетни данни показват намерения за увеличаване на данъчната тежест. Той посочи, че данъчните закони все още не са окончателно подготвени и внесени в Народното събрание, но според числата, изпратени до Европейската комисия, се очаква увеличение на данъчните приходи с 2 млрд. евро.

„Общите спестявания са 50 милиона. Тоест очертава се бюджет с дефицит значително над 3%, с 2 милиарда повече данъци, с никакви спестявания и с увеличение на заплатите, по-ниско от увеличението на инфлацията“, посочи той, цитиран от NOVA.

Василев определи очертаващата се според него финансова политика като „бюджет на обедняването“.

„Затова го крият и не го показват преди изборите. Ще го покажат ден след изборите? Да гласуваме за котка в чувал“, попита риторично той.

Василев предупреди за поскъпване на газа, парното и тока

Лидерът на ПП коментира и предстоящото решение за цената на природния газ. Той посочи, че „Булгаргаз“ е поискал увеличение с 34% от 1 ноември.

„Едната тесла вече е ясна. Това е искането на „Булгаргаз“, което КЕВР ще разглежда. Това обикновено води след себе си увеличение на цената на парното и увеличение на цената на електроенергията“, заяви Василев.

Искането на дружеството предстои да бъде разгледано от Комисията за енергийно и водно регулиране. Посоченото увеличение е предложено от „Булгаргаз“, а не окончателно определена цена.

„Крият цялата документация за помилванията“

Втората основна тема в изявлението на Василев беше свързана с решенията за помилване на осъдени за наркотрафик. Той настоя да бъдат оповестени всички документи, въз основа на които са взети решенията, включително становищата на компетентните органи и характеристиките на лишените от свобода.

„Ако всичко беше толкова ясно и прозрачно, ако комисията е написала, че трябва да бъдат помилвани наркотрафикантите, нека да покажат тези документи. Да дойде тук шефът на затвора, да каже каква характеристика е дал на затворника, да каже, че е казал, че няма да има рецидив“, заяви той.

Според Василев при вземането на подобни решения трябва да се отчитат не само здравословното състояние на осъдения, но и рискът от извършване на ново престъпление, поведението му в затвора и степента на поправяне.

Василев отправи критики и към кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев, като заяви, че той е отказал да поеме ангажимент да не помилва осъдени за наркотрафик. По думите на лидера на ПП именно такъв ангажимент е бил поставен като условие за дебат между Вълчев и Георги Кандев.

„Ще внесем искане за ново извънредно заседание след изборите, докато не стигнем до истинските факти защо са се случили тези помилвания“, заяви Василев.

Василев за балотажа: Президентът трябва да бъде избран от гражданите, а не договорен в партийни централи

Попитан от кои политически сили ще търси подкрепа за Андрей Гюров на балотажа на президентските избори, Василев отправи призив към избирателите, които не одобряват икономическата политика на кабинета.

Според него избирането на Илияна Йотова няма да доведе до промяна в политиката на управляващите.

„Ако госпожа Йотова бъде избрана, тя нито ще наложи вето на новия бюджет, който продължават да крият, нито мнозинството от 131 гласа на „Прогресивна България“ ще си е взело поука, че българските граждани не са съгласни с икономическата политика, която те водят“, посочи Василев.

„Следващият президент на България трябва да бъде избран от българските граждани, а не договорен в партийни централи“, допълни той.

Василев отхвърли твърденията за политически договорки около избора на членове на Висшия съдебен съвет.

По отношение на искането за оставка на председателя на Народното събрание той заяви, че според него управляващото мнозинство разполага с достатъчно гласове, за да запази председателя на поста.

Василев: Никоя власт не може да казва на журналистите какво да питат

Василев коментира и въпроси за съобщения, разпространени от правителствената пресслужба, които според журналистически въпрос биха могли да се възприемат като опит за ограничаване на медиите.

„Това е част от самозабравянето на тази власт. Никоя власт не може да си позволи даже да помисли да казва на журналистите какво да печатат, какво да питат или какво да говорят“, заяви той.