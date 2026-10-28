Саботажът на Starlink край София: Кои са 19-годишните германци и каква е европейската следа

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Р азкритията около палежа на спътниковата станция на Starlink край софийското село Плана навлизат в нова фаза. Германските власти задържаха в град Дуйсбург двама 19-годишни германски граждани, заподозрени като преки извършители на саботажа срещу инфраструктурата на SpaceX в България.

Случаят вече се разглежда от европейските служби не като изолиран криминален инцидент, а като част от организирана кампания срещу сателитната мрежа, която осигурява жизненоважни комуникации за Украйна.

Арести в Германия за палежа на „Старлинк“ край София

Блиц саботаж край София: Влязоха, запалиха и избягаха за броени часове

Според данни от разследването, публикувани в германските медии, арестуваните са Ислам Зека (Zeka Islam) и Бейтулла Тирпан (Tirpan Bejtulla) – и двамата родени през 2007 г. в Германия.

На 9 октомври сутринта двамата влизат в България през ГКПП „Калотина“ с автомобил с германска регистрация, собственост на трето лице, като официално се регистрират като „туристи“.

Руски саботаж в Полша: Арести в Германия за палежа на станция на Starlink

Около 22:25 ч. същата вечер маскираните младежи проникват в съоръжението южно от София. За броени минути те запалват част от оборудването - от общо 18 антени на Starlink на мястото, 3 са напълно унищожени, а 5 са тежко повредени. Веднага след акцията заподозрените се качват в колата и напускат страната в посока Сърбия още същата нощ.

Арестът в Дуйсбург и екстрадицията

След като Софийският градски съд издаде Европейска заповед за арест (ЕЗА), специализирани полицейски части задържаха Зека и Тирпан на 23 октомври в Дуйсбург (Северен Рейн-Вестфалия).

Задържаха турски граждани в Германия за палеж на станция на Starlink в Полша

Висшият окръжен съд и Прокуратурата в Дюселдорф вече са задействали процедурата по екстрадицията им. Ако бъдат предадени на българското правосъдие и осъдени за саботаж и умишлен палеж на стратегическа инфраструктура, двамата са заплашени от 3 до 12 години лишаване от свобода.

Серия от саботажи: Следата в Полша и Швейцария

Германските разследващи органи посочват, че атаката край София следва идентичен почерк с други скорошни инциденти в Европа:

Полша (септември): Извършен бе подобен палеж на наземна станция на Starlink във Вола Кробовска (южно от Варшава). За атаката в Германия също бяха арестувани заподозрени лица.

Руски саботаж в Полша: Задържаха двама турски граждани и една жена за палежа на станция на Starlink

Швейцария (септември): Пожар избухна и в голямото съоръжение в кантона Вале (платото Брентйонг), където се изгражда мащабен комплекс от 40 антени.

Наемници срещу заплащане?

Основната хипотеза на европейските разузнавателни служби е, че младежите не са действали по собствена идеологическа подбуда, а са били наети като изпълнители срещу финансово възнаграждение.

Издирват германци за палежа на Starlink край София

Разследващите органи в Германия проследяват връзки между извършителите и организирани криминални мрежи, използвани от чужди тайни служби за извършване на диверсии и саботажи срещу критична европейска инфраструктура.