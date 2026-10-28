България

ДПС обвини управляващите в политически натиск заради задържаните кметовете на Сунгурларе и Белица

"Директорът на затвора е знаел предварително, че двамата кметове ще останат в ареста", каза Калин Стоянов

28 октомври 2026, 10:58
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О т ДПС обвиниха управляващите в политически натиск заради задържането на кметовете на Сунгурларе и Белица - Димитър Гавазов и Радослав Ревански. На брифинг в Народното събрание депутатът Калин Стоянов заяви, че директорът на затвора в Бургас е изпратил писма до двете общини за гласуването на кметовете в затвора още преди съдът да се произнесе по мерките им за неотклонение. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид определи арестите като политическа репресия.

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Калин Стоянов представи хронология на действията на разследващите органи през миналата седмица. По думите му първо служители на ГДБОП и ДАНС са влезли в община Сунгурларе, след което кметът Димитър Гавазов е бил задържан за 24 часа.

На следващия ден аналогична операция е проведена в община Белица, където е задържан кметът Радослав Ревански. Впоследствие задържането и на двамата е удължено до 72 часа с прокурорско постановление. Според Стоянов първоначално съдебните заседания за определяне на мерките за неотклонение е трябвало да се проведат в петък, но са били изместени за четвъртък.

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Депутатът посочи конкретни часове от кореспонденция, която според него доказва, че администрацията на затвора е разполагала с информация за бъдещото задържане на кметовете още преди съдебното решение. „Заседанието е насрочено за 17:30 часа в четвъртък. Но в 16:28 часа директорът на затвора в Бургас изпраща писмо до община Белица, с което уведомява, че Радослав Ревански ще гласува в затвора в Бургас“, заяви Стоянов, цитиран от NOVA.

По думите му писмото е изпратено приблизително час преди началото на съдебното заседание и около пет часа преди произнасянето на съда, което според представената хронология е станало около 21:30 часа.

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Стоянов твърди, че идентична кореспонденция е изпратена и за кмета на Сунгурларе.„Идентичен е случаят и с кмета на община Сунгурларе, инженер Димитър Гавазов. Но там има лека разлика в часовете. Не е в 16:28, а в 17:04 часа. Тоест половин час преди да започне заседанието и четири часа и половина преди да има решение на съда“, посочи депутатът.

„Директорът на затвора предварително е знаел, че двамата кметове ще бъдат оставени в ареста с наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това е скандално“, заяви Стоянов.

Той показа пред журналистите кореспонденцията между директора на затвора и двете общини. Представените твърдения обаче сами по себе си не установяват дали е имало предварително определен изход от съдебните производства.

Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид заяви, че според партията задържанията са част от целенасочени действия срещу нейни представители. „От всичко тук изнесено е очевидно, че тези арести са политическа демонстрация и политически натиск върху една парламентарна група, върху една политическа партия и кметовете на тази политическа партия“, заяви той.

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Хамид отправи обвинения и за използване на свидетелски показания, които според него са били дадени под натиск. Той твърди, че част от свидетелите впоследствие са се отказали от показанията си. „Този натиск и арести с използване на кошаревски свидетели и с търсене на доблестни прокурори из страната, с фалшиви свидетелски показания, които са взети под натиск, говорят за една организирана престъпна група на най-високо ниво, която предопределя кой да бъде арестуван“, заяви Хамид.

Той обвини държавните институции в политически мотивирани действия и направи сравнение с практиките на бившата Държавна сигурност.

Източник: NOVA    
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